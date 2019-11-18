Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

Киев готовится к выходу из Минских соглашений и заморозке конфликта в Донбассе, но при этом пытается окончательно не потерять лицо. Именно для этого Владимиру Зеленскому очень нужна встреча в нормандском формате с участием своего визави Владимира Путина.

На этой встрече украинский президент хочет публично обозначить «красные линии», за которые никогда не перейдет украинское руководство. А именно: никакого особого статуса для Донбасса, который в Киеве считают инструментом сохранения Москвой контроля над регионом, и никакой амнистии участникам боевых действий (украинские патриоты не поймут).

Иными словами, Зеленский хочет устроить очередное шоу, на этот раз с приглашенным гостем из Москвы. И понятно, почему в последней не слишком торопятся принимать это приглашение. Движение к миру по «формуле Зеленского» — это прекращение стрельбы без реинтеграции неподконтрольных территорий. Тяжелый компромисс с украинской «партией войны» в лице главы МВД Арсена Авакова с горем пополам позволил начать разведение сил в точках, определенных на встрече в Минске.

Окончание стрельбы и ежедневных сводок с убитыми и раненными – это то, что намерен предъявить Зеленский своему избирателю в качестве выполнения предвыборного обещания об установлении мира.

Мира без возврата территорий. Но ответственность за невыполнение этой части сделки с избирателем всегда можно возложить на Москву, в которой, как любил говорить предшественник Зеленского на посту, и хранятся ключи от мира. Именно для этого Зеленскому так необходима встреча с Путиным. И не важно, пройдет такая встреча в Европе при участии лидеров Франции и Германии или тет-а-тет в Казахстане по приглашению первого президента Нурсултана Назарбаева. Зеленскому важно показать, что он пытался. Пытался донести позицию Украины, сделал все, что мог – а кто может, мол, пусть сделает больше.

Не понятно только, зачем нужна эта встреча Путину. Даже если российский лидер и его аргументы на встрече будут выглядеть убедительней, каждая сторона покажет…что надо покажет. Мы ведь знаем, что есть новости для своих и всех остальных.

В самой Украине вовсю идет подготовка к заморозке конфликта. На политическом уровне Зеленского в этом готова поддержать опекаемая условным «Соросом» партия «Голос» Святослава Вакарчука, которая на прошлой неделе официально призвала к выходу из Минского процесса. Казалось бы, такая поддержка «Слуге народа», партии власти, обладающей монобольшинством в Верховной Раде, нужна, как пятое колеса.

Но следует учитывать, что и сама партия «Слуга народа», как показали последние недели, не монолитна: причем, относительно трезвомыслящая партийная верхушка явно уступает в численности и влиянию партийным низам, состоящим сплошь из «активистов», «волонтеров», сотрудников грантовых структур и людей, связанных с экс-президентом Петром Порошенко. «Голос» может стать для Зеленского той спасительной соломинкой, которая позволит ему сохранить контроль над парламентом при расползании собственной партии на группы влияния в сопровождении ожесточенной внутривидовой борьбы.

С точки зрения Зеленского, как политика, который пришел на один президентский срок (согласно его собственным заявлениям), заморозка конфликта – самый простой путь удержания власти. Реинтеграция территорий – куда более сложный и рискованный проект, грозящий потерей власти еще до окончания первого срока. Чего многочисленному окружению президента, комедиантов при власти, только-только севших на потоки, совсем не хочется.

В плане заморозки конфликта активно работают и с общественным мнением. На днях издание «Зеркало недели» представило результаты собственного опроса жителей неподконтрольных территорий, согласно которому свыше 64% жителей непризнанных ДНР и ЛНР желают в том или ином качестве интегрироваться в Россию, в состав Украины изъявили желание вернуться немногим более 5%. Исследование в целом фиксирует пророссийские взгляды жителей неподконтрольных территорий. А раз так, к чему реинтегрировать эти чуждые новому украинскому самосознанию элементы? По крайне мере, к этому решению власти готовят народ.

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В Офисе президента и партии «Слуга народа», которая кичится использованием новых предвыборных технологий, внимательно следят за общественным мнением. Именно последнее во многом определяет стилистику и суть решений украинского руководства, которое давно отказалось от того, чтобы пытаться существенным образом повлиять или переформатировать общественные настроения, заданные пятилетним правлением Порошенко. Рейтинги, срезы, замеры общественного мнения являются «руководящей и направляющей силой» для команды Зеленского. И последний, как талантливый актер, может воспроизвести любую управленческую стилистику.

Возможно, для кого-то это прозвучит странно, но стилистическим ориентиром для Зеленского сейчас является Александр Лукашенко. Последний, согласно исследованию социологической группы «Рейтинг», является самым популярным иностранным политиком на Украине. Его качество, как политика, на «хорошо» и «отлично» оценивают 66% украинских респондентов. Лукашенко, который регулярно встречается и созванивается с Путиным, но всегда делает все по-своему – конечно, с поправкой на статус российско-украинских отношений – образчик беспроигрышной политической роли для Офиса украинского президента. Встречи нужны, разговоры нужны, нужны трансляции и сюжеты – необходимые атрибуты «напряженного диалога». Но сделаем все равно по-своему.

Складывается впечатление, что одной лишь этой цели служат выпущенные в точках разведения войск – поселках Петровское и Золотое – белые ракеты. С точи зрения Киева, разведение войск – это конечная, а не начальная точка урегулирования конфликта в Донбассе.

С позиции временщиков, которыми и является вся пришедшая к власти на Украине команда, это вполне рабочая стратегия. Но с точки зрения украинских интересов – стратегия заведомо проигрышная. Потому как власть всерьез недооценивает близость настроений Донбасса неподконтрольного и подконтрольного Украине – достаточно посмотреть ролик беседы журналиста пропагандистского украинского канала ICTV с жителем поселка Рубежное, набравший бешенную популярность в сети. Рубежное находится более чем в 100 км от Луганска.

Более того, близость этих взглядов будет ощущаться далеко за пределами Донбасса – в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской областях и далее на юг Украины. Другое дело, что говорить в этих регионах об этом не принято – во избежание травли со стороны государства и криминала, завернутого в украинские флаги. Так или иначе, прецедент добровольного отказа от территорий будет иметь самые серьезные последствия для будущего Украины.

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