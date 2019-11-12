Украину утопит лавина предательства

Политическое руководство Украины по-прежнему витает в плену своих фантазий и по поводу России, и по поводу своего места в мире. Члены нового правительства страны, как показывает целый ряд их последних заявлений, демонстрируют обильные фантазии на тему возвращения Крыма и войны со своим восточным соседом. И это само по себе очень плохой для Киева признак.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба дал большое программное интервью «РБК-Украина». Основной вывод, который можно сделать из этого текста – несмотря на более чем 70% проголосовавших против курса Петра Порошенко, нынешние украинские власти так же, как и раньше, пребывают в мире фантазий и намерены увлечь туда за собой всех жителей этой страны.

Наибольшее внимание журналистов привлекли слова Кулебы о готовности украинских властей к отмене европейских антироссийских санкций. Некоторые СМИ, не ознакомившиеся с оригинальным текстом, даже интерпретировали это так, будто сама Украина готова отменить санкции, введенные при Порошенко против «страны-агрессора», но нет. Этот вопрос даже не обсуждался, речь шла именно о европейских секторальных санкциях против нашей страны.

Процитируем:

«Мы, конечно, видим, что хребет системы давления на Россию остается, но само тело уже начинает потихоньку пронизывать паралич. Раз – тут их вернули в ПАСЕ, раз – заговорили о том, чтобы вернуть в G7 (но не вернули, правда, потому что там была жесткая международная реакция, в частности и со стороны Украины)».

На вопрос журналиста, чем вызвано желание Евросоюза наконец отменить санкции, Кулеба отвечает в целом разумно:

«Это законы истории. Большие государства всегда между собой воюют, потом мирятся, потом опять воюют – так устроен мир. В принципе, то, что мы пять лет удержали вместе с союзниками эту систему давления, – это чудо, потому что такого никогда не было. После военной агрессии в Грузии, когда русские танки стояли под Тбилиси, мало того что тогда никаких санкций не было, так уже через пару месяцев у них саммит был с русскими, и все было хорошо.

То есть это беспрецедентное состояние для европейских партнеров, они крайне болезненно рефлексируют, им это все непривычно и они этого не хотят. Мы не будем скрывать, что они хотят business as usual. Но пока не видно, как пройти этот путь».

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В части законов истории и нежелания Европы из-за украинских проблем терять деньги на торговле с Россией с украинским вице-премьером не поспоришь – все так. Но обращает на себя внимание гипертрофированное подчеркивание роли Украины. И в G7 Москва не вернулась из-за Киева, и «мы удержали систему давления». Тут вспоминается, во-первых, гоголевский персонаж по фамилии Хлестаков: «Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал, куда уехал – неизвестно. Ну, натурально пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, – нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь – просто черт возьми! После видят, нечего делать, – ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение, я спрашиваю?»

А во-вторых, басня менее известного автора, Ивана Дмитриева:

Бык с плугом на покой тащился во трудах;

А муха у него сидела на рогах,

И муху же они дорогой повстречали.

«Откуда ты, сестра?» – от этой был вопрос,

А та, поднявши нос,

В ответ ей говорит:

«Откуда? – мы пахали!»

Украина была лишь поводом для введения санкций, но никак не их инициатором или «удержателем». Не говоря уж о том, что странам G7 мнение Киева никогда не было интересно. Конечно, «крупнейшей стране Европы» не очень приятно быть объектом, а не субъектом международной политики и экономики, но Украина сама себя поставила в подобные условия, в первую очередь – из-за вечного попрошайничества. Причем здравый смысл в эти моменты украинским политикам напрочь отказывает. Вернемся к интервью вице-премьера Кулебы.

«...задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого (снятия санкций – прим. ВЗГЛЯД) без достижения необходимых нам результатов по Минску. И, во-вторых, если это все же произойдет – получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам».

Дальше происходит просто прекрасная дискуссия, характеризующая отношение официальной Украины к внешнему миру.

– От кого? – интересуется источником компенсаций интервьюер.

– От тех, кто не продлит санкции.

– То есть раз уж вы снимаете санкции, то дайте нам что-то взамен?

– А как иначе политика работает?

– Интересная позиция. А если они скажут: «Мы вам в принципе были ничего не должны?»

– Нет. Так это не работает.

То есть, по сути, Украина шантажирует Европу: снимете санкции с России – заплатите нам. При этом мысль, что европейцы действительно скажут: «Мы пять лет из-за вас теряли деньги и ничего взамен не получили» – ему даже не приходит в голову. Он гонит ее, как сторонник плоской Земли игнорирует линию горизонта и спутниковую навигацию в собственном смартфоне.

При таком неадекватном отношении к европейским «союзникам» что говорить про позицию относительно России:

«...я глубоко убежден, что война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Война началась с Крыма – война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым». Произнеся эти слова, Кулеба уточняет, что «воевать – я имею в виду, прежде всего, политико-экономическим путем. Я убежден, что Крым вернется в Украину, что момент возврата Крыма в Украину будет моментом максимального ослабления России, когда Крым просто выскользнет из ее ослабевших рук. Мы должны постоянно, каждую минуту быть готовы к этому моменту. И как только он наступит, мы должны совершить этот поступок».

Как говорится, спасибо, что предупредили, будем иметь в виду. Это уже не просто реваншизм, это какой-то шакалий реваншизм, причем объявленный в качестве официальной государственной политики. Опять-таки сложно представить интервью вице-премьера любой другой страны, который на полном серьезе говорил бы о том, что ждет ослабления соседнего государства, чтобы выхватить «из ослабевших рук» какую-либо территорию. Новая честность? Нет, старая добрая неадекватность и непонимание политическими украинцами объективной реальности, сформулированные еще в старом анекдоте: «Мыкола, пойдем москалей бить?» – «А если они нас?» – «А нас-то за що?»

Далее Кулеба приводит пример: «Франция, например, ждала с 1871 по 1918 год. Но когда наступил момент, она совершила рывок и забрала у Германии назад Эльзас. И мы должны быть готовы к такому же повороту событий». (В сторону напомним, что потери Франции в Первой мировой составили 1 млн 300 тыс. человек убитыми при населении чуть большем, чем на современной Украине. Киев готов к подобным жертвам? Видимо, готов.)

Это уже не первый раз, когда украинская пропаганда сравнивает Россию с Германией, но это самообман. Наоборот, Украина все глубже погружается в пучину веймарского похмелья, приведшего в итоге к самой кровавой войне в истории человечества, Холокосту и разрушению многих европейских городов.

Это Украина, подобно Германии в 1918 году, утратила территории и не смирилась с этим, после чего идея возвращения земель любой ценой привела к власти Гитлера. Киев сейчас находится приблизительно в той же точке, в которой Берлин был в середине 20-х годов: гиперинфляция позади, экономическая ситуация относительно нормализовалась (на американские, к слову, деньги), президентом избран герой войны Гинденбург (тоже, по сути, символическая фигура, как и президент из сериала Зеленский). Впереди – окончательное разочарование в умеренных политиках и приход к власти Гитлера с его антисемитизмом и теорией «жизненного пространства».

Германия, напомним, по итогам Второй мировой лишилась не только Эльзаса по второму разу, но и значительной части восточных территорий. Если Украина пойдет по тому же пути, то, видимо, ей предстоит лишиться не только Крыма и Донбасса, но и подаренных Сталиным Галичины и Закарпатья – вряд ли Польша и Венгрия будут протестовать в случае коллапса украинской государственности.

В пользу того, что Украина намерена, как и Германия, «копить силы» и пытаться силовым путем решить свои территориальные фантомные боли, говорит не только интервью Кулебы, но и еще ряд заявлений.

Во-первых, лидер парламентской фракции Вакарчук предложил «третий путь» решения проблемы Донбасса: «вместо того, чтобы идти по навязанным Россией условиям, давайте мы не будем спешить и включать «турборежим» в дипломатии, в которой каждый день очень важен, а будем усиливать украинскую армию, усиливать украинскую экономику – будем каждый день «наращивать мышцы» и будем в любой момент готовы дипломатически или другим путем вернуть наши аннексированные территории. Я подчеркиваю: все наши аннексированные территории, включая Крым, потому что в Минске речи о Крыме не идет вообще».

«Усиление армии», «другим путем» – понятно, что речь идет о войне.

Во-вторых, лидер фракции правящей партии «Слуга народа» Арахамия предложил практически то же самое в ответ на вопрос об альтернативе Минским соглашениям: «Другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров, с более сильной позицией Украины. Мы дискутируем с разного рода стейкхолдерами внутри Украины. У нас есть люди, которые принципиально против любого рода переговоров. Они говорят, что надо накапливать ресурс (военный, дипломатический, экономический) и потом выходить с другой переговорной позицией. Накопление ресурсов занимает три–четыре года».

То есть Украина рассчитывает накопить силы, после чего устроить свой «дранг нах Остен». Видимо, в Киеве рассчитывают, что Россия к этому времени достаточно ослабнет, а им при помощи США удастся достаточно натаскать свою армию для того, чтобы устроить блицкриг в Донбассе и Крыму.

Тут, впрочем, даже не обязательно вспоминать судьбу, постигшую гитлеровскую Германию, достаточно вспомнить попытку Грузии силовым путем вернуть Южную Осетию в 2008 году. Конечно, украинская армия покрупнее грузинской, но и российская армия стала значительно сильнее за прошедшие годы.

Возвращаясь к интервью вице-премьера Кулебы, он говорит, что если европейские страны снимут санкции, то на Украине сойдет «лавина зрады». Имеется в виду популярная теория, объясняющая украинскую внешнюю и внутреннюю политику – каждая «перемога», то есть победа, неизбежно превращается в «зраду», то есть предательство, и эти циклы постоянно сменяют друг друга. Подобное бинарное черно-белое, то есть детское отношение к миру неизбежно приведет украинский государственный проект к закономерному краху.

Поскольку украинское государство – плоть от плоти и кровь от крови российского (несмотря на все попытки доказать, что современная Украина не имеет никакого отношения к восточному соседу), крах будет аналогичным падению Российской империи и СССР.

«Лавина зрады», то есть массового ощущения «нас предали» (тут даже более правильно будет смотреться матерный синоним, но мы чтим требования Роскомнадзора), очень скоро по историческим масштабам захлестнет Украину. Возможно, это произойдет после снятия санкций. Возможно – после возвращения России в G8. Возможно, после какого-то другого политического события, не укладывающегося в украинскую политическую концепцию «все нам должны, а мы никому». В лучшем случае эта лавина придет до прихода к власти украинского гитлера и сопутствующих событий. В худшем – позже.

Но никак не может оказаться успешным и долговечным государство, руководство которого в XXI веке всерьез оперирует примерами XIX века и уверено, что политика – это выбивание подачек из соседей.

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