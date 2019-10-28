Зачем Лукашенко воюет с войной

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Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики

Украина перекладывает вину за беды своих шахтеров на РоссиюФото: Виктор Драчев/ТАСС
Уголь и электроэнергия из России наносят «огромный вредоносный удар» по украинской экономике, так что шахтеров уволят по мере закрытия шахт и электростанций. С такими обвинениями в адрес Москвы выступили в Киеве. К сожалению, украинской угольной отрасли и шахтерам действительно уготовлена незавидная судьба. Только виновников этого украинским чиновникам стоит искать в зеркале. Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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В США объявлен сбор денег на борьбу с Россией

Единственная зафиксированная для истории встреча Владимира Путина с Джо Байденом состоялась 10 марта 2011 года в Москве Фото: Alexander Natruskin/Reuters
Если раньше противники Дональда Трампа просто пугали российским президентом американский народ, то теперь они решили еще и заработать на нем. Бывший вице-президент Джо Байден, пока еще воспринимаемый многими как будущий соперник Трампа на предстоящих через год президентских выборах, выступил с обращением к своим избирателям. В нем он попросил скинуться американцев на борьбу с Кремлем. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Зачем Лукашенко воюет с войной

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем, как Александр Лукашенко после идеологических изменений, в общем, «косметического» толка, приступил к по-настоящему фундаментальному процессу – попытке извлечь Великую Отечественную из идейного основания белорусского государства. Подробности...
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Полезное должно стать дешевым

Антон Крылов, журналист
Реально голодающих и недоедающих в современной России практически нет. Зато есть десятки миллионов людей, которые питаются неправильно из-за дешевизны вредных и дороговизны полезных продуктов. Подробности...
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Надо взять пример с Испании и похоронить Ленина

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если уж и сравнивать Франко с кем-либо, то с Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини. Нет ничего нормального в том, что в пятой по значимости стране Евросоюза до сих покоился в мавзолее нацистский диктатор. Подробности...
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              Ирина Алкснис

              Зачем Лукашенко воюет с войной

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 28 октября 2019, 11:54

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              В комментарии Лукашенко про «не нашу войну» по отношению к Великой Отечественной есть аспект, на который практически никто не обратил внимания. Александр Григорьевич получил очередную порцию обвинений в русофобии и пробитии нового дна многовекторности. Но если посмотреть на ситуацию чуть отстраненно, перед нами разворачивается настоящая трагедия – человеческая трагедия, у которой есть серьезные шансы превратиться в национальную.

              По эту сторону границы нам легко клеймить Лукашенко. Но вы поставьте себя на его место. Четверть века вы руководите страной. Фактически вы создали ее. В непростых условиях с нуля построили дееспособную и достаточно эффективную государственность. У вас все «как в лучших домах Лондона и Парижа»: успешно функционирующая госмашина, социально-экономическая система, которая может служить предметом зависти для многих соседей, армия и спецслужбы, элиты с оформившимися интересами, достойная общественная поддержка. Вы сами стали матерым государственным деятелем и достаточно заметной фигурой на международной арене.

              Но внезапно вот это все – ваше грандиозное детище, дело жизни – вдруг стало пошатываться, а его перспективы становятся все более мрачными.

              Большая политика беспощадна. Общая неблагоприятная ситуация, нарастание внутренних проблем, усиливающееся давление партнеров, оппонентов и конкурентов – если так будет продолжаться, то системный кризис, а то и крах того, что вы создали, во что вложили силы, ум, душу, станет просто вопросом времени.

              Будь вы на месте Лукашенко, не пытались бы защитить свое? И на что бы вы пошли, чтобы оградить и сохранить главную ценность, ради которой фактически положили свою жизнь?

              Фото: БелТА/Максим Гучек/ТАСС

              Однако для Александра Григорьевича – и его творения, каковым является Республика Беларусь – дело обстоит еще хуже. Дело не только в разномастных проблемах и вылезающих внутренних и внешних конфликтах. Против них ныне играет сама история.

              Идеологическое дистанцирование от России последних лет, заигрывание с националистами и прочие неприятные для нас моменты – поверхностная мелочь по сравнению с отречением Лукашенко от ВОВ.

              Дело в том, что именно она – Великая Отечественная война – была положена им в основу государственного строительства Белоруссии. Вернее, опора была сделана на правопреемство советского проекта в целом, но именно ВОВ была и остается краеугольным камнем белорусской государственности в том виде, в каком за четверть века ее построил Лукашенко. И это был действительно блестяще сделанный выбор, далеко не в последнюю очередь обеспечивший успех всего проекта.

              Можно многое сказать по поводу того, почему это именно так. Если вкратце, то Белоруссия может служить наиболее чистой квинтэссенцией советского самоощущения и позиционирования себя по отношению к ВОВ. Во многих других республиках (на той же Украине или в Прибалтике) имел место существенный гражданский раскол по отношению к войне – что, собственно, и повылезало у нас на глазах вновь. Даже в России (тогда РСФСР) хватает потенциально скользких тем, связанных с коллаборационизмом, нелояльностью советской власти и т. д.

              В Белоруссии все это было сведено к минимуму. Республика пережила ужасающую оккупацию с катастрофическими жертвами, но ответила массовым, по-настоящему народным сопротивлением врагу. Вместо предуготованной ей судьбы бессловесной жертвы, она выбрала путь сопротивления – и победила.

              Так вот, выдернуть из фундамента современной белорусской государственности этот концепт, заменив его стандартно-европейским подходом «мы – жертвы разборок великих держав», без роковых для этой самой государственности последствий просто нельзя, поскольку это идет поперек глубинных основ гражданского самосознания белорусского общества.

              И в этом как раз проявляется ирония судьбы. В отличие от налогового маневра, скандалов вокруг кредитов и прочих трений с Россией, Москву невозможно обвинить в каких-то интригах против Минска с использованием темы Великой Отечественной войны. Это наше общее наследие и достояние, и каждый распоряжается им по своему усмотрению.

              Для России, как и для Белоруссии, это основа национального единства. Но с восстановлением нашей страной геополитического статуса ВОВ вновь превратилась еще и в символ ее державного величия. А российские успехи на этом поприще столь заметны, что само собой именно такая интерпретация начинает доминировать и все громче звучать в мире.

              Таким образом, Россия просто самим своим существованием неуклонно подрывает государственность Белоруссии на базовом идейном уровне.

              И вот мы наблюдаем, как Александр Лукашенко после идеологических изменений, в общем, «косметического» толка, приступил к по-настоящему фундаментальному процессу – попытке извлечь ВОВ из идейного основания белорусского государства.

              Его соображения, логику и даже чувства можно понять. Вопрос в том, понимает ли он сам, насколько опасным и по-настоящему роковым для построенного им государства является затеянный процесс.

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