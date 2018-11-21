Темная сторона Америки грозит США

В своем недавнем обращении к нации, а американцы – это именно нация, не этнос и даже не народ, президент США Дональд Трамп заявил о кризисе на границе с Мексикой. Те, кто поддерживает Трампа, все и так поняли и поддержали, ибо говорил он об известных и очевидных для его сторонников вещах. Те же, кто не поддерживает Трампа, заведомо отметают все, что он говорит. Такова сегодняшняя американская реальность.

А разобраться есть в чем, ибо Трамп говорит о том, что разрушает Америку последние несколько десятилетий, лишь усугубляя кризис, нарастающий как снежный ком и грозящий самому существованию американской нации, которая давно уже обросла неразрешимыми проблемами, как пиратский барк ракушками, тянущими его ко дну.

Проблема нелегальной миграции – это большая пробоина. Конечно, Америка – крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды.

Отстраняясь от метафор и сравнений, стоит обратить внимание на краткую историю взаимоотношений США и Мексики, без которой не понять сути нарастающего кризиса на границе. Взять хотя бы тот факт, что именно у Мексики США отняли самое большое количество территорий. Причем отняли силой. Для начала граждане США просто понаехали в мексиканский штат Техас, а затем при поддержке Штатов 2 марта 1836 года в местечке Голиад самопровозгласили независимость Техаса. В пользу США, разумеется. И эти люди запрещают нам... Точнее, сетуют на, дескать, «неправильное» присоединение Крыма?

Дальше больше. В ходе завязавшихся по этому поводу боевых действий у Техаса непонятно откуда появилась сильная армия, которая успешно разгромила армию Мексики (кто-то еще стесняется российского присутствия в Донбассе? Ах да, их там нет). Затем Вашингтон предложил мексиканцам продать ему территорию, на которой сегодня расположены американские штаты Нью-Мексико, Калифорния, Аризона, Невада и Юта, а также частично штаты Канзас, Колорадо, Оклахома и Вайоминг. Когда Мексика отказалась, что произошло? Да то же, что и сейчас происходит в том случае, когда кто-то отказывает США, не имея для этого достаточно сил.

25 апреля 1846 года США начали завоевательное вторжение, закончившееся поражением мексиканской армии. А что, хорошая идея. Не двинуться ли нам на Киев – как предлагают командиры Донбасса? Или на Львов? Тем более что США захватывали чужие земли, а мы возвращаем свои. (Шутка, конечно, мы же не американцы какие-нибудь.) По договору Гвадалупе-Идальго от 2 февраля 1848 года мексиканцы согласились не только с потерей Техаса, но и еще двух пятых своей территории, получив за это, ну ладно, так уж и быть, 15 млн долларов и погашение долгов на сумму до 3,5 млн долларов

Все последующие годы, ссылаясь на «Доктрину Монро», провозгласившую лозунг «Америка для американцев», что в переводе означает: вся Америка (Северная, Центральная и Южная) зона интересов США, Вашингтон хозяйничал в Мексике как у себя дома. По сути, с начала XX столетия по нынешнее время США создали в Мексике «черную дыру».

Именно в Мексику бегут все, кто имеет проблемы с законом в самих США. Там пережидают и отлеживаются беглые политики и криминальные авторитеты. В Мексике отмывают грязные деньги и там же тратят то, что нельзя потратить в США и при этом остаться на свободе. Из Мексики везут наркотики, оружие, нелегальных работников на не совсем легальные рабочие места. Мексика – это задний двор США в прямом, а не в переносно-дипломатическом смысле этого слова.

Если кто-то думает, что Мексика – это суверенное государство с собственной структурой власти, законами, экономикой, армией и полицией – то он просто наивен. Мексика – это место, где американцы реализуют свои самые грязные и порочные замыслы, где разворачивается темная сторона Америки со всеми ее недостатками, издержками, несовершенством и разложением. Если США – это фасад, то Мексика – это кухня, кладовая, бордель и уборная, наркопритон и место, где американцам позволено все. Вот из этого «замечательного» места, превращенного стараниями янки в злачный притон, время от времени что-то переползает и на территорию парадных, цивильных и с виду законопослушных и демократичных США, нарушая внешнюю идиллию.

Теперь те, кого десятилетиями эксплуатировали заезжие хозяева жизни, двинулись за этими благами «цивилизации» туда, откуда они и происходят, чтобы взять их из первоисточника. Мексиканцы считают, что не меньше афроамериканцев заслужили свое право – через унижение и эксплуатацию – прийти в этот мир благополучия, чтобы получить свою долю.

И дело даже не в том, много их или мало, а в том, что этих людей научили презирать закон, им привили пренебрежение к собственной жизни, как и к чужой, им показали, что деньги надо доставать легко, и тратить небрежно. Мексиканцы бесстрашны, отвязаны и им нечего терять. И они так близки к своей мечте. Можно сказать, что они уже здесь. И они пришли за своим...

Вот что пытается объяснить Трамп своим согражданам-обывателям, коряво подбирая слова и выражения. Мексиканцы – это коллективная идентичность традиционного народа против рыхлой, размытой гражданской массы «коренных» американцев. Это энергия жизни, страстные, пассионарные люди против американских телемасс, дрейфующих от человека в сторону клонов и киборгов.

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Пока у нас есть чем их остановить – пытается объяснить Трамп – это надо сделать, иначе они камня на камне не оставят от того порядка и комфорта, который мы сотворили, эксплуатируя остальное человечество. Мы разозлили их, вы и я, пытается докричаться Трамп до американцев.

Стена на границе с Мексикой – это жест отчаяния, это последняя соломинка, за которую Трамп предлагает схватиться тем, кто, все еще наслаждается жизнью на палубах блистающего огнями Титаника. Это архетип спасения, и либо она будет построена в качестве символа последней американской мобилизации, либо... «здесь уже никого не спасти».