Темная сторона Америки грозит США

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10 января, четверг  |  Последнее обновление — 22:11  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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США втянули Россию в «войну заложников»

Остается непонятным, зачем Дмитрий Макаренко поехал навстречу своему арестуФото: facebook.com/dmitriy.mkr
Москва и Вашингтон погружаются в войну заложников. Ее жертвами уже считаются Мария Бутина, Пол Уилан, а теперь еще и Дмитрий Макаренко. Их аресты все больше напоминают «зеркальные ответы» спецслужб друг другу. Но в Кремле подчеркивают: мы в принципе никогда не используем людей «в качестве пешек» в дипломатических отношениях. Удалось ли американцам навязать России свой стиль игры? Подробности...
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Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

Сгорание в атмосфере спутника системы СПРН «Око» Минобороны назвало плановым выводом из эксплуатацииФото: РИА Новости
Россия планово свела с орбиты спутник «Космос-2430», который входил еще в советскую систему предупреждения о ракетном нападении «Око» и «Око-1». Сейчас в рамках создаваемой Россией Единой космической системы (ЕКС) на орбиту выходят спутники «Тундра». Насколько ЕКС отличается от советской системы и с чем связаны постоянные переносы сроков в пополнении космической группировки? Подробности...
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События в Румынии должны напугать Порошенко

Николае Чаушеску и Ион Илиеску: как один румынский диктатор сверг другогоФото: кадр из видео
В Румынии судят бывшее руководство страны, некогда организовавшее расстрел супругов Чаушеску. Это можно было бы счесть чисто локальной историей, если бы свержение румынской компартии не стало обкаткой технологии «цветных революций», впоследствии примененных в Югославии, Грузии и на Украине. Теперь эти революции пожирают собственных детей. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Темная сторона Америки грозит США

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Конечно, Америка крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды. Подробности...

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          Валерий Коровин

          Темная сторона Америки грозит США

          Валерий Коровин
          директор Центра геополитических экспертиз
          		 10 января 2019, 20:30

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          В своем недавнем обращении к нации, а американцы – это именно нация, не этнос и даже не народ, президент США Дональд Трамп заявил о кризисе на границе с Мексикой. Те, кто поддерживает Трампа, все и так поняли и поддержали, ибо говорил он об известных и очевидных для его сторонников вещах. Те же, кто не поддерживает Трампа, заведомо отметают все, что он говорит. Такова сегодняшняя американская реальность.

          А разобраться есть в чем, ибо Трамп говорит о том, что разрушает Америку последние несколько десятилетий, лишь усугубляя кризис, нарастающий как снежный ком и грозящий самому существованию американской нации, которая давно уже обросла неразрешимыми проблемами, как пиратский барк ракушками, тянущими его ко дну.

          Проблема нелегальной миграции – это большая пробоина. Конечно, Америка – крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды.

          Отстраняясь от метафор и сравнений, стоит обратить внимание на краткую историю взаимоотношений США и Мексики, без которой не понять сути нарастающего кризиса на границе. Взять хотя бы тот факт, что именно у Мексики США отняли самое большое количество территорий. Причем отняли силой. Для начала граждане США просто понаехали в мексиканский штат Техас, а затем при поддержке Штатов 2 марта 1836 года в местечке Голиад самопровозгласили независимость Техаса. В пользу США, разумеется. И эти люди запрещают нам... Точнее, сетуют на, дескать, «неправильное» присоединение Крыма?

          Дальше больше. В ходе завязавшихся по этому поводу боевых действий у Техаса непонятно откуда появилась сильная армия, которая успешно разгромила армию Мексики (кто-то еще стесняется российского присутствия в Донбассе? Ах да, их там нет). Затем Вашингтон предложил мексиканцам продать ему территорию, на которой сегодня расположены американские штаты Нью-Мексико, Калифорния, Аризона, Невада и Юта, а также частично штаты Канзас, Колорадо, Оклахома и Вайоминг. Когда Мексика отказалась, что произошло? Да то же, что и сейчас происходит в том случае, когда кто-то отказывает США, не имея для этого достаточно сил.

          Фото: Zuma/ТАСС

          25 апреля 1846 года США начали завоевательное вторжение, закончившееся поражением мексиканской армии. А что, хорошая идея. Не двинуться ли нам на Киев – как предлагают командиры Донбасса? Или на Львов? Тем более что США захватывали чужие земли, а мы возвращаем свои. (Шутка, конечно, мы же не американцы какие-нибудь.) По договору Гвадалупе-Идальго от 2 февраля 1848 года мексиканцы согласились не только с потерей Техаса, но и еще двух пятых своей территории, получив за это, ну ладно, так уж и быть, 15 млн долларов и погашение долгов на сумму до 3,5 млн долларов

          Все последующие годы, ссылаясь на «Доктрину Монро», провозгласившую лозунг «Америка для американцев», что в переводе означает: вся Америка (Северная, Центральная и Южная) зона интересов США, Вашингтон хозяйничал в Мексике как у себя дома. По сути, с начала XX столетия по нынешнее время США создали в Мексике «черную дыру».

          Именно в Мексику бегут все, кто имеет проблемы с законом в самих США. Там пережидают и отлеживаются беглые политики и криминальные авторитеты. В Мексике отмывают грязные деньги и там же тратят то, что нельзя потратить в США и при этом остаться на свободе. Из Мексики везут наркотики, оружие, нелегальных работников на не совсем легальные рабочие места. Мексика – это задний двор США в прямом, а не в переносно-дипломатическом смысле этого слова.

          Если кто-то думает, что Мексика – это суверенное государство с собственной структурой власти, законами, экономикой, армией и полицией – то он просто наивен. Мексика – это место, где американцы реализуют свои самые грязные и порочные замыслы, где разворачивается темная сторона Америки со всеми ее недостатками, издержками, несовершенством и разложением. Если США – это фасад, то Мексика – это кухня, кладовая, бордель и уборная, наркопритон и место, где американцам позволено все. Вот из этого «замечательного» места, превращенного стараниями янки в злачный притон, время от времени что-то переползает и на территорию парадных, цивильных и с виду законопослушных и демократичных США, нарушая внешнюю идиллию.

          Теперь те, кого десятилетиями эксплуатировали заезжие хозяева жизни, двинулись за этими благами «цивилизации» туда, откуда они и происходят, чтобы взять их из первоисточника. Мексиканцы считают, что не меньше афроамериканцев заслужили свое право – через унижение и эксплуатацию – прийти в этот мир благополучия, чтобы получить свою долю.

          И дело даже не в том, много их или мало, а в том, что этих людей научили презирать закон, им привили пренебрежение к собственной жизни, как и к чужой, им показали, что деньги надо доставать легко, и тратить небрежно. Мексиканцы бесстрашны, отвязаны и им нечего терять. И они так близки к своей мечте. Можно сказать, что они уже здесь. И они пришли за своим...

          Вот что пытается объяснить Трамп своим согражданам-обывателям, коряво подбирая слова и выражения. Мексиканцы – это коллективная идентичность традиционного народа против рыхлой, размытой гражданской массы «коренных» американцев. Это энергия жизни, страстные, пассионарные люди против американских телемасс, дрейфующих от человека в сторону клонов и киборгов.

          Пока у нас есть чем их остановить – пытается объяснить Трамп – это надо сделать, иначе они камня на камне не оставят от того порядка и комфорта, который мы сотворили, эксплуатируя остальное человечество. Мы разозлили их, вы и я, пытается докричаться Трамп до американцев.

          Стена на границе с Мексикой – это жест отчаяния, это последняя соломинка, за которую Трамп предлагает схватиться тем, кто, все еще наслаждается жизнью на палубах блистающего огнями Титаника. Это архетип спасения, и либо она будет построена в качестве символа последней американской мобилизации, либо... «здесь уже никого не спасти». 


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