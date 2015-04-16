Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

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Российские и западные экономисты видят риски нового кризиса на горизонтеФото: Simone Brandt/imagebroker.com/
Global Look Press
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Что ответить Кикабидзе на его ненависть к СССР

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Вахтанга Кикабидзе любят в России, несмотря ни на что: герой «Мимино» остается одним из символов советского кино. Но сам лауреат Государственной премии СССР периодически говорит такое, что вызывает массовое возмущение со стороны его бывших сограждан. Вот и сейчас он рассказал, как ненавидит герб СССР и как радовался распаду нашего общего государства. Как к этому относиться? Подробности...
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Почему Никольская стала главной футбольной улицей страны

Зарубежные болельщики «в хорошем смысле» шокированы Москвой и ее жителямиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Мундиаль – главный праздник мира, и ничто не может соперничать с ним по наплыву туристов. Для этой разномастной и развеселой толпы власти приготовили специальное место на Воробьевых горах, но жизнь распорядилась иначе: местом притяжения людей внезапно стала Никольская улица. Но почему? И какие выводы нужно из этого сделать? Подробности...
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США демаршем против ООН продемонстрировали свою слабость

Американская дипломатия сделала все возможное, чтобы выход США из правозащитного Совета ООН оказался скандальнымФото: Toya Sarno Jordan/Reuters
Власти США повернулись спиной к жертвам нарушений прав человека и перестали быть «защитником демократии» в мире. Так правозащитники и европейские политики реагируют на решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека. При этом в России уверены, что на работе самого совета этот шаг американцев никак не отразится. Что же на самом деле означает очередной демарш американцев против ООН? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Существующая пенсионная система для государства является уже неподъемным бременем. А любые популистские решения на самом деле решениями не являются. Но проблему надо решать, поскольку она будет только усугубляться. Подробности...

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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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          Ирина Алкснис

          Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

          Ирина Алкснис
          обозреватель РИА «Новости»
          		 21 июня 2018, 10:42

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          Вся эта ситуация с повышением пенсионного возраста в очередной раз вскрыла острую проблему российского гражданского общества: огромную нехватку опыта и культуры содержательных дискуссий. Причем это на самом деле сложнейшая проблема.

          Можно – и нужно – радоваться каждому признаку взросления и развития зрелости нашего гражданского общества, и таковых действительно немало в последние годы. Но боюсь, что мы достигли потолка на нынешнем уровне, дальше нам не подняться, пока не произойдет качественное улучшение общественной дискуссии. Пока мы не научимся слышать друг друга и обсуждать существо проблемы, не срываясь на истерику и оскорбления.

          И не стоит ссылаться на то, что тема пенсий и пенсионного возраста имеет слишком острый и болезненный для людей характер, потому и реакция у них соответствующая.

          Активная часть российского общества впадает в истерический раж каждые несколько месяцев, и в большинстве случаев острая эмоциональная реакция выглядит откровенно нездоровой. Достаточно вспомнить, как люди регулярно готовы вцепиться друг другу в глотки по поводу исторических фигур столетней давности, будь то Ленин, Николай Второй или Колчак.

          Кстати, подобная захлестывающая через край эмоциональность, проявляемая по откровенно второстепенным поводам, в значительной степени обесценивает бурную реакцию людей на актуальные поводы, ту же пенсионную реформу.

          Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

          Если люди практически не выходят из образа, как говорят англичане, dramaqueen, то как понять, что для них действительно важно, и важна ли для них по-настоящему хоть какая-нибудь из тем, по поводу которых они устраивают бурные разборки?

          Самое неприятное во всем этом то, что рефлексия в данном вопросе не работает.

          Всего три месяца назад страна с состраданием, но одновременно с недоуменным дистанцированием наблюдала за событиями в Кемерово после пожара в «Зимней вишне», когда тысячи людей в городе оказались охвачены массовой истерией на тему «власти скрывают, а на самом деле морги переполнены трупами погибших».

          Особенно впечатляюще это было, когда собравшиеся на митинг обрушились с обвинениями на людей, которых сами выдвинули из собственных рядов, – те лично проехались по моргам и убедились, что распускаемые слухи абсолютно лживы.

          Думаю, многие запомнили растерянность инициативной группы перед разгневанной толпой, которая не желала их слушать и верить им.

          Фактически взаимная глухота в любом другом вопросе, вызывающем бурные обсуждения и острые споры в обществе, аналогична той кемеровской ситуации.

          Отказ другой стороны услышать твои аргументы заставляет ужесточать собственную позицию и демонстративно уничижать оппонентов, что запускает самовоспроизводящийся механизм, который все туже затягивает пружину непримиримости к чужому мнению и вместо поиска компромисса возводит стену между сторонами.

          По существу подобную ожесточенность можно понять. В ее основе лежит страх – страх, что, если дать слабину и позволить себе понять оппонента, признать обоснованность хотя бы некоторых из его аргументов, это ослабит твою собственную позицию. А значит, no pasaran и ни шагу назад.

          Вот только это логика гражданской войны, а не гражданского общества, строящего общее и лучшее будущее своей страны.

          Реальность же заключается в том, что в любом споре у каждой стороны есть своя правда – и очень весомая. Вот только правды эти представляют собой запутанный и туго затянутый узел, просто разрубить который не получится.

          Поднятие пенсионного возраста действительно вызовет к жизни целый ряд крайне тяжелых проблем: от нового уровня трудностей в поиске работы людьми предпенсионного возраста до прогнозируемого снижения уровня жизни самой уязвимой части общества.

          Не говоря уже о том, что, учитывая среднюю продолжительность жизни у российских мужчин, они вновь вернутся в совсем недавние реалии, про которые несколько лет назад ядовито высказался Путин: «Вы меня извините за простоту выражения, это значит отработал, в «деревянный макинтош» и поехал, что ли?»

          Но точно так же реальностью является то, что существующая пенсионная система для государства является уже просто неподъемным бременем. А любые «простые» популистские решения на самом деле решениями не являются.

          «Раскулачивание» отечественных олигархов и отказ страны от проведения крупных мероприятий престижа вроде олимпиад даст ресурсы для выплаты пенсий всего на несколько считанных месяцев. И природная рента тут тоже ничем не поможет.

          Все эти колоссальные миллиарды долларов в распределении на 146 миллионов граждан России превращаются в смешные суммы.

          Но проблему надо решать, поскольку она никуда сама не денется, а будет только усугубляться.

          Однако для ее решения необходима осмысленная и честная общественная дискуссия, где стороны не затыкают демонстративно уши, когда начинает говорить другая сторона, противоположные мнения понимают и признают весомость аргументов оппонента, что и позволяет нащупывать точки соприкосновения и работать над компромиссом.

          Вместо этого уже неделю происходит истерическая вакханалия, от которой стали уставать уже все.

          Но тогда не стоит жаловаться, если государство успешно реализует свои планы, проигнорировав бурные общественные дебаты. Потому что какой смысл прислушиваться к обществу, которое демонстрирует крайне сомнительную адекватность, предпочитает заниматься грызней в социальных сетях, а не демонстрировать свою зрелость, последовательно работая над проблемой?

          Может, все-таки российскому гражданскому обществу стоит перейти на новый уровень развития? Думается, что уже пора.


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