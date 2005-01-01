Трамп придумал, как обрушить «Северный поток – 2»

Почти месяц спустя выясняются «пикантные» подробности беседы канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом Дональдом Трампом. Как сообщает The Wall Street Journal, Трамп в ходе той встречи просил Меркель перестать поддерживать строительство «Северного потока – 2», обещая взамен переговоры по новому торговому соглашению между США и Евросоюзом.

Кому как, а мне эта новость показалась весьма примечательной. Не в том плане, что Трамп сказал что-то новое, они и раньше говорили, что считают СП-2 политическим проектом, который не только ударит по Украине, но и подорвет энергетическую безопасность Европы, поставив ее в зависимость от России. А в том, что он озвучил, что может быть предложено Европе взамен.

Почти одновременно с появлением материала в WSJ замдиректора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкир заявила, что Вашингтон намерен не допустить строительства трубопровода и готов ввести против него санкции, в соответствии с законом «О мерах противодействия врагам Америки путем санкций», который, как многие еще прошлым летом указывали, во многом был направлен именно против российского газопровода в Европу.

Впрочем, та же Оудкир добавила, что надеется, что до санкций не дойдет, проект удастся остановить без них. И вот Майк Помпео обсуждает «угрозу» СП-2 со шведским коллегой. В «одном пакете» с, например, угрозой ИГИЛ*. Швеции, напомню, еще предстоит дать разрешение на прокладку трубы в ее водах.

По мнению Вашингтона, Россия будет с помощью трубы осуществлять слежку. Более абсурдной претензии придумать сложно. Разве что заявить, что по трубе российский спецназ будет перебрасываться в Европу для ее захвата. Впрочем, и нечто похожее, кажется, уже звучало.

Но дело-то не в том, что по этому поводу думает Америка. Какое ей вообще дело до этих чисто европейских вопросов? Важно, что по этому поводу думает Европа. А для Европы это действительно важная составляющая энергетической безопасности, вопрос гарантий быстрого и надежного (в обход доказавшей свою неконкурентоспособность Украины, да) получения дешевого российского газа.

Надо сказать, что и тут в Европе не всегда наблюдалось единство.

И дело не только в том, что американские сателлиты в Восточной Европе отчаянно защищали интересы хозяина и всячески ставили палки в колеса проекта. Но и в Западной Европе далеко не всем нравился факт не столько энергетической зависимости от России, сколько превращения Германии в фактически единоличного распределителя газа в ЕС.

У Еврокомиссии было немало споров с Газпромом – то антимонопольных, то экологических. Но в итоге позиция сторонников СП-2 все же взяла верх и все спорные вопросы урегулированы.

Да, проект важен в первую очередь Германии, ибо делает ее крупнейшим газовым хабом, и Меркель готова за него бороться до последнего. На всю критику, как из Киева или Вашингтона, так и из собственно европейских столиц, она неизменно отвечала, что газопровод является экономическим проектом и не угрожает энергетической безопасности ЕС.

В Европе все прекрасно понимают, почему США так напрягаются из-за СП-2. Та же WSJ в своем материале приводит комментарий некоего чиновника ЕС, который прямым текстом говорит, что США хотели бы стать основным поставщиком газа в европейские страны вместо России.

Проблема в том, что США могут поставить в ЕС только сжиженный природный газ (СПГ), а это, в сравнении с тем, что идет по трубе из России, очень дорого. «В принципе, мы не против, но вопрос в том, сколько США смогут поставить и по какой цене», – говорит источник WSJ. Другой источник поясняет, что российский трубопроводный газ дешевле американского сжиженного приблизительно на 20%. «Стратегия Трампа, похоже, вынуждает нас покупать их более дорогой газ, но пока СПГ не является конкурентоспособным, Европа не согласится», – заявил он.

При этом европейцы, понимая, что Трамп будет давить, пытаются заверить его, что это бесполезно, мол, даже если они откажутся от СП-2, это не гарантирует США увеличение продаж в Европе их СПГ. Об этом говорит министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

«США – наши друзья и партнеры, но мы хотим защищать наши общие ценности. Если Вашингтон заявляет, что ставит свои экономические интересы на первое место, то он должен ожидать, что европейцы будут поступать так же», – заявил Альтмайер.

Кстати, сам Трамп не очень-то беспокоится за общие с Европой интересы. У него на первом месте другой интерес – сделать Америку снова великой. И это со стороны может показаться, что все действия Трампа направлены на то, чтобы политически надавить или даже унизить Европу. Вернее, и это тоже, но на первом месте всегда экономика. Трамп действует в экономических интересах США, как он их видит.

Никто не спорит с тем, что в санкциях против России присутствует сильнейшая геополитическая составляющая. Но мало кто обращает внимание на экономическую.

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И на самом деле нельзя не заметить, что американские санкции направлены главным образом на энергетику и оборонку, где США всерьез озабочены усилением России и хотели бы ее если не вышвырнуть с рынка, то максимально подвинуть, лишить конкурентоспособности.

Новые санкции против Ирана американцы планируют ввести по высосанному из пальца обвинению в нарушении условий сделки в лучших традициях Колина Пауэлла – разве что колбочкой не помахали, уже просто не «заморачиваются» созданием видимости достоверности обвинений.

Европейский бизнес, изрядно укоренившийся на иранском рынке, терпит убытки, что выгодно Вашингтону. Европа покупала иранскую нефть? Теперь не будет. Цены на нефть растут, значит, появляется целесообразность вновь добывать сланец в США. И Европа будет покупать более дорогую нефть как миленькая. А еще больше пострадает главный потребитель нефтепродуктов на планете Китай – это же вообще отлично!

Наконец, пошлины на сталь и алюминий, от которых также страдает не только Китай, которого Трамп открыто провозгласил главным экономическим врагом, но и Европа. И тут, заметьте, уже никакого политического прикрытия – тут открытый наглый и грубый протекционизм, нарушение правил международной торговли и экономическая война.

В том числе с европейскими союзниками. Но для Трампа они союзники лишь в плане политическом, и то только тогда, когда выполняют волю США. Дружба дружбой, а табачок врозь.

Таким образом, Европа оказывается в крайне скверном положении. Антироссийские санкции все ужесточаются, антииранские санкции вынуждают европейские компании оставлять прибыльные рынки, а тут еще пошлины от ближайшего соседа и друга.

Меркель остается только жаловаться, что, мол, США перестали быть гарантом европейской безопасности и Европе нужно научиться действовать самостоятельно. Ну, можно вновь поднять любимую европейцами тему, которую обычно поднимают, чтобы подразнить США – про «европейскую армию».

Впрочем, Трамп понимает, что это блеф, а если европейцы совсем от рук отобьются, можно и про долг за НАТО напомнить. Да и без того у США более чем достаточно как военно-политических, так и экономических рычагов давления на Европу.

Помните, перед поездкой Меркель к Трампу европейские СМИ писали, что канцлер, по многочисленным просьбам немецкого бизнеса, будет уговаривать американского лидера смягчить антироссийские санкции. Ну, или предоставить лазейки, как у американцев.

Те, кстати, активно ими пользуются там, где нужно, их закон это позволяет – к примеру, с теми же ракетными двигателями, закупаемыми у России «в интересах национальной безопасности». Но европейские компании таких рычагов лишены.

Да, еще одну просьбу везла в Вашингтон фрау-канцлер – вычеркнуть членов ЕС из списка стран, облагаемых пошлинами. Как видим, обе просьбы хозяин оставил без удовлетворения. Впрочем, по пошлинам сроки были сдвинуты на месяц, европейцам намекнули, что вопрос может быть решен положительно для них, если они будут умничками.

Лично мне что-то подсказывает, что для Трампа европейцы будут умничками, если откажутся от «Северного потока – 2». В обмен на это хозяин может не только от пошлин освободить, но и, возможно, предложить вариант по Ирану. И то, и другое станет очень выгодной для униженной Европы подачкой.

Сложность ситуации в том, что на одной чаше весов окажутся серьезные интересы европейского бизнеса и на другой тоже они. Только на второй – еще и потеря лица, демонстрация всему миру своей ненадежности ввиду абсолютной зависимости от американского «партнера» и попадание в энергетическую кабалу США и их неадекватных друзей в лице Украины – ведь американцы не смогут возместить все потери, и Европа будет вынуждена продолжать закупать российский газ, идущий по старым трубам. По старым и в прямом, и в переносном смысле.

Что выберет Европа? До 1 июня у нее точно есть время подумать, хотя и эти сроки могут быть сдвинуты. Как заявила Оудкир, возможно, до рестриктивных мер и не дойдет и проект как-нибудь сам по себе не состоится. Не зря же Помпео звонил в Швецию...