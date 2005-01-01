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Незаменимых «экспертов по допингу» не бывает

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          Незаменимых «экспертов по допингу» не бывает

          Наталия Янкова
          публицист (Германия)
          		 15 мая 2018, 12:02

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          Германию потрясла новость, касающаяся чемпионата мира по футболу. Россия отказала в визе немецкому журналисту Хайо Зеппельту, прославившемуся нападками на российских спортсменов, за что, собственно, Зеппельт и награжден почетным статусом «эксперта по допингу».

          Можно сказать, что вся страна встала на защиту Зеппельта, он ведь не побоялся и «вскрыл порочную систему российского государственного допинга».

          На съезде партии свободных демократов Германии в воскресенье, 12 мая, вице-шеф партии Кубикки потребовал, чтобы министр иностранных дел Маас вызвал к себе посла РФ и потребовал отменить это решение.

          Welt пишет о причине, на которую ссылается российская сторона: «Зеппельт, который будет использовать чемпионат, чтобы клеветать на российских спортсменов и кидаться грязью в Россию с целью извлечь из этого выгоду для себя, здесь не нужен!».

          Россия внесла его в «чёрный список нежелательных персон», с возмущением сообщают немецкие СМИ.

          Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

          СМИ Германии в панике: если на чемпионате не будет Хайо, пострадает весь футбольный мир, потому что без его профессионального освещения футбольных событий обойтись же просто нельзя! «Никто не сможет его заменить», – буквально бьётся в истерике главный телеканал Германии ARD, к которому, кстати, приписан Хайо.

          Теперь все ждут реакции ФИФА, она тоже «вряд ли сможет обеспечить полноценное освещение соревнований и событий во время проведения игр без такого ценного эксперта, как Зеппельт».

          Welt даёт ретроспективу обличительной деятельности Хайо в скандалах по применению допинга, которая берёт начало в 2009 году на канале ARD.

          Но звёздный час Зеппельта настал, когда он оказался одним из исполнителей проекта по демонизации России.

          Деятельность эксперта сосредоточена на дискредитации российского спорта, а именно – на сотрудничестве с беглым Родченковым, который недавно сам признался в бездоказательности громких обвинений.

          Канал ARD считает решение о невыдаче визы «эксперту по допингу» беспримерным в истории спортивной журналистики, а относительно такого события мирового масштаба, как чемпионат по футболу, «беспрецедентным нападением на свободу прессы».

          Тут же вспоминается, как сам Хайо Зеппельт вёл себя с российской журналисткой канала «Россия 1», отказываясь с ней общаться, уворачиваясь от микрофона, отталкивая её и даже вырвав микрофон из ее рук. После чего преследовал на улице её команду.

          Кстати, в немецких сетях обсуждается этот случай, как и медикаменты для норвежских астматиков.

          Но у пропаганды в Германии большие традиции, а приемы хорошо и давно отработаны.

          ФИФА пока не высказалась по этому поводу. Ещё на прошлой неделе все предварительные действия для получения аккредитации в России были произведены и процесс проходил гладко.

          Но для ФИФА «свобода прессы – это наивысший приоритет», пишет Welt, поэтому ФИФА старается обеспечить все свои крупные мероприятия лучшими представителями спортивной журналистики. «Хайо как раз из их рядов».

          Welt приводит список премий, которыми удостоена деятельность Зеппельта в журналистике. Конечно, отводится большое место фильму о российском допинге.

          Особенно впечатляет обоснование получения одной из премий: «Он дал доступ свету в темный мир самых влиятельных международных допинговых сетей».

          Упоминаются и мнения политиков, например, представителя от социал-демократической партии: «Решение России скандально. Зеппельт, открывший глаза мировому сообществу на российскую систему допинга, должен за это ещё и страдать! В России свобода прессы существует только на бумаге».

          Коллега из партии ХДС требует, чтобы ФИФА обжаловала решение России и потребовала соблюдать международное право, которое гарантирует свободу прессы.

          Организация «Репортёры без границ» присоединилась ко всем, кто в едином порыве на баррикадах защищает свободу прессы.

          У всех свой интерес в присутствии Хайо Зеппельта на чемпионате по футболу.

          Его репортажи наверняка обеспечат высокие рейтинги телеканалам, купившим права на трансляцию игр. А для политиков Хайо уже проверенный инструмент по демонизации России и продолжению дискредитации российских спортсменов.

          То, что в футболе крутятся большие деньги, ни для кого не секрет. А вот мотивация России в недопуске журналиста, ложные обвинения которого могут в очередной раз повлечь дисквалификацию российских спортсменов, проста и очевидна.


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