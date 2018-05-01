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Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Изобретательность Запада в подкладывании конкурентам свиней

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Россия вовлечена в ценностный конфликт с Западом. Это пишут постоянно. Однако, если вылезти из окопа этой космической битвы добра и зла, оказывается, что причины конфликтов могут не иметь никакого отношения к ценностям. Подробности...
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          Изобретательность Запада в подкладывании конкурентам свиней

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 15 мая 2018, 10:40

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          Заглянув в «Фейсбук», я в очередной раз прочитал о том, что Россия, запятнав себя множеством преступлений, вызвала гнев цивилизованного мира и навлекла на себя санкции. А вот если бы вела себя хорошо, то пользовалась бы самым сердечным расположением.

          Это пишут постоянно. Ведь «цивилизованный мир» – то есть США и их младшие союзники – исходят из самых высоких принципов и ценностей, стремясь принести всем народам мир, процветание и свободу, в то время как злые правители этих самых народов пытаются им помешать.

          Как пишет, например, бывший посол США в России Майкл Макфол: «Русский президент Владимир Путин ведет глобальную идеологическую войну против западных демократических, либеральных ценностей».

          Россия вовлечена в ценностный и этический конфликт с Западом – это общее место у наших «западников», которые, естественно, считают, что в нем прав Запад.

          Иногда (значительно реже) эту позицию отзеркаливают и патриоты, приписывая Западу желание погубить нас из ненависти к великой нашей духовности. 

          Фото: Christian Ohde/imagebroker.com/Global Look Press

          Однако, если вылезти из окопа этой космической битвы добра и зла и немного осмотреться, оказывается, что причины конфликтов могут не иметь вообще никакого отношения к ценностям. 

          «Торговая война» между США и Китаем уже привела в околосмертное состояние китайский электронный гигант ZTE. Власти США запретили поставки ряда необходимых для китайских телефонов комплектующих. Это очень серьезный ущерб для китайской экономики и для множества простых сотрудников ZTE, которые, вероятно, останутся без работы.

          Мы не знаем, восклицают ли китайские диссиденты по этому поводу «прогневали мы Запад, согрешили», но если бы восклицали, мы бы, как люди посторонние, заметили бы, что грехи Китая против демократии и прав, каковы бы они ни были, не имеют отношения к делу. Китайцы тут уж точно не грешнее лучших друзей Запада, саудовских аравитян.

          Со стороны глядя, мы видим в этом конфликт экономических интересов: США действуют в интересах своей экономики, Китай – своей. Точно так же, как руководство любой корпорации исходит из интересов своих сотрудников и акционеров, а если попутно оно нанесет ущерб интересам чужих сотрудников и акционеров, то ничего не поделаешь. Конкуренция. О чужаках пускай заботится их собственное руководство.

          Конкуренция – это не борьба добра и зла, тут нет «хороших» и «плохих» парней.

          Например, Apple и Samsung – это корпорации, которые, исходя из своих интересов, иногда сотрудничают, иногда жестко противостоят и стараются создать друг другу проблемы. Нередко то и другое (сотрудничество в одной области и подкладывание свиней в другой) происходит одновременно.

          Это не является борьбой героев и злодеев; просто управляющие обеих корпораций стремятся выполнить обязательства перед своими акционерами наилучшим образом, проявляя при этом всю компетентность, усердие и изобретательность, на которую они только способны. В том числе изобретательность в подкладывании конкурентам свиней.

          Кампании черного пиара, переманивание специалистов, промышленный шпионаж, судебные процессы, по результатам которых конкурента должны постигнуть штрафы и запреты – дело обычное. Как и обращение к своему государству с целью посодействовать своим промышленникам и помешать их иностранным конкурентам.

          Любое государство (и это его работа) заботится о наилучших условиях для развития своей экономики, и если при этом у иностранной экономики возникают проблемы – что же делать, любой государственный деятель несет ответственность перед своими, а перед чужими не несет.

          Если китайские акционеры потеряют свои доходы, китайское государство – налоговые поступления, а китайские работники пойдут, солнцем палимы, искать другую работу, это не забота тех, кто принимает решения в США.

          Их забота – это американские акционеры, поступления в американский бюджет и рабочие места американцев. Они стремятся надлежащим образом выполнить свои обязанности перед согражданами, к числу которых сотрудники ZTE не относятся.

          Ничего личного, никаких филий или фобий, просто ответственный руководитель исходит из интересов тех, за кого он отвечает.

          Это так в области экономики, и это так в области политики, которая с ней неизбежно сильно пересекается.

          Политические лидеры, если они выполняют свои обязанности, преследуют интересы своей страны. Интересы населения чужих стран они не преследуют. Все это может показаться тавтологией и само собой разумеющимися трюизмами.

          Но, увы, не всем так кажется. Для людей (иногда для довольно многих людей) может оказаться соблазнительной вера в то, что политика Запада в отношении незападных народов продиктована ценностями. Человеколюбием, справедливостью, достоинством и другими превосходными идеалами.

          Любые проявления враждебности со стороны западной политической и медийной элиты следует рассматривать как справедливый гнев хороших людей на людей плохих. А любые проявления одобрения и поддержки – как свидетельство искренней заботы о чужом благе.

          Действительно, политическая риторика Запада – это риторика ценностей. Благородные рыцари в сверкающих доспехах убивают драконов и спасают красавиц, карают злодеев и вызволяют их жертв.

          Но так устроена любая политическая риторика: любой политик исходит из интересов, а говорит о ценностях. Риторика – все эти «я приехал поддержать ваше правое дело» – есть средство обеспечения интересов.

          Дело не в том, что политик плохой человек. Он честный человек и честно исполняет свои обязательства. Он усердно служит тем, кому присягал, кто платит ему зарплату, с кем его связывает общее гражданство. Просто вы в число этих людей не входите.

          Вы, говоря экономическим языком, являетесь сотрудником и акционером другой корпорации. Вам не стоит ожидать, что руководство чужой корпорации станет заботиться о ваших интересах.

          Призывы выйти на площадь и бросить смелый вызов коррумпированному режиму могут быть не больше чем изобретательно подложенной конкурентам свиньей.

          Вам не стоит выходить на площадь в интересах чужих корпораций. Вам стоит добросовестно заботиться о своей.


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