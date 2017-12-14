Три рациональных вывода из «британского безумия»

Взгляд
2 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
Разделы

Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
Перейти а раздел…

Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Мастодонта российской политики заменил новичок, которому предстоит доказать способность установить коммуникацию с жителями КузбассаФото: Александр Кряжев/РИА "Новости", Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов? Подробности...
Перейти а раздел…

Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»

«Зашли китайцы и заполнили весь паром», – обычная ситуация на БайкалеФото: Damir Sagolj/Reuters
«В прошлом году у нас в Ольхонском районе было 800 тысяч туристов, большинство – китайцы. Для сравнения: население Иркутска – 640 тысяч», – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Госдумы Антон Романов. Вместо того чтобы радоваться наплыву гостей из Поднебесной, местные туроператоры призвали закрыть Байкал для иностранцев на месяцы «высокого сезона». Чем вызвано это, казалось бы, нелогичное требование? Подробности...
Перейти а раздел…

Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи

Когда его отец был еще жив, Саиф аль-Ислам выступал за проведение в Ливии либеральных реформФото: Paul Hackett/Reuters
Некогда Саиф аль-Ислам Каддафи пообещал отомстить за смерть своего отца. Эта возможность представится ему в середине года, когда в Ливии должны пройти президентские выборы. Силы, ввергнувшие страну в хаос, откровенно опасаются такого сценария, называя наследника Муаммара «ставленником Москвы».  Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Три рациональных вывода из «британского безумия»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
Обсуждение: 71 комментарий

Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
Обсуждение: 84 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

        Главе Китая разрешили править бессрочно. В России, как и в США, занимать должность президента можно только два срока подряд. Нужны ли подобные ограничения для лидера страны?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Китай сделал официальное заявление по факту падения космической станции
          Депутаты собрались переместить кинотеатры и детские комплексы в торговых центрахСоздание ПАК ДА отложили ради модернизации Ту-22На автодороге Крымского моста заработало освещениеОтец Литвиненко объяснил засекречивание дела Скрипаля
          Соседка Гагарина рассказала о плохой примете в день гибели космонавтаНа Западе заявили о возвращении советских «закрытых городов»Стало известно, что останется у Тулеева после отставкиУкраинцев предупредили о риске остаться без газа
          Подростки подожгли игрушки на мемориале памяти погибших в КемеровоКот Матроскин в продолжении «Простоквашино» получит голос ТабаковаАвиаконструктор «Антонова» рассказал, как умирает легендарное предприятиеМинистр обороны Израиля указал мировому сообществу на убийства сотен тысяч мирных сирийцев

          Главная тема


          Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи

          «микроволновой удар»


          Первый беспилотник «Почты России» разбился о стену жилого дома (видео)

          «в хорошей физической форме»


          Канделаки с силовой тренировки пришла в Госдуму в поисках депутата Слуцкого

          Лидер «Аквариума»


          Гребенщиков: Сталин и Ленин – палачи

          Воздействие «Кулачком»


          Поветкин нокаутировал британца Прайса (видео)

          отравление «Новичком»


          Британские СМИ узнали, что Скрипалей отравили российской гречкой

          обложка New York Magazine


          Трампа выставили свиньей

          расклад сил


          Бросок «Сармата» превратился в ассиметричный ответ на демарш Запада

          конфликт с Западом


          Почему Китай не встает на сторону России в деле Скрипаля

          «западноукраинский сепаратизм»


          Александр Чаленко: Идею перевода украинской мовы на латиницу лично я поддерживаю двумя руками

          Борис Джонсон и Достоевский


          Лев Пирогов: Съел, дурацкий русский? Ядерный двигатель у него… А вот световой меч – не хочешь?

          «наши западные партнеры»


          Ирина Алкснис: Кадровая деградация дошла до такой степени, что система стала невменяема

          на ваш взгляд


          Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?


          Дмитрий Дробницкий

          Три рациональных вывода из «британского безумия»

          Дмитрий Дробницкий
          политолог, американист
          		 2 апреля 2018, 11:11

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Отношения между Россией и Западом, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Во всех СМИ – отечественных и зарубежных – говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают», мы в ответ называем эти действия «провокациями».

          Западные партнеры – особенно это касается правительства Терезы Мэй – уверенно говорят об «агрессивной деятельности Москвы». Наши официальные представители и эксперты, в свою очередь, утверждают, что Соединенное Королевство бессовестно попирает нормы международного права.

          В общем, мы – плохие парни для них. Они – плохие парни для нас. Конечно, это не «идеальная» симметрия. Все-таки Россию плохой назначили.

          Тем не менее официальные представители наших партнеров и мейнстримные западные СМИ продолжают говорить одно и то же – это нападение русских, они всегда так делают, их надо заставить заплатить…

          Все это выглядит настолько нелепо, что породило у многих моих коллег версию о полной деградации западного истеблишмента. Коли так, то дела плохи – «британское безумие», охватившее весь Запад, закончиться может только всемирной катастрофой.

          Фото: I-Images/ZUMA/Global Look Press

          Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад?

          В «русский след» в деле Скрипаля верят далеко не все – ни в Британии, ни в других странах.

          Ряд государств Европы отказались поддержать дипломатические меры против Москвы. В западных медиа нет недостатка в скептических статьях и комментариях, ставящих под сомнение версию официального Лондона.

          Госдепартамент США также вынужден был признать, что не располагает никакими доказательствами причастности России к отравлению в Солсбери.

          Опытный боец пропагандистского фронта, американская публицистка Энн Аппельбаум опубликовала на страницах The Washington Post статью под названием «Зловещие бреши в едином западном антироссийском фронте».

          Автор справедливо отмечает, что решение европейцев поддержать Лондон не было единодушным. Некоторые страны попросту отказались участвовать в «наказании Кремля». Более того, в тех государствах, которые все же встали на сторону Терезы Мэй, оппозиция обрушилась на правящие партии с резкой критикой.

          В Италии и вовсе разразился политический скандал. Вероятный будущий премьер-министр страны, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что уходящее правительство (исполняющее обязанности до формирования новой правительственной коалиции) не имело права принимать решение о высылке русских дипломатов.

          По мнению Аппельбаум, всех этих критиков объединяет не здоровый скепсис и не забота о национальных интересах своих стран, а наличие «русских связей». Обличает автор и президента Трампа, который хоть и поддержал дипломатический демарш Лондона, но отказался от дальнейших мер по противодействию Москве.

          Что ж, это знакомая «песня». Везде, где либерал-глобалистский истеблишмент дрогнул под ударами так называемых популистских волн евроскептиков и антиглобалистов, находят «явные доказательства» вмешательства России – в США, Германии, Италии, Греции, Венгрии, Словакии, Австрии и т.д.

          Каждый раз, когда вы слышите или читаете о «российском вмешательстве», можете быть уверены – дела у истеблишмента идут неважнецки.

          С тех пор, как «неизбежная победительница» американских выборов 2016 года «вдруг» проиграла популисту Трампу, вину за неудачи глобальной элиты принято возлагать на Россию. Мол, это не провальная политика истеблишмента привела к подъему популистского движения – это всё «рука Москвы». Это не избиратель отвергает глобализацию и разрушение традиционных устоев Запада – это «козни Путина».

          Признать свое идеологическое поражение либерал-глобалисты не могут. Вся их власть строится на «непогрешимости» их догм. В которые уже далеко не все верят. Как не все верят во «врожденную агрессивность» России, которая, не вписываясь в «дивный новый мир», пытается его разрушить.

          Изменения в 2016–2017 гг. происходили так быстро, что многие политические комментаторы поспешили с прогнозами о скором полном падении либерального мирового порядка. А когда антиглобалисты не смогли взять власть во Франции, Нидерландах, Австрии и Германии, последовал новый скоропалительный прогноз: «популистская волна» сошла на нет.

          Однако разгром правящей партии на всеобщих выборах в Италии показал, что битва между глобалистской элитой и национальными консервативно-популистскими движениями далека от завершения.

          Не стоит рассматривать эту битву как борьбу «чистого добра» и «чистого зла». Более того, ошибкой было бы думать, что сама эта борьба принесет России одни лишь дивиденды. Да, Энн Аппельбаум права – в западном блоке зияют «зловещие бреши». В 2018-м партнеры оказались не столь едины, как в 2014-м.

          Но это не значит, что не появляются новые опасности. Как бы искренне ни стремились европейские и американские популисты к налаживанию отношений с Россией, на первом месте у них всегда будут стоять национальные интересы их собственных стран. Кроме того, не стоит забывать, что политическая борьба – вещь жестокая. И если для достижении победы популисту потребуется продемонстрировать «принципиальную позицию» по отношению к Москве, он это сделает.

          Не стоит ожидать, что США и их союзники быстро рухнут под тяжестью своих проблем. Это утопия, а возможно, и антиутопия, поскольку разрушение мощнейших экономик мира приведет к непредсказуемым последствиям.

          «Популистские бунты» в Европе и Америке – это естественная реакция избирателей на провал либерал-глобалистской повестки. Но это не разрушение Запада. Наоборот, перефразируя А.М. Горчакова, можно сказать, что Запад «сосредотачивается». Отчасти как единое целое – в плане общих ценностей, традиций, вектора развития. А отчасти – порознь, внутри национальных государств.

          Пользуясь ситуацией, самые разные силы (как национальные, так и транснациональные) попытаются «продавить» свою повестку, достигнуть собственных целей, причем как можно быстрее, ведь впереди – неопределенность.

          Нынешнее ближайшее окружение Трампа часто называют «кабинетом войны». Особенно обращают внимание на фигуру неоконсерватора Джона Болтона, который 9 апреля займет должность советника по нацбезопасности. Вполне возможно, через него союзники США (такие как Саудовская Аравия и Израиль) будут активно лоббировать разрушение иранского государства.

          Правительство Британии, по большей части состоящее из людей, выступавших против Brexit, вынуждено искать новые международные союзы для усиления своих позиций в мире. Для этого недостаточно выделить на модернизацию атомного подводного флота 600 млн фунтов, хотя это большое достижение лоббистов ВПК.

          Глава Форин-офиса Борис Джонсон в своей речи о «страшной России» много внимания уделил Содружеству британских наций и так называемой глобальной Британии. Возможно, это намек на создание трансатлантической зоны фунта, которую, конечно же, необходимо очистить от «токсичных» инвестиций.

          Материковая Европа будет ареной ожесточенных электоральных сражений и постоянных сложных дипломатических согласований между сильнейшими игроками.

          Если Берлин и Париж договорятся о создании сил европейской безопасности, мы станем свидетелями битвы бюрократических гигантов – НАТО и ЕС. Каждая из этих организаций попытается доказать, что именно она наиболее эффективна в подавлении «популистских бунтов» и в «сдерживании России».

          Эти процессы будут идти долго. И «конструктивного диалога со всеми заинтересованными лицами» нам придется ждать не один год. Возможно, кстати, что договориться «со всеми» в результате и не получится. Придется говорить с каждым в отдельности.

          Позволю себе сформулировать три вывода из всего вышесказанного.

          Первое. Объединенное давление Запада на Россию вряд ли серьезно усилится. В этом смысле «британское безумие» – явное свидетельство скорого правительственного кризиса.

          Но общий уровень конфликтности в мире возрастет. Мелкие конфликты – иной раз «неожиданные» и «совершенно необъяснимые» – с самыми разными «сосредотачивающимися» государствами станут рутиной. Впрочем, ссориться они будут и между собой тоже.

          Второе. В нынешнее время трансформационных политических изменений наши партнеры, судя по всему, окончательно списали в утиль традиционную послевоенную дипломатию вместе с международным правом. Отсюда – легкость, с которой выносятся ультиматумы и закрываются консульства.

          России необходимо срочно выработать стратегию в области национальной и международной безопасности на переходный период и уже начинать думать над тем, как должна быть устроена мировая система безопасности, когда трансформация завершится.

          И третье. Нет ни единого шанса на то, что Россию заклеймят, вышлют ее дипломатов и… оставят в покое. Нашу страну будут постоянно втягивать в те споры, которые ведутся на международной арене, убеждая «встать на правильную сторону».

          Все разговоры об «изоляции России» – это блеф.

          И не только потому, что не у всех она вызывает восторг. Те, кто сегодня агитирует за «изоляцию», уже готовят для нас предложения, от которых «мы не сможем отказаться».

          Так, в свое время одним силам было выгодно, чтобы мы помогли с заключением иранской ядерной сделки. Другие сейчас заинтересованы в том, чтобы мы не возражали против ее аннулирования. И это только один пример.

          В этих условиях задача защиты национальных и геополитических интересов России приобретает новый уровень сложности.

          Потому что мир стал сложнее. И все что угодно может оказаться не тем, чем кажется. Даже «британское безумие».


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

          Наталия Янкова, публицист (Германия)
          Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
          Обсуждение: 71 комментарий

          Гражданское общество просит от власти простейших вещей

          Антон Крылов, журналист
          Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
          Обсуждение: 84 комментария

          Не слушайте байки про инвестиционный климат

          Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
          Наглость американцев в отношениях с нашей страной объясняется тем, что, глядя на наши темпы роста, они видят слабеющую Россию. Между тем России повезло – перед ней открываются по крайней мере два гигантских рынка. Подробности...
          Обсуждение: 107 комментариев

          Вторая холодная война официально объявлена

          Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          Конечно, при всей своей креативности министр Борис Джонсон – официальное должностное лицо и не мог позволить себе полной свободы, но с задачей «посмешнее» он справился. В речи столько вкусного, что глаза разбегаются. Подробности...
          Обсуждение: 98 комментариев

          Перевод украинского языка на латиницу можно только приветствовать

          Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
          Русские люди Малороссии и Новороссии, коих на этих землях порядка 90% от числа всех граждан, должны четко уяснить себе, что украинская мова не является родной не только для них, но не являлась родной и для их предков. Подробности...
          Обсуждение: 136 комментариев

          Что будет, если воплотить в жизнь идею революционного налогового послабления

          Степан Амбарцумян, предприниматель
          Большинство предпринимателей в стране регулярно занижают налогооблагаемую базу. Почему же правительство руками ФНС не выведет нечестных на чистую воду? Чтобы ответить на этот вопрос, надо учесть четыре обстоятельства. Подробности...
          Обсуждение: 26 комментариев

          Большинство жертв в Кемерово – результат не столько пожара как такового

          Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
          На кемеровскую ситуацию я смотрел двумя способами: как политконсультант и как инженер. О первом не буду, а вот по второму – несколько соображений. Подробности...
          Обсуждение: 7 комментариев

          Три возможных объяснения внезапного слабоумия наших западных партнеров

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          То, что на Россию американцами официально повешен ярлык Ктулху, «чудовища из морских глубин», заставляет наряду с другими событиями последнего времени в очередной раз задаться вопросом: что с ними? Вопрос вовсе не праздный. Подробности...
          Обсуждение: 178 комментариев

          Что нужно знать, иметь и уметь, если пожар у вас дома

          Текст дня, лучшие материалы блогосферы
          В последние пару дней уже несколько человек задали мне одинаковые вопросы – какие в наших квартирах нужны меры и инструменты на случай пожара? Причина этих вопросов очень печальна и очевидна. Ответы напишу тут. Подробности...
          Обсуждение: 23 комментария

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............