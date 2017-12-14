Запрет лекарств из США будет иметь серьезный психологический эффект

Идея запретить лекарства из США и стран, поддерживающих санкции, уже вызвала бурное обсуждение в Сети, и, как сказал классик, «вырывались выражения самые нецеремонные». Прибегнув, впрочем, к выражениям более церемонным, можно только сказать, что эту идею невозможно признать удачной.

Конечно, реакция на санкции США необходима, но нам стоит подумать какая. В чем причина санкций? Какова их цель? Как мы можем дать отпор? Рассмотрим это подробнее.

Как нас учили в далекие советские годы западные голоса, демократия – это система сдержек и противовесов, которая удерживает власть от тирании и произвола.

Сегодня мы живем в мире, где плотно закрытый клуб политической элиты нескольких наиболее богатых и могущественных стран мира хотел бы безграничной и произвольной власти над всей планетой – так, чтобы казнить своих холопов они были вольны, а жаловать – вольны же, причем без какого-либо суда и разбирательства и без какой-либо ответственности перед чужими народами, судьбами которых они желают распоряжаться.

Россия оказывается в роли сдержки – и, страшно сказать, противовеса, который ограничивает эти притязания на произвольную, бесконтрольную и безответственную власть.

Россия не дает проделать с Сирией ровно то же, что с Ливией и Ираком, то есть «поддерживает кровавого диктатора». Россия через свои медиаканалы позволяет проявиться точкам зрения, отличным от принятых в медийной и политической элите Запада, то есть «ведет враждебную пропаганду» и вообще мешает.

Санкции должны побудить Россию прекратить такое поведение и покориться «глобальной силе добра».

Проблема в том, однако, что выгоды, которые можно было бы купить за такую покорность, сомнительны именно в силу произвольного и безответственного характера той глобальной власти, которая этой покорности требует.

То же дело Скрипалей (и не оно одно) говорит о том, что независимо от вашего реального поведения вас могут в любой момент произвольно обвинить в тяжком преступлении – и вам будет не к кому апеллировать. Жить под властью, в принципе не признающей презумпции невиновности, еще более опасно, чем конфликтовать с этой властью.

Впрочем, сытости покорность тоже не приносит – как мы видим на примере Украины, которая имеет самое прозападное правительство, которое только возможно.

Покорность не окупается. Да и с чего бы ей окупаться?

Безопасность, карьера, благополучие деятелей, которые принимают решения за все «мировое сообщество», совершенно никак не зависят от благополучия народов незападных стран. У них просто нет мотивации заботиться о благополучии людей, которые не обладают ни малейшим влиянием в западных столицах.

Итак, у России нет другого варианта, кроме как выстоять под санкциями. Что для этого нужно?

Санкции означают, что мы находимся в ситуации экономического, пропагандистского и психологического конфликта с глобалистской элитой. В условиях любого конфликта необходима продуманная стратегия.

Возможно, это трюизм, но это стоит напомнить, поскольку опыт показывает, что люди склонны действовать абсолютно иррационально, фактически оказывая помощь своим оппонентам.

Можно смеяться над украинскими патриотами, которые, что бы они ни делали, «делают картинку путинскому ТВ» – и всячески уничтожают державу, в верности которой клянутся. Но в самом явлении, увы, нет ничего специфически украинского – желание продемонстрировать патриотическое рвение может приводить к крайне неполезным для страны решениям.

В условиях конфликта очень важно действовать рационально, то есть трезво оценить свои ресурсы, определить свои цели и наметить реалистичные пути к их достижению.

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Подобно тому, как первая заповедь медицины – «не навреди», первым принципом противостояния санкциям можно считать «не подыгрывай оппоненту».

Санкции направлены на достижение не только (может быть, даже не столько) экономических, сколько психологических целей. По идее организаторов санкций, граждане России должны задуматься о том, стоит ли им поддерживать свое правительство и не лучше ли им выйти на майдан.

Санкции достигнут своей цели, когда (если) люди придут к выводу, что их интересы и интересы действующей власти решительно расходятся.

В этом случае доверие внутри страны является ключевым ресурсом, и запрет лекарств западного производства был бы несомненным голом в свои ворота.

Запрет лекарств будет иметь небольшой экономический – зато серьезный психологический эффект.

Допустим, что отечественные (или индийские) заменители не хуже. Хотя это спорно. Допустим, что никто не умрет от отказа от западных лекарств. Хотя это тоже спорно.

Но психологический эффект: государство ограничивает доступ больных к лекарствам – будет несомненным и столь же несомненно негативным.

Смерть близкого – тяжелый шок для родных, нередко они обрушиваются с упреками и даже судебными исками на врачей, в том числе совершенно добросовестных, в действиях которых предполагают преступную халатность.

Если чей-то больной родственник умрет после того, как будет вынужден пересесть на незападное лекарство, будет очень сложно убедить близких, что «после этого» вовсе не означает «вследствие этого».

А люди заинтересованные постараются придать подобным случаям максимальную огласку. Кому это будет на пользу? В чьи планы будет хорошо вписываться?

Да, пока что песни западных сирен «ваши бесчеловечные власти вас гнобят, а вот мы великодушно готовы прийти к вам на помощь» вызывают доверие только в очень узком сегменте населения, но зачем расширять этот сегмент своими руками?

Люди хотят, чтобы их близкие получали наилучшие лекарства, – когда государство заявит: «Ваши родные их не получат, потому что мы так решили», – оно не укрепит этим лояльность граждан.

У нас очень небольшие возможности прямо наказать США, нанеся им экономический ущерб. Такова реальность – и чтобы действовать успешно, лучше принимать ее в расчет.

Мы не можем вынудить руководство США изменить политику, нанося ущерб американской экономике. Нам стоит рассмотреть другие возможности.

И мы можем сделать нечто лучшее и куда более огорчительное для глобалистской элиты.

Показать пример страны, которой Запад не может помешать успешно развиваться. Да, это не будет немедленным ответом, который быстро удовлетворил бы чувство гнева и обиды на мирового гегемона. Но ответственные государственные мужи и не должны исходить из эмоций. Они должны исходить из долговременных интересов страны и народа.

Попытки причинить нам вред мы можем и должны обратить к нашей пользе.

Санкции, которые ставят Россию перед необходимостью развивать собственную науку, собственные технологии и собственное производство, могут оказаться стимулом, а не тормозом.

В итоге необходимость в более самостоятельном развитии может привести даже к лучшим результатам, чем безоговорочное и беспрепятственное включение в глобальную экономику. Польза, которую получили от включения в западную экономическую орбиту страны Прибалтики, Болгария или Румыния и тем более Украина, мягко говоря, не вполне очевидна.

Мы – как страна, как общество – можем выйти из этой ситуации более сильными, но это зависит от нашей реакции. И эта реакция должна быть и экономически, и психологически выверенной. И прежде всего не нужно стрелять себе в ногу и забивать голы в свои ворота.