Запрет лекарств из США будет иметь серьезный психологический эффект

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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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Итоги вступления Латвии в Евросоюз вызывают только депрессию

Демографы утверждают, что в составе ЕС Латвия попросту вымираетФото: Антон Новодережкин/ТАСС
Ровно 15 лет назад был подписан договор о вступлении Латвии в Евросоюз, куда она так стремилась. Время подводить итоги: чего добились латыши за годы пребывания в ЕС в политическом, экономическом и демографическом плане? При ближайшем рассмотрении выясняется, что ничего хорошего. Республике повредили даже щедрые европейские дотации. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Новый армянский майдан раскачивают «грантоеды»

Участники ереванского «майдана» пытаются заблокировать работу метроФото: Асатур Есаянц/РИА «Новости»
В случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России. По крайней мере, так политологи оценивают подоплеку происходящего в Ереване противостояния. В какой-то мере протесты оппозиции напоминают события в Киеве и в самой Армении трехлетней давности. Кто входит в число протестующих и чего они добиваются? Подробности...
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Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Запрет лекарств из США будет иметь серьезный психологический эффект

Сергей Худиев, публицист, богослов
Идея запретить лекарства из США и стран, поддерживающих санкции, уже вызвала бурное обсуждение в Сети. Конечно, реакция на санкции США необходима, но нам стоит подумать какая. В чем причина санкций? Какова их цель? Как мы можем дать отпор? Подробности...
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          Сергей Худиев

          Запрет лекарств из США будет иметь серьезный психологический эффект

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 17 апреля 2018, 11:18

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          Идея запретить лекарства из США и стран, поддерживающих санкции, уже вызвала бурное обсуждение в Сети, и, как сказал классик, «вырывались выражения самые нецеремонные». Прибегнув, впрочем, к выражениям более церемонным, можно только сказать, что эту идею невозможно признать удачной.

          Конечно, реакция на санкции США необходима, но нам стоит подумать какая. В чем причина санкций? Какова их цель? Как мы можем дать отпор? Рассмотрим это подробнее.

          Как нас учили в далекие советские годы западные голоса, демократия – это система сдержек и противовесов, которая удерживает власть от тирании и произвола.

          Сегодня мы живем в мире, где плотно закрытый клуб политической элиты нескольких наиболее богатых и могущественных стран мира хотел бы безграничной и произвольной власти над всей планетой – так, чтобы казнить своих холопов они были вольны, а жаловать – вольны же, причем без какого-либо суда и разбирательства и без какой-либо ответственности перед чужими народами, судьбами которых они желают распоряжаться.

          Россия оказывается в роли сдержки – и, страшно сказать, противовеса, который ограничивает эти притязания на произвольную, бесконтрольную и безответственную власть.

          Фото: Alexander Legky/Global Look Press

          Россия не дает проделать с Сирией ровно то же, что с Ливией и Ираком, то есть «поддерживает кровавого диктатора». Россия через свои медиаканалы позволяет проявиться точкам зрения, отличным от принятых в медийной и политической элите Запада, то есть «ведет враждебную пропаганду» и вообще мешает.

          Санкции должны побудить Россию прекратить такое поведение и покориться «глобальной силе добра».

          Проблема в том, однако, что выгоды, которые можно было бы купить за такую покорность, сомнительны именно в силу произвольного и безответственного характера той глобальной власти, которая этой покорности требует.

          То же дело Скрипалей (и не оно одно) говорит о том, что независимо от вашего реального поведения вас могут в любой момент произвольно обвинить в тяжком преступлении – и вам будет не к кому апеллировать. Жить под властью, в принципе не признающей презумпции невиновности, еще более опасно, чем конфликтовать с этой властью.

          Впрочем, сытости покорность тоже не приносит – как мы видим на примере Украины, которая имеет самое прозападное правительство, которое только возможно.

          Покорность не окупается. Да и с чего бы ей окупаться?

          Безопасность, карьера, благополучие деятелей, которые принимают решения за все «мировое сообщество», совершенно никак не зависят от благополучия народов незападных стран. У них просто нет мотивации заботиться о благополучии людей, которые не обладают ни малейшим влиянием в западных столицах.

          Итак, у России нет другого варианта, кроме как выстоять под санкциями. Что для этого нужно?

          Санкции означают, что мы находимся в ситуации экономического, пропагандистского и психологического конфликта с глобалистской элитой. В условиях любого конфликта необходима продуманная стратегия.

          Возможно, это трюизм, но это стоит напомнить, поскольку опыт показывает, что люди склонны действовать абсолютно иррационально, фактически оказывая помощь своим оппонентам.

          Можно смеяться над украинскими патриотами, которые, что бы они ни делали, «делают картинку путинскому ТВ» – и всячески уничтожают державу, в верности которой клянутся. Но в самом явлении, увы, нет ничего специфически украинского – желание продемонстрировать патриотическое рвение может приводить к крайне неполезным для страны решениям.

          В условиях конфликта очень важно действовать рационально, то есть трезво оценить свои ресурсы, определить свои цели и наметить реалистичные пути к их достижению.

          Подобно тому, как первая заповедь медицины – «не навреди», первым принципом противостояния санкциям можно считать «не подыгрывай оппоненту».

          Санкции направлены на достижение не только (может быть, даже не столько) экономических, сколько психологических целей. По идее организаторов санкций, граждане России должны задуматься о том, стоит ли им поддерживать свое правительство и не лучше ли им выйти на майдан.

          Санкции достигнут своей цели, когда (если) люди придут к выводу, что их интересы и интересы действующей власти решительно расходятся.

          В этом случае доверие внутри страны является ключевым ресурсом, и запрет лекарств западного производства был бы несомненным голом в свои ворота.

          Запрет лекарств будет иметь небольшой экономический – зато серьезный психологический эффект.

          Допустим, что отечественные (или индийские) заменители не хуже. Хотя это спорно. Допустим, что никто не умрет от отказа от западных лекарств. Хотя это тоже спорно.

          Но психологический эффект: государство ограничивает доступ больных к лекарствам – будет несомненным и столь же несомненно негативным.

          Смерть близкого – тяжелый шок для родных, нередко они обрушиваются с упреками и даже судебными исками на врачей, в том числе совершенно добросовестных, в действиях которых предполагают преступную халатность.

          Если чей-то больной родственник умрет после того, как будет вынужден пересесть на незападное лекарство, будет очень сложно убедить близких, что «после этого» вовсе не означает «вследствие этого».

          А люди заинтересованные постараются придать подобным случаям максимальную огласку. Кому это будет на пользу? В чьи планы будет хорошо вписываться?

          Да, пока что песни западных сирен «ваши бесчеловечные власти вас гнобят, а вот мы великодушно готовы прийти к вам на помощь» вызывают доверие только в очень узком сегменте населения, но зачем расширять этот сегмент своими руками?

          Люди хотят, чтобы их близкие получали наилучшие лекарства, – когда государство заявит: «Ваши родные их не получат, потому что мы так решили», – оно не укрепит этим лояльность граждан.

          У нас очень небольшие возможности прямо наказать США, нанеся им экономический ущерб. Такова реальность – и чтобы действовать успешно, лучше принимать ее в расчет.

          Мы не можем вынудить руководство США изменить политику, нанося ущерб американской экономике. Нам стоит рассмотреть другие возможности.

          И мы можем сделать нечто лучшее и куда более огорчительное для глобалистской элиты.

          Показать пример страны, которой Запад не может помешать успешно развиваться. Да, это не будет немедленным ответом, который быстро удовлетворил бы чувство гнева и обиды на мирового гегемона. Но ответственные государственные мужи и не должны исходить из эмоций. Они должны исходить из долговременных интересов страны и народа.

          Попытки причинить нам вред мы можем и должны обратить к нашей пользе.

          Санкции, которые ставят Россию перед необходимостью развивать собственную науку, собственные технологии и собственное производство, могут оказаться стимулом, а не тормозом.

          В итоге необходимость в более самостоятельном развитии может привести даже к лучшим результатам, чем безоговорочное и беспрепятственное включение в глобальную экономику. Польза, которую получили от включения в западную экономическую орбиту страны Прибалтики, Болгария или Румыния и тем более Украина, мягко говоря, не вполне очевидна.

          Мы – как страна, как общество – можем выйти из этой ситуации более сильными, но это зависит от нашей реакции. И эта реакция должна быть и экономически, и психологически выверенной. И прежде всего не нужно стрелять себе в ногу и забивать голы в свои ворота.


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