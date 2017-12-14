Почему победа Орбана опечалила «правильных» европейцев

Виктор Орбан вновь избран премьер-министром Венгрии. Руководство Евросоюза не только не скрывает своего разочарования результатом выборов, но открыто выражает недовольство.

Рупором этих настроений, конечно же, является немецкая пресса. На ее страницах масса негативных оценок влияния победы Орбана на политику ЕС и пессимистических предсказаний на перспективу.

Так, например, в газете Frankfurter Allgemeine даже заголовок материала о результатах выборов в Венгрии создает тревожное ожидание чего-то неотвратимого: «Победа Орбана подталкивает Восточную Европу к конфронтации».

Автор указывает, что поведение Орбана и раньше отличала двойственность, но вследствие новой победы он может оказаться опасней, чем когда бы то ни было.

Действительно, Виктор Орбан известен своей непокорностью и критикой Евросоюза. Например, он называет ЕС «колониальной властью, которая опустошает Венгрию и хочет наводнить ее беженцами».

Не приветствуются евроначальством и его добрососедские отношения с Россией. Хотя Венгрии иногда и приходится ими жертвовать, когда ЕС идет на прямой шантаж, угрожающий благосостоянию народа.

По мнению автора статьи, большое количество голосов Орбан набрал за счет того, что настраивает большую часть избирателей против «внешнего врага» в лице ЕС, хотя на самом деле «экономический рост, который переживает Венгрия, стал возможен не в последнюю очередь благодаря финансированию Евросоюза».

Другие ведущие проправительственные (а других в Германии нет) СМИ нагнетают еще сильнее: «победа Виктора Орбана расколет Евросоюз».

Медиа пытаются представить победу Орбана как неприятную неожиданность. Но это не так. На протяжении многих лет он доказывал, что не идет на уступки евробюрократам, которые обращаются со странами Восточной Европы как с холопами. Поэтому вполне ожидаемо за него и проголосовало большинство избирателей.

Немецкие медиа прогнозируют еще более радикальный курс «скандального» Орбана.

Это его четвертый срок во главе правительства. А его правоконсервативная партия «Фидес» получила две трети мест в парламенте (134 мандата).

Виктора Орбана называют на Западе не иначе как «правым» или даже «ультраправым популистом», который «саботирует миграционную политику и наносит ущерб планам ведущих стран ЕС».

Речь здесь о том, что страны Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия) могут сорвать планы радикальной реформы ЕС, задуманной Францией и Германией. Это в первую очередь единая миграционная политика, шансы реализовать которую теперь еще больше снизились.

Свое переизбрание Орбан считает залогом того, что Венгрия будет проводить курс евроскептиков. «Венгрия сможет себя защитить», – провозгласил он сразу после победы на выборах.

Немецкие медиа подчеркивают, что поздравление от шефа Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера было прохладным, сочетаясь с требованием к самому Орбану, а также другим евроскептикам – уважать европейские ценности.

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Вообще очень отличались сами поздравления – восторженные от евроскептиков и весьма холодные от правильных европейцев, которые демократические ценности уважают так, как следует.

Прохладным и формальным был и тон поздравления от Ангелы Меркель. А вот Хорст Зеехофер, ныне министр внутренних дел в федеральном правительстве, высказался эмоционально и как раз в восторженных интонациях. Неудивительно: Зеехофер тоже противник миграционной политики Меркель.

Во всех материалах ведущих немецких СМИ отмечается, что Венгрия существует на деньги ЕС. Приводятся цифры по годам и общая сумма начиная с 2004 года, когда Венгрия вступила в Евросоюз.

Значит ли это, что Венгрия должна была выбрать премьера, угодного Евросоюзу, пропорционально тем денежным вливаниям, которые она получает?

В этом, видимо, тоже заключается один из демократических принципов, к которым призывают евробюрократы.

Сам тот факт, что пресса, евроначальники и главы стран критикуют свободный выбор народа Венгрии от имени «демократических ценностей», – свидетельство глубочайшего кризиса демократии в Европе, да и во всем западном мире.

И выход из него следует искать никак не в радикальных реформах по усилению Евросоюза, которые этот кризис лишь только усугубят.