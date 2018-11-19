Серп и молот, а не православный крест остановили коричневую чуму

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Центробанк разрушил сказку валютных спекулянтов

Центробанк отзывает лицензии сразу у пяти форекс-брокеровФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Банк России зачистил один из самых рискованных рынков – форекс трейдинг, или торговля валютой. Он аннулировал лицензии у пяти из девяти имеющихся игроков. В чем провинились брокеры и почему регулятор пошел на такой шаг?  Подробности...
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Почему советская власть организовала геноцид калмыков

Мемориал жертвам депортации калмыков, село Троицкое, КалмыкияФото: Rartat/wikipedia.org
Относительно монголов калмыки живут в другой части света, однако являются их ближайшими родственниками. Во времена Российской империи этот народ почитали как блестящих воинов и преданных союзников русской армии. Но другая империя – советская – объявила их предателями, организовав полноценный геноцид. Чем объясняют причины столь жестокой политики? Подробности...
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Чем грозит Грузии признание украинской автокефалии

Патриархи Илия (слева) и Кирилл продолжали дружить даже после российско-грузинского конфликта 2008 годаФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузинская церковь признает украинскую автокефалию, заявил один из грузинских митрополитов. Правда, грузинский патриарх Илия Второй пока этого официально не подтвердил. В РПЦ надеются, что Илия на такой шаг не пойдет. А если все же признает «киевских раскольников», как Москва сможет ответить Тбилиси? Подробности...
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Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

Ракетный комплекс «Авангард» при загрузке в ракетную шахтуФото: Минобороны России/Youtube
Иностранная пресса противоречиво отреагировала на заявления о завершении в России испытаний ракетного комплекса «Авангард». Маневрирующие гиперзвуковые блоки впервые в мире принимаются на вооружение – и западные СМИ пытаются принизить достижения российских военных, хотя и не могут скрыть разочарования отставанием Запада в этой сфере. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Серп и молот, а не православный крест остановили коричневую чуму

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Я совсем не против православного воинства, храмов во славу русского воинства и чего еще чья душа пожелает. Но православные сталинские соколы – это, право, помилуйте, перебор! Подробности...

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          доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          		 28 декабря 2018, 12:34

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          На днях достопочтенную публику удивили очередной новостью. Министерство обороны для своего храма решило отлить ступени из переплавленной трофейной немецкой техники – той, что осталась после Второй мировой войны.

          Реакция публики была, мягко скажем, неоднозначна – одни поспешили увидеть в случившемся пережитки «магического мышления», впадение в архаику или демонстрацию вечной русской дичи. Правда, сомнения в «православности» этой идеи демонстрировали скорее незнакомство с православными храмами: достаточно посмотреть хотя бы на ограду Свято-Преображенского собора в Петербурге (снова ограды – стволы трофейных турецких пушек), чтобы не считать текущую инициативу чем-то из ряда вон выходящим. Традиция помещать трофеи в соборе – считая их приношением Всевышнему или святому патрону – существует, кажется, столько же, сколько вообще существует традиция войны.

          Меня же, однако, смутило другое – к моему удивлению, весьма немногими голосами озвученное в реакции на новость. Это, собственно, простой вопрос: а какое именно отношение имеет православие к обращенным в металлолом железякам Вермахта?

          С детства меня учили – причем не только школа, но еще и живые на тот момент ветераны – что победу одержала великая Советская армия, плоть от плоти великого советского народа. Некоторые из них, несмотря на ветры времени, даже пытались контрабандой привнести мысль о руководящей и направляющей роли Иосифа Виссарионовича – но классная руководительница вовремя успевала их обрывать.

          Я с младенчества помню, что цвет Победы – красный, что серп и молот, а не православный крест остановили коричневую чуму, я вообще, много чего помню, о чем в благословенном XXI веке, видимо, мне настоятельно рекомендуют забыть.

          Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

          Будь я параноиком и конспирологом, я бы решил, что в Министерстве обороны завелись ревизионисты – подобно тому, как окопались они на наших западных границах – и ведут нагло и упорно работу по переписыванию истории.

          Нет спора, Сталин – тиран и кровавый упырь. Но кормить рассказами про икону, которую на самолете осенью 1941 возили над фронтом – в поисках небесного заступничества – и делать из этой байки вывод, что Богоматерь, а не советские многонациональные войска остановили наступление под Москвой – за гранью добра и зла. То есть я не хочу вдаваться в религиозные споры и вопросы теологии – если Дева Мария была на нашей стороне, то и славно, но для множества наших солдат это было не так – они верили кто в Партию и коммунизм, кто в нирвану, кто в Аллаха и пророка его, запечатавшего печать пророчества, а кто ни во что не верил – на зло всем или, по словам Толстого, поддаваясь «роевому чувству».

          Иными словами, если Министерство обороны желает связать патриотизм с православием – то этого его воля, но здесь есть, как принято нынче говорить, есть по меньшей мере один тонкий момент. Не вдаваясь в спор сколько было верующих в 1941, ныне число воцерковленных колеблется в пределах статпогрешности, а готовность отметить хоть Рождество, хоть Хануку присуще и мне – главное чтобы компания была хорошая, ведь под шашлычок и коньячок вкусно очень.

          Говорить о единении народа и связывать этот самый народ только с православием – помилуйте, очень странная идея. Она буксовала уже в конце позапрошлого столетия, а с тех пор дела явно не пошли на пользу православию – и если быть циничным и прагматичным, то есть встать в ряды эффективных менеджеров, то это не самый продающийся заход.

          Кроме того, мой белорусский дедушка прошел всю войну и о его религиозных чувствах я знаю больше, чем Министерство обороны. Он был обычный сельский учитель, преподавал немецкий язык – и потому на передовых работал переводчиком, ходил в разведку за «языками» и много чего другого. Увы, не к моде нашего времени – он был коммунистом, не из рьяных, но вполне убежденных (насколько вообще может быть убежденным коммунист в белорусской деревне). И этой коммунистической идеи ему вполне хватало – и чтобы прожить жизнь, и чтобы пройти войну.

          Я не говорю, чтобы он был прав. Но он так прожил. И не он один.

          И советские светские ритуалы – вечный огонь, знамя победы, пионеры в почетном карауле – были ему ближе, чем панихиды и храмостроительство. А иначе как бы он был заучем в деревенской школе и не испытывал при этом ни малейшего душевного дискомфорта? Хотя выпить, конечно, любил, но изобретал для этого другие предлоги. 

          Я совсем не против православного воинства, храмов во славу русского воинства и чего еще чья душа пожелает. Но православные сталинские соколы – это, право, помилуйте, перебор!

          Хотя, с другой стороны, если вспомнить, что Русская православная церковь в нынешнем виде существует с 1943 года – и является прямым творением Иосифа Виссарионовича, утвердившего ее название (ведь в синодальные времена церковь именовалась «Российской») – то мысль приобретает изрядную гибкость.


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