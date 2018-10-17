За «православным Сталиным» подтянется «православный Ленин»

Церковь у нас отделена от государства и все такое прочее. Но люди, числящие себя в ее лоне, от государства никак не отделены, а вовсе даже – самые настоящие граждане оного. Посему православные церковные проблемы неизбежно являются и проблемами общества.

Бесполезно буянить: почему-де я, атеист, должен слышать и видеть, как медиа бурно обсуждают взаимоотношения Москвы и Константинополя?! У нас – не христианское государство! (Притащили недавно сети, пусть не мертвеца, но зато такое вот ценное мнение.)

Да, не христианское. А еще – не государство автовладельцев. Не государство пенсионеров. Не государство многодетных семей. Не государство онкобольных. Но все вместе взятое, тем не менее – государство. Состоящее из людей с их заботами, надеждами и трудностями. А каналы-порталы лишь уделяют внимание тому, что сейчас больше всего общество будоражит.

Но я не о Константинополе. Я о другой проблеме православных, которая трансформируется по ходу в проблему всего социума.

Тридцать лет скоро, как мы, верующие, неверующие, молодые и пожилые, больные и здоровые, бедные и богатые, живем без единой системы представлений о Добре и Зле. Системы национальных представлений, оговорюсь. Общечеловеческая еще поскрипывает: старику уступить место в трамвае, голодного покормить, котеночка не мучить.

С национальной же творится такой кошмар, что порой я жалею о своей юности, что была омрачена правящей ролью КПСС. Омрачена-то омрачена, но какой четкостью она блистала, моя мятежная юность! Были «мы», были «они». Мы – верующие, белые, побежденные, они – победившие – красные и атеисты. Всем все ясно – и о себе, и о других.

Ты выбрал правила – живи по ним. Наши правила были: храни запретные святыни, не болтай с кем не надо, если что – не умничай, а действуй сообразно популярной инструкции «Как вести себя на допросе». Если хочешь чем-то поделиться – тоже не умничай, а действуй по инструкции «Хроники»: не пытайся пройти всю цепочку информаторов самостоятельно.

Я не все знаю о правилах другой стороны. Имею, впрочем, основания полагать, что среди тогдашних красных было куда больше, чем ныне, циников-карьеристов, а не идейных. Но даже в бреду я не могла бы тогда вообразить активного комсорга бьющим поклоны перед иконой: «Матерь Божия, пусть моя работа по научному атеизму получит высокую оценку!»

Беда не в том, что общество по-прежнему делится на «белых» и «красных». В гражданских войнах примирения не бывает по определению, никакого и никогда. События последнего времени в США и Испании, борьба с памятниками и могилами – весомое доказательство тому, что в доказательствах не нуждается. (Уж сколько нам эту Испанию приводили в пример, и вот нате вам...)

Беда в том, что в очумевшем от невнятицы обществе идет какое-то специфическое смешенье идей.

Православный мир, с упоминания о котором мы и повели речь, только что был взбудоражен скандалом. Некое духовное лицо (имя нам здесь, пожалуй, и не важно, ибо речь о тенденциях) в синодике храма обозначило поминание «за упокой» всего «троцкистско-зиновьевского блока», как именуется эта компания покойников в старых учебниках.

Христиане молятся за врагов. Но нет ни единого прецедента, чтобы в синодиках фигурировали Нерон либо Юлиан Отступник. Не молятся во время богослужения и за Иуду Искариота, которому гражданин Троцкий открывал памятник в городе Свияжске.

Троцкий же, сын атеистов, формально исповедовавших иудаизм, не был крещен, следовательно, в молитвах может быть поминаем только келейно. Все иное – грубое нарушение канона.

Сам же Троцкий был не просто атеистом, как родители, но – воинствующим безбожником, инициатором одного из самых страшных для верующих кощунств – взлома рак с мощами. В бытность Троцкого у власти начался чудовищный стратоцид, включавший духовное сословие.

Объяснять нелепость этого карнавала можно долго. Хотя – нужно ли? Любой нормальный человек при словах «а Троцкого записали в церковное поминанье» должен упасть, где стоял: «Что??!!»

Но еще лет десять жизни такой – и нормальных людей не останется вовсе.

Мы уже давно не удивляемся при виде «православных сталинистов». И давно уже не пытаемся объяснить им, что их мифический добрый усач «из семинаристов, летавший вокруг Москвы с иконочкой и посещавщий Матронушку» от реального Джугашвили столь же далек, как «Иван Грозный» его же кинематографической пропаганды от реального Иоанна IV.

На глухоту, случившуюся добровольно, слуховых аппаратов не изобретут никогда.

Так что – мы привыкли. Кто-то мне не верил, что за «православным Сталиным» подтянется и «православный Ленин», тайный схимник.

«Православные сталинисты» долго стояли на положении: Ленин – разрушитель и кощунник, но добрый православный преемник «истребил в 37-м только ленинскую гвардию» (на которую бы одной ночи хватило, заметим в этих самых скобках) и смиренно – см. выше.

Но ложь – это метастазы. Которые, как известно, не могут не разрастаться. Поэтому не столь уж большое удивление вызвал еще один недавний скандал – с каким-то «киберпопом» (это самоназвание в сетях), посещавшим «вместе с матушкой» (как трогательно) мавзолей. Церковь не указ, святость убиенного Государя «киберпоп» не признавал, ему скорее мерещился «православный святой Ленин».

Но и это еще – только передняя палаты за шестым номером.

Вот священник-троцкист переплюнул ну решительно всех. Такого сюрприза не ждала даже ваша покорная слуга. В баснословном синодике (ныне он удален по настоянию священноначалия) Ленин и Сталин, в отличие от Троцкого, не упоминаются. Вероятно, батюшке обидно за недопризнание заслуг и вообще за ледоруб. Мы, вне сомнения, видим новое направление теологической мысли: историю тайно крещенного и просиявшего чудесами Троцкого, убиенного от злонамеренных коллег.

Продлись эпопея еще немножко, и на видном месте в храме обосновался б реликварий с «тем самым» ледорубом.

Я даже не знаю, вполне ли шучу.

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Есть пошлейшая шутка, но здесь уместна даже она. Мы устали уговаривать ходячих оксюморонов либо снять нательные кресты, либо уж натянуть штаны на свои кумачовые ягодицы. Не надевают и не снимают. Дискомфорта не ощущают ни малейшего.

В доме Облонских все смешалось так, что Облонские, вне сомнения, очень несчастны. Гражданская война не просто не закончена – она не понята, и скандалы в православной церковной ограде – лишь самое вопиющее недоумение. «Чудесный грузин», гнобивший русских как мало кого еще, еще и «символ русского духа» и т. п.

Быть может, мне возразят: а вдруг странная диффузия – во благо? Может, и леший бы с ней, с исторической правдой, лишь бы прекратились раздоры? Если все любители Троцкого и Ленина станут еще и верующими и Отечество полюбят – никто не пойдет разрушать церквей по новому кругу. Не это ли способ изжить деление «мы» и «они»?

Э, нет, друзья. Исцелить раздор безумием невозможно.

Отчаянные битвы (только спервоначалу словесные) продолжатся и при «спускающемся с неба Христе, сжимающем серп и молот» (тоже из недавних шедевров). Просто вместо спора Добра со Злом пойдет спор Зла со Злом. Кто православен: Ленин или Троцкий? Писать на «иконах» светлых граждан с ледорубом и корявого беса, им пораженного, либо напротив – бесов с ледорубом, разящих прекрасного мужа в нимбе?

Кто больше сделал для русской науки – Ленин, назначивший ученых в объекты массового террора, или Сталин, учинивший погром генетикам и лично погубивший гениального Вавилова?

Такие битвы – они еще злее. Там, где по определению нет истины, борьба за оную достигает неизъяснимой неистовости.

Что-то надо делать с умножением безумия. Непонятно, по правде сказать, что. Но хотя бы – для начала – задуматься.