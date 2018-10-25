Храм Львовской епархии обклеили портретами Сталина

Во Львове неизвестные обклеили стены храма князя Владимира канонической УПЦ открытками с изображением Иосифа Сталина и надписями «Сталинский патриархат».

Инцидент произошел в ночь на 21 октября, сообщили во Львовской епархии.

В епархии выразили обеспокоенность в связи с «досадным инцидентом» и попросили прекратить разжигание межконфессиональной вражды «в этот важный момент церковной истории Украины».

В епархии напомнили, что в феврале храм пострадал от поджога, и сейчас восстанавливается на средства прихожан.

«Виновников преступления не нашли, и вот дом Божий снова подвергся поруганию», – говорится в сообщении епархии.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Константинопольский патриархат уже принял решение о предоставлении автокефалии раскольнической украинской церкви, при этом политик дал гарантии желающим остаться в лоне православной церкви Московского патриархата.

В июне в Одессе неизвестные осквернили храм УПЦ МП святой мученицы Татьяны, за месяц до этого ограбили храм УПЦ МП в честь Донской иконы Божией Матери, расположенный на Западном кладбище Одессы.