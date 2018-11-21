Почему «хромает» цифровизация школьных учебников

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24 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
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Новогодний отпуск депутатов стал тестом на патриотизм

Чиновничество делает вывод, что его жизнь становится более «прозрачной и большую роль в повышении такой транспарентности играет интернетФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Депутаты Госдумы остались без новогоднего корпоратива. Хорошо хоть их пока не лишили каникул. Где же они намерены их провести? Не повторится ли скандал, возникший вокруг вице-спикера Игоря Лебедева (ЛДПР), месяц назад уехавшего на «встречу с избирателями» в солнечную Флориду? Подробности...
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По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

«А что, дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»Фото: Клинцы Инфо/Youtube
В скандале с чиновниками из города Клинцы (Брянская область), которые отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда, поражает обыденность зла. Глава города – миллионер Олег Шкуратов – искренне не понимает, что именно было сделано не так. Однако эта история и впрямь гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.  Подробности...
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Где начнется Третья мировая война

Любое столкновение вооруженных сил РФ, КНР и США приведет к глобальному противостоянию с использованием ядерных сил, уверены экспертыФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
Мировая пресса и военные эксперты все чаще говорят о приближении Третьей мировой войны, ее возможных очагах и сценариях. Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном, а также Вашингтоном и Пекином действительно заставляет задуматься о риске их перехода в военную плоскость. Какой регион может стать точкой начала Третьей мировой? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему «хромает» цифровизация школьных учебников

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования. Подробности...

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          Владимир Прохватилов

          Почему «хромает» цифровизация школьных учебников

          Владимир Прохватилов
          президент Академии реальной политики
          		 24 декабря 2018, 17:37

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          Тема «цифровизации» уже несколько лет является одной из мейнстримных. Внимание государства к переходу от аналоговых технологий к цифровым объяснимо: человечество переходит к новому технологическому укладу, и чем быстрее внедряются цифровые технологии в различных областях общественной жизни, тем больше шансов у страны занять лидирующие позиции в глобальной конкурентной борьбе.

          В России принята правительственная программа «Цифровая экономика», которая предусматривает создание «умных городов», внедрение цифровых технологий в госуправление, подготовку и переобучение кадров. В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования.

          Однако с цифровизацией учебных пособий все идет не так гладко, как предусмотрено планами. Известно, что старые технологии никогда не отступают без боя. А в ситуации, когда традиционный рынок монополизирован каким-нибудь игроком, сопротивление новшествам становится еще более внушительным – любому монополисту куда удобней диктовать условия на обжитой поляне, чем вкладывать средства в новые технологии.

          На российском рынке выпуска бумажных учебников лидерство принадлежит издательству «Просвещение». Согласно информации «Коммерсанта», его объем составляет 72%. Этот факт вызывает тревогу педагогов, экспертов образовательной сферы, парламентариев. Однако на сегодняшний день ситуация остается неизменной. Более того, 7 декабря научно-методический совет по учебникам при Минпросвещения сформировал новый федеральный перечень учебников (ФПУ), который в результате сократился более чем на треть. Это может привести к еще большему вытеснению с рынка продукции конкурентов «Просвещения». Примечательно, что в ФПУ не вошли обновленные учебники за 2018 год, представленные разными издательствами. А группа «Просвещение» даже не выносила на экспертизу учебник 2018 года

          Об отставании в «цифровизации» учебных пособий красноречиво свидетельствуют данные объемов «бумажного» и «цифрового» рынков учебников. Первый оценивается в 25–30 млрд рублей в год, а второй – всего лишь в 200 млн рублей (данные исследования, инициированного «Нетология групп»).

          Фото: Егор Алеев/ТАСС

          Ситуация, мягко говоря, странная, если учесть, что цифровые технологии развиваются с высокой скоростью и электронные пособия лучше приспособлены для персонификации учебного процесса. Бумажные книги более затратны в производстве, транспортировке. В готовую книгу невозможно внести обновление.

          В то время как электронное издание может обновляться в любое время. Помимо этого, электронные учебники открывают массу новых возможностей для учебного процесса, которые недоступны при использовании бумажных учебных пособий.

          Однако, по мнению многих экспертов, все эти радужные перспективы отечественного образования упираются в коммерческие интересы отдельных издательств, занимающих ведущие роли на рынке. Например, у издательства «Просвещение» большие тиражи учебников, что позволяет получать высокую норму прибыли, ничего не меняя в технологии производства. А для внедрения электронных учебных пособий необходимо вкладывать в новые технологические решения. Ведь простая «оцифровка» бумажного учебника не может считаться «цифровизацией» учебного процесса.

          Электронный учебник представляет собой, по сути дела, программное обеспечение со множеством встроенных в него возможностей. Но этот продукт еще нужно разработать, тестировать, постоянно обновлять.

          От отечественного фаворита по выпуску учебников это требует существенной перестройки работы. Здесь недостаточно лишь анонсировать «для галочки» различные «цифровые проекты».

          Хотелось бы избежать ситуации, когда монополист будет вести себя как собака на сене – самому в прогрессивные технологии не вкладывать и конкурентам не позволять инвестировать.

          Подобные примеры сопротивления монополий новым технологиям имели место в истории, когда человечество переходило от использования угля на нефть и газ, например. Динозавры уходящей технологической эпохи пытаются огрызаться, но лишь затягивают неизбежный технологический переход.

          «Цифровизация» образования позволит создать конкурентный рынок учебных пособий и услуг, откроет новые возможности для персонифицированного обучения. Чем быстрее будет осуществлен переход от бумаги к «цифре», тем больше шансов у нашей страны выйти в мировые лидеры в области образования.

          Вы согласны с тем, что «цифровой» школьный учебник более удобен для обучения?

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