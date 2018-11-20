Американская мечта – обезьяны и зоопарк

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За конфликт США и Китая приходится платить всему мируФото: Saul Loeb/Pool/Global Look Press
В КНР задержан бывший высокопоставленный канадский дипломат Майкл Ковриг, лишившийся дипстатуса, а значит и неприкосновенности, всего два года назад. Мало кто сомневается, что таков ответ Пекина на арест топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Теперь маски сброшены: игроки мирового рынка перешли к откровенно бандитским действиям. Подробности...
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История женщины, которая насмотрелась передач про инопланетян и рептилоидов, решила, что рак – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, и начала собирать подписи соседей против сдачи в аренду квартир семьям с больными детьми, осталась бы омерзительным и вызывающим гадливость курьезом, если бы не 40 подписей, собранных ею в поддержку своей людоедской инициативы. Подробности...
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«Как надо ненавидеть наших, русских детей, чтобы жертвовать их развитием и здоровьем во имя «священного» латышского языка?». «Принудительная ассимиляция в чистом виде». Такими словами русские Латвии комментируют тотальное насаждение латышского языка – теперь уже в детских садиках. Однако русскоязычная община страны изобрела мощное противоядие против уничтожения русского самосознания. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов 2019 и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21 век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да, вы смеетесь. Подробности...
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          Игорь Мальцев

          Американская мечта – обезьяны и зоопарк

          Игорь Мальцев
          писатель, журналист, публицист
          		 13 декабря 2018, 18:15

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          Ну вот, подвезли номинантов на «главную награду года в области музыки». В кавычках – потому, что если честно, то задолбали уже эти маркетинговые слоганы американских как бы культурных мероприятий. Вот вся эта американская спесь и банальность, основанная на огромных бюджетах – «Оскар» – самая главная пермия в мире, Грэмми – самая главная премия в мире, бла бла бла.

          Это всё не премии – это всё – инструмент глобальных продаж. От тех профессиональных премий, которыми они были когда-то давно на заре их истории, осталось совсем немного – буквально пара тройка номинаций типа «лучший художник по декорациям» на Оскаре или «лучшая обложка» на Grammy. Или совсем прикольные – за новые разработки в этих видах искусств, например, программ для дигитального монтажа.

          Вообще Grammy это не про искусство. Это премия за заслуги в области звукозаписи на самом деле. И начиналась она именно так. Потому что музыкальный бизнес формировался в отсутствии таких понятий, как «турне» именно в записях , которые крутили на радиостанциях.

          Иногда конечно на каком-нибудь степном аризонском радио местные исполнители и живьем работали – чай, не рэпперы какие-нибудь ныне. Но самым важным носителем, как сказал бы Ленин, для нас являлся шеллак. Пока его не сменил менее хрупкий винил. Ну, а далее – вся эта чехарда с носителями вплоть до цифровой революции.

          И все равно до сих пор успех музыкальной записи отслеживают по количеству проданных носителей (а теперь и скачиваний файлов) и по  Airplay – по эфирам. С эфирами давно уже лажа. Потому что чудовищная концентрация каналов вещания в одних и тех же руках приводит к тому, что публика слышит одних и тех же артистов, которые работают на одних и тех же мейджоров, которые, в свою очередь, владеют каналами вещания. Поэтому 90 процентов радиостанций слушать просто невозможно.

          Фото: Mike Blake/Reuters

          Можно было бы, конечно, забить на них, но именно из этой среды – в числе номинантов на Grammy 2019 (и любую предыдущую) обязательная группа исполнителей. Конкретно – выходцы из «Клуба Мики Мауса» – Тимберлейк, Кристина Агилера, Бритни Спирс плюс Леди Гага, Дрейк и какая-нибудь Ариана Гранде.

          Ну Спирс уже слегка спилась, на нее невозможно полагаться. Но открываем список номинантов 2019 и вуаля! И опять весь этот мышиный клуб: Тимберлейк и опять Агилера, Леди Гага, Дрейк. Блин, 21 век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да вы смеетесь.

          Но вы будете смеяться еще больше, когда узнаете, по какому разделу номинирована Агилера. Best Rap/Sung Performance! Я ничего не имею против Агилеры – я однажды видел ее сет под акустическую гитару на испанском языке и это было великое представление. Она реально крутая… но рэп?

          Бог с ним, даже с Дрейком – хотя бы потому что он номинирован на «Запись года», что прежде всего награда не ему, как исполнителю «хип -хопа-два притопа-три прихлопа», а реальным профессионалам своего дела типа продюсера записи Ноэля Кадастра. Эта номинация – как раз из старых, классических и сугубо профессиональных. Кстати, в этой же номинации – запись Леди Гага Shallow спасибо всей студийной команде продюсеров Боста и Элмхирста. А на самом деле эта запись – из мюзикла A Star Is Born, очередного уже четвертого римейка A Star is Born – последний был с Барбарой Стрейзанд в 1974 году.

          На Альбом года претендует опять Дрейк, а также например фолк-певица из штата Вашингтон Бренди Карлайл и не-черный рэппер Пост Малон.  Не очень понимаю, зачем человеку в здравом рассудке слушать всю эту стандартизированную нудятину типа той же Жанель Монэ, но будем считать, что у американцев собственная гордость.

          На Песню Года претендует  Дональд Главер, актер, музыкант, которого знают под псевдонимом Childish Gambino, а песня собственно – левацкий кукиш в кармане This is America. У нас песенку пытались хайпить. Зачем? Непонятно. Мы и так знаем, кто ненавидит Трампа. Песенка Эллы Май Bood Up тоже претендует на песню года, судите сами о новизне и свежести произведения.

          Утомленный автотоном, вокодером, сэмплами смотрю что там с номинацией «Новые артисты». Что нового в исполнительнице H.E.R.,конечно, не очень понятно, просто индустрии нужны новые лица, хоть они и юзают все те же музыкальные программы из студийного набора компьютерного железа.

          А вот внезапное появление в списке моих тайных любимчиков Greta Van Fleet – признак того, что этот ваш рэп с РнБ заколебал вконец. Эта группа братьев, которая решила в 21 веке что она реинкарнация Led Zeppelin, уже сама по себе уморительно смешная. Когда ты родился с голосом Роберта Планта и сам настолько юный и совсем не рокер, что просто не знаешь, что с этим делать и с каждой нотой удивляешься сам себе и миру.

          Милые парни, но точно к Grammy, по-хорошему, не имеют никакого отношения. Но индустрия вцеприлась в них мертвой хваткой и вот они уже номинированы не только на нового артиста, но и на Best Rock Performance а также Best Rock Song. То есть, пацанов реально угробят.

          Это уже видно по второму альбому группы, который мог бы быть лучше первого, но за него уже взялись «профессионалы» и он чудовищно over-produced. Но с их выдвижением все понятно – индустрия не может больше пичкать слушателя двумя нотами, упакованными в романтику черных торговцев кокаином. Люди все таки истосковались по реальным песням. 

          А вообще-то, ну какая Greta Van Fleet в рок-категориях Grammy может быть, если вообще-то в этом году вышел невыносимо крутой альбом Arctic Monkeys? «Обезьяны» стоят в номинации «Лучшее рок-исполнение» с песней Four out of Five и в номинации  Best Alternative Music Album с пластинкой Tranquility Base Hotel+Casino. Практически это работа в забытом жанре «зонга», про который вспоминают только в связи с Куртом Вайлем и Бертольдом Брехтом. В этой категории, слава Богу, вообще то все приличные люди с достойными работами – это и Сант Винсент и Дэвид Бирн и даже не к ночи сказано Бьорк которая как и Цой – жифф. И мощнейший альбом Бека – Colors. Хотя, конечно, и на старуху бывает проруха и ощущается нехватка мыслей. Потому что альбом Бирна называется «Американская Утопия», а Бьорк – просто «Утопия». Проснитесь, граждане, Томас Мор уже в 16м веке как помер.

          Ну а вцелом только в этой номинации и будет интересная бойня, потому что все остальное – брачные игры хомячков.


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