Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

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Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»

Протесты французов обойдутся экономике в миллиарды долларовФото: Christophe Ena/AP/ТАСС
Не прекращающиеся четыре недели беспорядки во Франции приведут к замедлению французской экономики в два раза в последнем квартале. Ущерб в деньгах может доходить до 10 млрд долларов, если, конечно, беспорядки не растянутся еще на несколько месяцев. Тогда разбегутся не только последние туристы. Кто пострадал, а кто выиграл от всей этой предрождественской истории? Подробности...
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Французский бунт ударит по Евросоюзу

Демонстранты ставят нынешние события в один ряд с ключевыми датами французских бунтовФото: Benoit Tessier/Reuters
Неожиданное восстание «желтых жилетов» лишь подтверждает глубину проблем не Франции, а Европы в целом – большинство населения ключевых стран Европы недовольно как существующим политическим курсом, так и национальными элитами, этот курс проводящими. В ответ на глобализацию поднимается популистская (от слова народ) волна – которая или сметет правящие силы, или погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис. Подробности...
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Солженицын сделал для русских меньше, чем мог бы

Математик, добившийся признания литературой, и сталинский стипендиат, арестованный Смершем прямо на фронтеФото: Владимир Саяпин/ТАСС
Ровно сто лет назад в Кисловодске, находившемся тогда под контролем Добровольческой армии, родился Александр Солженицын – сталинский стипендиат и нобелевский лауреат, предлагавший превратить СССР в русское национальное государство и подороже продать Курильские острова. Для советской власти он был врагом. Но что означает его фигура для современной России? Подробности...
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Почему пал главный бастион японского национализма

Уход за пожилыми превратился для Японии в национальную проблемуФото: Kim Kyung Hoon/Reuters
Вплоть до последнего времени в Японии сохранялось одно из наиболее строгих миграционных законодательств в мире. Теперь от мечты сохранить Японию для японцев придется отказаться: правительство утвердило новый порядок завоза рабочей силы, несмотря на громогласные протесты оппозиции. Что стало главным фактором, заставившим Токио пойти на столь непопулярный шаг?  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Письмо создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга побудило многих впервые внимательно вчитаться в правила сообщества, с которыми все в свое время согласились автоматически, не изучая, – нажатием кнопки «Принять». И в правилах открылись бездны. Подробности...

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То, что понимают под словом «традиционализм», вовсе не есть традиция. «Традиционные» роли в семье, когда муж работает и в одиночку обеспечивает жену и детей, есть феномен относительно нового времени. Появился он тогда же, когда появился и средний класс. Подробности...
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        • В ближайшие 10-15 лет

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          Екатерина Ракитина

          Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

          Екатерина Ракитина
          к.ф.н., переводчик
          		 11 декабря 2018, 10:08

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          Русский «Фейсбук» волнуется, веселится и ругается – Марк Цукерберг, отец-основатель социальной сети, обратился к пользователям с письмом, в котором объясняет, как дальше будет жить и работать его детище. В соответствии с глобальными вызовами времени, как же еще.

          Именно письмо Цукерберга побудило многих впервые внимательно вчитаться в правила и стандарты сообщества, те самые бесчисленные страницы мелкого шрифта, с которыми все в свое время согласились автоматически, не изучая, – нажатием кнопки «Принять». И в правилах открылись бездны.

          Нельзя, если коротко, почти ничего.

          Нельзя выражать неприязнь к социальной группе, любой, кроме насильников и убийц. Под неприязнью понимается, например, выражение «не люблю». Написал пользователь тяжелым утром понедельника, что не любит тех, кто в транспорте не снимает рюкзак, – пожалуйте бриться.

          Нельзя публиковать оскорбительный контент – например, нельзя назвать кого-то «халявщиком».

          Фото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press

          Нельзя вообще ничего, имеющего отношение к сексу, – пусть и добровольному между совершеннолетними. Нельзя даже того, что может быть истолковано как контент с сексуальным подтекстом. Особенно пользователей веселит приведенная в пример фраза: «Хочу развлечься сегодня вечером».

          Нельзя изображений человеческой наготы – но тут ничего нового, все мы помним предупреждения, вынесенные «Фейсбуком», и баны за публикацию классических картин с обнаженной натурой.

          Здесь можно вспоминать и Савонаролу, и «штанописца» де Вольтерру, пририсовавшего набедренные повязки персонажам Микеланджело в Сикстинской капелле, и старую деву из лимерика, облачившую стулья в юбки, потому что голые ножки показывать неприлично, и художника из фельетона Ильфа и Петрова, которому редактор велел рисовать женщин без вторичных половых признаков, пусть и прикрытых одеждой.

          Оно понятно, когда коту делать нечего, он за нравственность борется.

          Но есть в этой истории то, что гораздо интереснее – и страшнее.

          В письме к пользователям Марк Цукерберг говорит о том, что искусственный интеллект, на который со временем будет возложена функция цензора, пока еще недостаточно совершенен, поэтому запрещать и выносить приговоры пока будут специально набранные сотрудники, а спорные вопросы станет разрешать независимая комиссия.

          Делать это, по словам создателя «Фейсбука», нужно для того, чтобы все чувствовали себя в безопасности. Если-де дать свободу слова 2 млрд человек, увидишь человечество во всей его красе и омерзительности, нужны разумные ограничения, и вводить эти ограничения будет администрация, которая лучше знает, как надо.

          В общем, железной рукой загоним пользователей к счастью. Риторика нашему человеку более чем знакомая. Но дело даже не в этом.

          Какая роскошная и жуткая дистопия рисуется в перспективе, обозначенной этими, как нынче говорят, гайдлайнами. Замятину, Хаксли и Оруэллу остается только завистливо наблюдать с того света за достижениями новых поколений.

          Искусственный интеллект, судящий, что хорошо, что дурно, чему быть, а что уничтожить на дальних подступах к сообществу. И само сообщество – принудительно позитивное, контролирующее каждое свое высказывание и коллективным орлиным взором следящее за всеми и каждым: не оступились ли? Не сорвались ли в то, что правила именуют «пограничным контентом» и на что пользователей призывают жаловаться администрации, то есть, попросту говоря, доносить?

          История учит только тому, что она ничему не учит. В борьбе за все хорошее против всего плохого создатель «Фейсбука» понемногу превращает свое создание в тоталитарное общество, где неизбежно двоемыслие, лицемерие – и откуда так же неизбежно потянутся на любую относительно свободную площадку пользователи. А жизнь, увы, прекратится. Ну, или сведется к рецептам – строго веганским – и котикам. Тем более что контролировать обещают не только открытые записи, но и так называемые «подзамки» и личные сообщения.

          Интернет всегда был территорией свободы. Порто-франко, Тортугой, вольным городом, где люди сходились такими, какие они есть, во всем своем разнообразии и безобразии. Эта цветущая сложность и позволяла сообществу существовать в равновесии, регулировать себя самому – поскольку всякого дурость, по словам Петра I, явлена будет.

          Сейчас мы со смесью любопытства и оторопи наблюдаем за деятельным стремлением запретить пользователям являть ту или иную дурость, построить стерильное и безопасное интернет-пространство, где нельзя упоминать о чьей-то безвременной или насильственной смерти. Нельзя написать «люблю» и «не люблю», нельзя, наконец, опубликовать фотографию своего ребенка, на животе у которого, к удовольствию обоих, лежит твой же кот. Потому что «изображение наступания животного на ребенка» приравнено к сцене насилия над детьми... и голова идет кругом от этой фантасмагории правильности.

          В золотые времена Рунета широко известна была максима: «Это интернет, деточка, здесь могут послать *по самому известному русскому адресу*». Марк Цукерберг решил упразднить эту возможность – при помощи искусственного интеллекта и расширенного штата служащих.

          Ну что ж, посмотрим, что у него получится.


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