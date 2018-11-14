После охоты на порно идет охота на инакомыслие

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7 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 11:02  |  vz.ru
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Русская зима выдвинула ОПЕК+ собственные условия

Добыча нефти в России имеет свои особенностиФото: Егор Алеев/ТАСС
Результаты пятничной встречи министров стран ОПЕК+ решат дальнейшую судьбу цен на нефть – а значит, и российской валюты. И теперь выясняется, что перспективы объемов добычи нефти на ближайшее время (а значит, и цены на нефть) зависят вовсе не от Ирана, а от России. А точнее говоря – от сибирской зимы. Как это произошло? Подробности...
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Что стоит за «очень бурным объяснением» Путина с Лукашенко

Александр Лукашенко с Владимиром Путиным на заседании ЕАЭС в Санкт-ПетербургеФото: Olga Maltseva/Reuters
У президентов России и Белоруссии, похоже, случился крайне эмоциональный спор – и за некоторые выражения Лукашенко пришлось перед Путиным извиняться. Формально темой беседы были цены на газ. Но на самом деле спор был совсем о другом. Если выражаться предельно ясно: в какой форме и когда произойдет воссоединение России с Белоруссией? Подробности...
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Случай «мальчика с ножом» стоит учесть всем школам России

Трагедии в школе в Жулебино, к счастью, удалось избежатьФото: Максим Григорьев/ТАСС
В московском районе Жулебино ученик принес в школу нож. К счастью, никто не пострадал, поэтому нет сомнений, что этот инцидент, в отличие от трагедий с жертвами, быстро забудется. Однако в незначительности этого события содержатся основания для весьма серьезных выводов, касающихся каждой школы в стране. Подробности...
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Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

Торговые отношения Китая и США сказываются на экономике всей планетыФото: Miguel Candela/ZUMA/Global Look Press
«Китай и США заглянули в пропасть» и решили не рисковать. Такими словами аналитики оценивают результат переговоров Трампа и Си Цзиньпина по поводу торговых противоречий между двумя странами. Почему Китай в итоге пошел на уступки и по какой причине, как говорят эксперты, равновесие в мировой экономике «может рухнуть в любой момент»? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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После охоты на порно идет охота на инакомыслие

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Куда делась та самая знаменитая «свобода обмена информацией» которой, как тараном, раскачивали советскую идеологию? А не стало СССР – так можно сворачивать тезис, он был сугубо пропагандистским и его время ушло. Подробности...

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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Игорь Мальцев

          После охоты на порно идет охота на инакомыслие

          Игорь Мальцев
          писатель, журналист, публицист
          		 7 декабря 2018, 09:55

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          Когда-то человечество размечталось, что вместе с интернетом придет настоящая свобода. Над материками повиснут спутники, которые будут раздавать бесплатный интернет всем землянам внизу, и broadband будет шире Тихого океана, и каждый найдет в интернете все, что ему нужно, и обменяется любым мнением по любому вопросу. Хрен вам!

          Чем дальше, тем меньше бесплатных точек доступа по городам «цивилизованного мира», а в первых экономиках Европы на шоссе даже 3G не получишь. А уж по поводу «обмена мнениями» вам уже все Цукерберг объяснил: кто тут без бана – пусть поднимет руку. А может, напомним про социальную сеть Twitter, которая тысячами удаляет аккаунты под предлогом борьбы с fake news?

          А ведь все начиналось так благостно – под эгидой сражения с порнографией. Правда, мировая культура как-то сразу не совпала с представлениями новых Савонарол о непристойности, и под раздачу тут же попали голые статуи и картины в жанре nu. Дальше – больше. Опять-таки обратимся к истории мировой культуры – каждый раз, когда государство обрушивается на «непристойность», следующим шагом будет борьба с инакомыслием. У соцсетей сегодня власти побольше, чем у многих государств, а схема та же: сегодня сиськи – завтра «русская пропаганда», то есть инакомыслие.

          Не согласны с линией партии metoo – в бан, не согласны с глобальным потеплением – в бан, скептичны по поводу сирийских беженцев – в бан. Это же произошло буквально у нас на глазах за пару лет. И куда делась та самая знаменитая «свобода обмена информацией», которой, как тараном, раскачивали советскую идеологию? А не стало СССР – так можно сворачивать тезис, он был сугубо пропагандистским и его время ушло.

          17 декабря 2018 года сдохнет последняя социальная сеть, которая могла бы стать Telegram, когда Дуров еще «Вконтактом» баловался, но так и не стала ею. Она называлась Tumblr. Она была не очень популярна в России, хотя ею пользовались вполне приличные люди для создания своих community, например для людей с ограниченным возможностями. Но основную массу пользователей Tumblr составили люди, которым обрыдла цензура Цукерберга.

          Фото: Thomas White/Reuters

          Потому что с 2007 года, со времени запуска, тут не было ограничений на наготу, легальное порно и на право иметь совершенно отдельную точку зрения, хоть ты левый, который предлагает отменить свободу слова для всех, кто неправильно мыслит, хоть ты правый, который считает, что некоторым пора собираться обратно домой под сень песчаных струй.

          Тут собрались огромные сообщества любителей искусства – от классического до мегапрогрессивного, которое имеет смелость обращаться к любым символам и любым сюжетам – вплоть до таких, за что на FB они бы получили пожизненный бан – одного только примитивиста Stu Mead хватит для примера. Потому что жизнь и человеческие мозги – это совсем не то, что под этим подразумевают новые юные миллиардеры из Силиконовой долины.

          Люди вообще сложнее своих аккаунтов, которыми торгуют «добропорядочные» соцсети направо и налево, и хорошо, если только силовикам всех народов и стран.

          А то ведь каким-то левым конторкам чисто за бабло. Но всеамериканская борьба прогрессивной общественности за единомыслие не была бы настолько геббельсовской, если бы не добралась и до Tumblr.

          Использовали, как всегда, бесхитростный прием, изящный, как поджог Рейхстага. Вдруг внезапно в соцсети обнаружили детскую порнографию. Естественно, что непонятно, что именно они там «обнаружили», потому что под это понятие в Америке гребут все подряд, включая семейные нудистские фотографии, на которые в Германии, например, наплевать. Ну а если это реальный kiddie porn, то тут надо знать несколько вещей.

          За последние лет десять «детское порно» стало чудовищным жупелом и очень стремной штукой, под которую гребут, невзирая на лица. Именно поэтому если и есть какое детское порно в Сети – то это поставки ФБР, «ловля на живца», и настоящие извращенцы на такое не ведутся. Так что никто никакого kiddie porn на открытую платформу не поставит – только ради провокации.

          Ну, в общем, все сработало, и теперь с 17 декабря последняя крупная социальная сеть под американским протекторатом запрещает «материалы для взрослых», а также наготу и особенно women representing nipples. Это, конечно, очень смешно – когда женские соски становятся запретным топиком. А если это соски трансгендера – то как считается? В какую сторону? И как вообще там с равноправием полов – обидно как-то за мужские соски, если честно.

          Самое смешное, что социальная сеть Tumblr и держалась-то за счет сосков, потому что по всем остальным параметрам она проигрывает всем на рынке и у нее чудовищные бизнес-показатели. Вот решили подисправить.

          СЕО компании Джефф д'Онофрио, который за годы показал свое полное неумение рулить проектом, тем не менее что-то там бубнит про «возросшую ответственность перед гендерными и этническими группами различных религий за содержание блогов», а мы сидим такие и думаем: а не слишком ли поспешно господин д'Онофрио решил прогнуться перед феминистками и игиловцами? Иначе кого он еще имел в виду?

          Но логика движения понятна, потому что, как говорят нам классики, после охоты на порно идет охота на инакомыслие. И это следующий шаг Tumblr. В братскую могилу. На которую все равно будут плевать феминистки и игиловцы, аятоллы и всякое «миту». По заслугам, сестры, по заслугам.


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