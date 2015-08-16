Донбассу пора перестать танцевать на граблях

На 11 ноября в ДНР назначены всеобщие выборы, на которых гражданам предлагается избрать главу республики и депутатов Народного совета. Первые же всеобщие выборы прошли в воюющей республике четыре года назад, 2 ноября 2014 года. И эти самые первые выборы мне запомнились очень хорошо...

...Мы тогда ждали обострения. Вероятность наступления ВСУ на донецком направлении с целью срыва выборов в республике оценивалась как достаточно высокая. Забегая вперед скажу, что обострение на северо-западном участке фронта действительно имело место, но несколькими днями спустя, когда мы уже вернулись по ротации в Ясиноватую. Противник успеха не достиг – ударная группировка ВСУ, сосредоточенная в районе Авдеевки и Песок, трое суток перемешивалась с землей под воздействием неблагоприятных атмосферных явлений...

Так вот весь день 1 ноября мы провели в режиме повышенной боевой готовности. Мы стояли тогда на огнеупорном заводе в Пантелеймоновке – охраняли танки, при поддержке которых в середине сентября деблокировали Горловку.

В ночь на 2-е число я заступил на дежурство в расположении нашего подразделения. На столах уже были аккуратно расставлены и разложены пулеметные короба со снаряженными лентами, выстрелы для гранатомета, открытые цинки с пачками патронов и всякие прочие предметы специфического назначения...

В случае необходимости я должен был поднять по тревоге отдыхающий личный состав. Затем по плану предполагалось выдвижение нашей группы вместе с танками на отведенный нам рубеж обороны на западной окраине Пантелеймоновки. А дальше уже как Бог даст...

В ту ночь я на всякий случай попрощался с несколькими близкими мне людьми. Говорю об этом не для того, чтобы подчеркнуть свой героизм. Не было там никакого героизма. Страшно было... Речь о другом.

Тогда, в ночь на 2 ноября 2014 года, мы были реально готовы умереть за эти выборы. И далеко не мы одни. Потому что так было надо...

...И вот прошло четыре года. Снова выборы. Знаете, какие сейчас настроения в республике? Я имею в виду реальные настроения, а не красивые картинки, которые умеют рисовать политтехнологи.

От всеобщего душевного подъема, на котором люди шли голосовать в 2014-м, не осталось и следа. Для подавляющего большинства граждан республики предстоящее мероприятие – это не насущная необходимость, а унылый цирк с конями. Многие вообще не собираются идти на эти выборы (не говоря уже о том, чтобы за них умирать).

Почему? Да потому, что кредит человеческого доверия небезграничен, а злоупотребление человеческим терпением чревато...

На самом деле, учитывая объективные реалии военного времени, люди с полным пониманием отнеслись бы к формальным «выборам без выбора», если бы их удовлетворял результат работы республиканских государственных структур и курирующих эти структуры ответственных товарищей с «большой земли». Однако на данный момент назвать этот результат удовлетворительным, к огромному сожалению, категорически не получается.

Тот факт, что на контролируемых республиками Донбасса территориях не проходят факельные шествия нацистов, не может не радовать, но упиваться этой единственной радостью не считаю возможным.

Нацизм в качестве государственной идеологии – это в принципе ненормально и должно быть жестко и неумолимо наказуемо, и грош цена была бы всем нашим Парадам Победы и «Бессмертным полкам», если бы мы не спасли республики в 2014 году. Так что это по большому счету не заслуга, а долг.

Что же касается всего остального...

Даже если отставить в сторону элементарную заботу о людях здесь и сейчас, поскольку в сложных геополитических играх государственные умы руководствуются иными критериями, и цинично рассматривать ситуацию с точки зрения использования республиканского проекта в качестве тарана для нацистского проекта, реализованного на остальной территории бывшей Украины, то в этом случае, невзирая на трудности военного положения и разрыв прямых экономических связей в регионе, необходимо было приложить все усилия к тому, чтобы сделать из республик буквально презентационные картинки – по форме и по сути.

Однако вместо этого получилось социальное гетто с полуживой экономикой, опутанной разнообразными «серыми» схемами, придавленным малым и средним бизнесом, умирающими предприятиями, которые распиливают на металл, растущим уровнем безработицы, мизерными зарплатами и нищенскими пенсиями, несоизмеримыми с фактическим уровнем цен, и оттоком трудоспособных людей, которым уже просто надоело высматривать на далеком горизонте хоть какие-то проблески надежды.

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А еще это гетто охвачено полукольцом линии соприкосновения, на которой в вялотекущей позиционной мясорубке продолжают погибать люди, военные и гражданские. Ни конца, ни края этой мясорубки не просматривается, она просто идет обыденным фоном, медленно, но неуклонно перемалывая человеческие жизни...

...Сейчас, разумеется, очень удобно оформить все грехи на предыдущую команду.

Объективно говоря, деятельность целого ряда персонажей из этой команды действительно заслуживает самого пристального разбирательства, и миллиарды творчески освоенных бюджетных рублей взывают к законному отмщению. Но ведь у людей возникает закономерный вопрос к ответственным курирующим товарищам – куда вы смотрели все эти годы?

А дальше у людей возникает другой закономерный вопрос – за четыре года, прошедшие с первых выборов, под вашим чутким курирующим оком мы увязли в болоте, а теперь вы, не учитывая наших собственных симпатий и пожеланий, настоятельно рекомендуете нам оформить сделанный вами выбор и хотите, чтобы мы вам поверили?

Плюс к этому, что немаловажно, у людей в республике данный выбор ассоциируется в первую очередь с той самой непрекращающейся мясорубкой, стыдливо прикрываемой ширмой «минского процесса».

Я вполне допускаю, что слова фактически назначенного главы о полученных республикой гарантиях поддержки «большой земли» в части обеспечения безопасности и повышения уровня жизни граждан, процитированные в октябре серьезным федеральным информационным агентством, могут свидетельствовать о том, что высокие ответственные товарищи осознали необходимость переоценки ситуации и изменения в подходах.

Можно также допустить, что «большая земля» делает ставку на данного кандидата как на оптимальный вариант для осуществления внешнего управления во избежание очередных танцев на граблях. Кроме того, нормальное проведение выборов с должным уровнем явки избирателей, без всяких сомнений, просто жизненно необходимо для обеспечения легитимности республиканских властей.

Вот только огромная масса людей в республике уже настолько устала и во всем разуверилась, что видела она эти выборы в гробу. И это очень серьезная проблема! Но пенять этим людям не за что – кредит доверия исчерпан. А ведь уже на втором году войны совершенно четко обозначилась эта общая тенденция усталости и разочарования.

Об этом говорил Олег Царев. Об этом говорил Алан Мамиев. Об этом в сентябре 2015 года на страницах «Взгляда» говорил я. Кто из ответственных товарищей нас тогда услышал? А теперь мы упираемся в эти выборы...

Я отлично понимаю, что в текущих реалиях добиться какого-то радикального улучшения социально-экономического положения за два месяца невозможно, но и в этой сложнейшей ситуации можно было найти приемлемый выход и хотя бы начать исправлять положение на ходу, не дожидаясь легитимирующих формальностей.

По факту же в сентябре ситуация только ухудшилась – в республике произошел скачок цен, в первую очередь на основные продукты питания, а для подавляющего большинства людей это критично, учитывая их крайне низкую покупательскую способность.

В красивые слова и радужные обещания люди давно уже не верят – их было слишком много, несоизмеримо больше, чем реальных дел. А вот правильных и очень нужных слов людям так никто и не сказал. А ведь можно было – просто, откровенно, искренне: дорогие граждане, простите, мы пошли не тем путем, осознали, будем исправлять.

Смелость признавать допущенные ошибки люди ценят, а стремление делать хорошую мину при плохой игре – нет.

А в довершение картины все это накрывается медным тазом топорного пиара, который ничего, кроме отторжения и повышения градуса недовольства, у людей не вызывает.

Один хороший человек из Донецка коротко и ясно сформулировал ориентиры для новой команды: «Есть несколько экономических факторов, которые ощущают большинство людей, от которых зависит общественное мнение, – уровень доходов, зарплат, размер пенсий; цены на потребительские товары, прежде всего на продукты питания; цены на коммунальные услуги; цены на топливо; цены на медицинское обслуживание. Когда по всем этим показателям мы обойдем Украину, можно сказать, что мы победили. Пока этого сказать нельзя».

Из всего вышеперечисленного в полноценный актив прежних республиканских властей и ответственных курирующих товарищей до самого последнего времени можно было записать один-единственный момент – это стоимость коммунальных услуг, замороженная на уровне 2014 года. Маловато для без малого четырех лет работы...

Однако на днях из республики пришла хорошая новость – с 1 ноября цены на топливо снижены практически до уровня Ростовской области. Это дает определенную надежду на то, что данные людям обещания все-таки будут выполняться. Правда, несколько смущает тот факт, что новая команда отметилась прогрессом только за десять дней до выборов...

...Конечно, выборы пройдут. Они не могут не пройти. Хотя бы потому, что так надо. Причем на самом деле не в меньшей степени, чем тогда, в 2014-м. Но вот игнорирование общественного мнения – это очень серьезная ошибка, которая только добавляет рисков в и без того крайне непростой ситуации...

И все-таки очень хочется надеяться, что пройденные грабли инвентаризированы и отставлены в сторону, назначенные на роли реформаторов люди будут в первую очередь служить делу, а потом себе, а простые граждане республики наконец увидят и почувствуют реальные перемены к лучшему (военнослужащих это тоже касается!).

Ориентиры есть, уважаемые ответственные товарищи. Надо работать. Чтобы в каком-то более или менее обозримом будущем мы с чувством глубокого удовлетворения могли сказать: «Мы победили». Да, это будет тактическая победа. Но победить стратегически без нее будет очень непросто...