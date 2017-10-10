Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик?

В понедельник, 21 мая, во Владикавказе с воинскими почестями, в присутствии боевых товарищей и первых лиц Северной и Южной Осетии был похоронен Олег Мамиев – майор вооруженных сил ДНР, командир легендарной «Пятнашки» с позывным «Мамай».

В ночь на 18 мая в районе авдеевской промзоны в результате обстрела позиций своего подразделения он получил смертельное ранение.

Вечером 20 числа подразделения ВСУ при огневой поддержке танков предприняли атаку на позиции народной милиции ДНР на высотах в районе Горловки. Атака была отбита, но в плен попали трое бойцов народной милиции...

Только в период с 14 по 20 мая представители СЦКК отметили 179 обстрелов населенных пунктов ДНР из артиллерии, минометов и танков. Повреждено 34 дома и шесть инфраструктурных объектов. Погибли четверо мирных жителей, еще четверо получили ранения...

В ночь на 21 мая в районе поселка Ивановка диверсионная группа осуществила подрыв автомобильного моста через железнодорожные пути на трассе Луганск – Красный Луч, перерезав таким образом стратегически важную линию снабжения передовых частей народной милиции ЛНР...

Сухие сводки... И это только несколько самых ярких примеров, так сказать, навскидку.

Начиная с прошлой недели ситуация на линии соприкосновения в Донбассе стала резко накаляться. Уровень обострения для текущего года – печально рекордный. Об этом заявляют в том числе и наблюдатели ОБСЕ. У многих рядовых слушателей радиостанции «Гаубица-ФМ» возникают ассоциации с 14-м годом...

На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану. На наш план – продолжать тянуть «минскую» резину в надежде, что «оно само развалится», и держать в засаде в «ростовских горах» ударную туристическую группировку «на случай если» – наши оппоненты плевать хотели.

Знаете, я не считаю предательством и «сливом» заключение ни первых, ни вторых Минских соглашений. В августе 14-го, когда республики захлебывались в крови и пламени, «Северный ветер» был призван переломить обстановку в пользу ополчения, не более. А вот как наступало непосредственно ополчение – это просто сказка. Страшненькая.

Ополчение тогда не раскатали только потому, что на той стороне воевали еще хуже. При этом численность и огневая мощь оппонентов в то время была на порядок выше, поэтому никакие зерг-раши тупых против тех, кто еще тупее, нам бы не помогли. Говорю это как непосредственный участник событий лета – осени 14-го года.

Так что не надо иллюзий и мифов. Авдеевку с Песками не смогли отбить, Дебальцево еле-еле взяли... Какой там Харьков? Какой Киев?

С другой стороны, я с самого начала приветствовал нашу операцию в Сирии. Да, ее экономическая (всякие там нефте- и газопроводы, месторождения и перерабатывающие заводы) и антитеррористическая составляющие переплетены, но я отлично представляю, какую угрозу несла и непосредственно России, и всей Евразии успешная реализация проекта игиловского «халифата» на сирийской территории, как по цепочке должны были загореться Северный Кавказ и Поволжье, Центральная Азия и Синьцзян.

Более того, Сирию и Украину я в принципе рассматриваю как два фронта одной войны, причем достаточно тесно связанные между собой. При всем при этом на дальнем южном фронте мы успешно давим, а вот на нашем юго-западном (ближнем!) до сих пор продолжается вот это непонятное безобразие под названием «минский процесс».

Поначалу все выглядело неплохо – либо мы добиваемся-таки переформатирования Украины политическим путем и малой кровью, без широкомасштабных боевых действий, либо наглядно демонстрируем миру полнейшую недоговороспособность и неадекватность киевского режима с неприятными для этого режима последствиями.

Как показала практика, о первом «либо», увы, приходится пока только мечтать – режим, несмотря ни на что, продолжает укрепляться и разваливаться сам (внезапно!) почему-то категорически не хочет, не говоря уже об этом самом переформатировании.

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Второе же «либо» продемонстрировано неоднократно и весьма красноречиво. Более того, 16 мая на заседании политической подгруппы в рамках переговорного процесса в Минске (впервые за все 87 заседаний!) от представителей официального Киева в адрес «республиканцев» прозвучали не только откровенно провокационные заявления, но и прямые угрозы уголовного преследования и физической расправы (о явном пренебрежении к нормам дипломатического этикета и в принципе культуры поведения в обществе уже молчу).

Дорогие ответственные товарищи! Какой уже к лешему «процесс»? Как нам навязали очень нехорошую вилку весной 14-го (когда и открытое полномасштабное вмешательство виделось крайне нежелательным, и бросать все на самотек и произвол было нельзя), так и сидим мы до сих пор с этой вилкой.

А чего еще дальше высиживать? Сколько можно толочь воду в дипломатической ступе? Хотели по-хитрому, ответной «минской» вилкой ущучить супостатов, но (увы и ах!) – не сработало. Война – штука такая, бывает... Но надо же думать дальше, надо шевелиться...

И вот ведь что интересно... Мы что, только вчера узнали про чемпионат мира по футболу? Понятно, что непосредственно на территории страны в связи с этим резко возросли риски диверсионно-террористической активности, и все структуры, отвечающие за внутреннюю безопасность, стоят сейчас на ушах и трудятся в поте лица (и Бог им в помощь! работайте, братья!).

Но неужели нельзя было спрогнозировать обострение на донбасском направлении? Да знаю, знаю... Прогнозировали с вероятностью в сто процентов...

Вопрос на самом деле, конечно, в другом – а не судьба спланировать что-то кроме «засадного полка», который должен подключиться в случае массированного наступления оппонентов (если оно вообще будет)? Ну, какую-нибудь там операцию по дистанционному принуждению к миру, без наземной «агрессии», чтобы боялись косо посмотреть в сторону линии соприкосновения? Нет?

Знаете, я ничего не имею против чемпионата. Это действительно очень важное для страны имиджевое мероприятие, один из элементов той самой мягкой силы, которую мы, к сожалению, по какой-то неведомой причине не используем на полную катушку. Так пусть хотя бы здесь получится...

Вот только ходит сейчас по соцсетям стихотворение «Горловчане, умирайте тише» – тут же у братьев-россиян спортивный праздник приближается, а вы своими страданиями всячески удручаете и портите атмосферу...

А еще в связи с обострением активисты вновь распространяют в соцсетях памятку для гражданского населения Донбасса, а в ней такие простые и в то же время такие чудовищные слова: «В случае начала артобстрела...» и «Если вы оказались в зоне поражения артиллерии...». Это вообще нормально?

И не надо сейчас говорить, что войны без потерь не бывает, или что на дорогах тоже люди гибнут... Потери бывают оправданные и неоправданные, и чем дальше в лес, тем меньше оправданности я вижу. Людей, погибающих на дорогах, безумно жаль, но другие люди, не погибающие на дорогах, не должны погибать от снарядов, прилетающих к ним в дома и квартиры...

Не пора ли посмотреть правде в глаза и признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик, и никакими футбольными кричалками грохот артиллерии не перекроешь?

С принятием официальным Киевом закона о «реинтеграции Донбасса» и превращением «АТО» в «Операцию объединенных сил», предусматривающую «отражение и противодействие российской вооруженной агрессии», «минский процесс» уже не только сдох, но и похоронен. Устами же Волкера нам четко сказано, что «цена агрессии для России будет возрастать».

Так кого мы сейчас обманываем? Шулеров, с которыми пытаемся играть по правилам, или самих себя? Мы ведь показали, что в состоянии вполне эффективно работать на дальних рубежах. Может, пора уже наконец обратить державный взор и на рубежи ближние? Чтобы не просить никого умирать потише... Праздник-то нам все равно попортят...