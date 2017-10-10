Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик?

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22 мая, вторник  |  Последнее обновление — 22:50  |  vz.ru
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Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России

Болгары пытаются запрыгнуть в уходящий российский газопроводФото: Petar Petrov/ZUMA/ТАСС
Президент Болгарии заявил, что его страна нуждается в прямых поставках российского газа – и для этого нужен отдельный газопровод. Ирония судьбы в том, что именно такой газопровод Россия и хотела строить всего несколько лет назад, однако София предала Москву и под давлением США запретила строительство. При каких условиях Россия простила бы Болгарию и дала разрешение на подобный газопровод? Подробности...
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Озвучены аргументы «за» и «против» обмена Вышинского на Сенцова

Киев предложил Москве обменять одного украинского гражданина на другогоФото: Global Look Press, Валерий Матыцин/ТАСС
Киев выдвинул идею обмена задержанного на Украине по обвинению в госизмене журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинца Олега Сенцова. Вероятно, арест Вышинского был спланированной акцией, чтобы потом предложить подобный вариант. И это ставит перед Москвой принципиальный вопрос – соглашаться или нет? Подробности...
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В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х

Российское государство по-прежнему гарантирует сохранение культуры двухсот народов РоссииФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Татарин, живущий в Башкирии, не обязан изучать башкирский, дагестанец, живущий в Калмыкии, не обязан учить калмыцкий. Об этом напоминают общественные деятели на фоне дискуссии, разгоревшейся вокруг законопроекта, который вводит принцип добровольности изучения национального языка. Если родители хотят, чтобы их ребенок изучал родной язык, они просто будут подавать заявление по этому поводу. Подробности...
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Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе

Украинские диверсанты впервые взорвали мост в глубине территории непризнанных республикФото: twitter.com/Hrustalny_Luch
Новое обострение в Донбассе привело к крупным потерям с обеих сторон, особенно в районе Горловки. ВСУ заявляют, что имеют планы «затянуть петлю вокруг Донецка». Почему активизация боев в Донбассе произошла именно сейчас и какое значение имеет Горловка для агрессивных планов украинских военных? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик?

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану. На наш план – продолжать тянуть «минскую» резину и держать в «ростовских горах» ударную туристическую группировку «на случай если» – наши оппоненты плевать хотели. Подробности...
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Хочешь – изучай национальный язык, не хочешь – не изучай

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          Святослав Голиков

          Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик?

          Святослав Голиков
          ополченец Новороссии
          		22 мая 2018, 21:40

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          В понедельник, 21 мая, во Владикавказе с воинскими почестями, в присутствии боевых товарищей и первых лиц Северной и Южной Осетии был похоронен Олег Мамиев – майор вооруженных сил ДНР, командир легендарной «Пятнашки» с позывным «Мамай».

          В ночь на 18 мая в районе авдеевской промзоны в результате обстрела позиций своего подразделения он получил смертельное ранение.

          Вечером 20 числа подразделения ВСУ при огневой поддержке танков предприняли атаку на позиции народной милиции ДНР на высотах в районе Горловки. Атака была отбита, но в плен попали трое бойцов народной милиции...

          Только в период с 14 по 20 мая представители СЦКК отметили 179 обстрелов населенных пунктов ДНР из артиллерии, минометов и танков. Повреждено 34 дома и шесть инфраструктурных объектов. Погибли четверо мирных жителей, еще четверо получили ранения...

          В ночь на 21 мая в районе поселка Ивановка диверсионная группа осуществила подрыв автомобильного моста через железнодорожные пути на трассе Луганск – Красный Луч, перерезав таким образом стратегически важную линию снабжения передовых частей народной милиции ЛНР...

          Фото: twitter.com/Hrustalny_Luch

          Сухие сводки... И это только несколько самых ярких примеров, так сказать, навскидку.

          Начиная с прошлой недели ситуация на линии соприкосновения в Донбассе стала резко накаляться. Уровень обострения для текущего года – печально рекордный. Об этом заявляют в том числе и наблюдатели ОБСЕ. У многих рядовых слушателей радиостанции «Гаубица-ФМ» возникают ассоциации с 14-м годом...

          На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану. На наш план – продолжать тянуть «минскую» резину в надежде, что «оно само развалится», и держать в засаде в «ростовских горах» ударную туристическую группировку «на случай если» – наши оппоненты плевать хотели.

          Знаете, я не считаю предательством и «сливом» заключение ни первых, ни вторых Минских соглашений. В августе 14-го, когда республики захлебывались в крови и пламени, «Северный ветер» был призван переломить обстановку в пользу ополчения, не более. А вот как наступало непосредственно ополчение – это просто сказка. Страшненькая.

          Ополчение тогда не раскатали только потому, что на той стороне воевали еще хуже. При этом численность и огневая мощь оппонентов в то время была на порядок выше, поэтому никакие зерг-раши тупых против тех, кто еще тупее, нам бы не помогли. Говорю это как непосредственный участник событий лета – осени 14-го года.

          Так что не надо иллюзий и мифов. Авдеевку с Песками не смогли отбить, Дебальцево еле-еле взяли... Какой там Харьков? Какой Киев?

          С другой стороны, я с самого начала приветствовал нашу операцию в Сирии. Да, ее экономическая (всякие там нефте- и газопроводы, месторождения и перерабатывающие заводы) и антитеррористическая составляющие переплетены, но я отлично представляю, какую угрозу несла и непосредственно России, и всей Евразии успешная реализация проекта игиловского «халифата» на сирийской территории, как по цепочке должны были загореться Северный Кавказ и Поволжье, Центральная Азия и Синьцзян.

          Более того, Сирию и Украину я в принципе рассматриваю как два фронта одной войны, причем достаточно тесно связанные между собой. При всем при этом на дальнем южном фронте мы успешно давим, а вот на нашем юго-западном (ближнем!) до сих пор продолжается вот это непонятное безобразие под названием «минский процесс».

          Поначалу все выглядело неплохо – либо мы добиваемся-таки переформатирования Украины политическим путем и малой кровью, без широкомасштабных боевых действий, либо наглядно демонстрируем миру полнейшую недоговороспособность и неадекватность киевского режима с неприятными для этого режима последствиями.

          Как показала практика, о первом «либо», увы, приходится пока только мечтать – режим, несмотря ни на что, продолжает укрепляться и разваливаться сам (внезапно!) почему-то категорически не хочет, не говоря уже об этом самом переформатировании.

          Второе же «либо» продемонстрировано неоднократно и весьма красноречиво. Более того, 16 мая на заседании политической подгруппы в рамках переговорного процесса в Минске (впервые за все 87 заседаний!) от представителей официального Киева в адрес «республиканцев» прозвучали не только откровенно провокационные заявления, но и прямые угрозы уголовного преследования и физической расправы (о явном пренебрежении к нормам дипломатического этикета и в принципе культуры поведения в обществе уже молчу).

          Дорогие ответственные товарищи! Какой уже к лешему «процесс»? Как нам навязали очень нехорошую вилку весной 14-го (когда и открытое полномасштабное вмешательство виделось крайне нежелательным, и бросать все на самотек и произвол было нельзя), так и сидим мы до сих пор с этой вилкой.

          А чего еще дальше высиживать? Сколько можно толочь воду в дипломатической ступе? Хотели по-хитрому, ответной «минской» вилкой ущучить супостатов, но (увы и ах!) – не сработало. Война – штука такая, бывает... Но надо же думать дальше, надо шевелиться...

          И вот ведь что интересно... Мы что, только вчера узнали про чемпионат мира по футболу? Понятно, что непосредственно на территории страны в связи с этим резко возросли риски диверсионно-террористической активности, и все структуры, отвечающие за внутреннюю безопасность, стоят сейчас на ушах и трудятся в поте лица (и Бог им в помощь! работайте, братья!).

          Но неужели нельзя было спрогнозировать обострение на донбасском направлении? Да знаю, знаю... Прогнозировали с вероятностью в сто процентов...

          Вопрос на самом деле, конечно, в другом – а не судьба спланировать что-то кроме «засадного полка», который должен подключиться в случае массированного наступления оппонентов (если оно вообще будет)? Ну, какую-нибудь там операцию по дистанционному принуждению к миру, без наземной «агрессии», чтобы боялись косо посмотреть в сторону линии соприкосновения? Нет?

          Знаете, я ничего не имею против чемпионата. Это действительно очень важное для страны имиджевое мероприятие, один из элементов той самой мягкой силы, которую мы, к сожалению, по какой-то неведомой причине не используем на полную катушку. Так пусть хотя бы здесь получится...

          Вот только ходит сейчас по соцсетям стихотворение «Горловчане, умирайте тише» – тут же у братьев-россиян спортивный праздник приближается, а вы своими страданиями всячески удручаете и портите атмосферу...

          А еще в связи с обострением активисты вновь распространяют в соцсетях памятку для гражданского населения Донбасса, а в ней такие простые и в то же время такие чудовищные слова: «В случае начала артобстрела...» и «Если вы оказались в зоне поражения артиллерии...». Это вообще нормально?

          И не надо сейчас говорить, что войны без потерь не бывает, или что на дорогах тоже люди гибнут... Потери бывают оправданные и неоправданные, и чем дальше в лес, тем меньше оправданности я вижу. Людей, погибающих на дорогах, безумно жаль, но другие люди, не погибающие на дорогах, не должны погибать от снарядов, прилетающих к ним в дома и квартиры...

          Не пора ли посмотреть правде в глаза и признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик, и никакими футбольными кричалками грохот артиллерии не перекроешь?

          С принятием официальным Киевом закона о «реинтеграции Донбасса» и превращением «АТО» в «Операцию объединенных сил», предусматривающую «отражение и противодействие российской вооруженной агрессии», «минский процесс» уже не только сдох, но и похоронен. Устами же Волкера нам четко сказано, что «цена агрессии для России будет возрастать».

          Так кого мы сейчас обманываем? Шулеров, с которыми пытаемся играть по правилам, или самих себя? Мы ведь показали, что в состоянии вполне эффективно работать на дальних рубежах. Может, пора уже наконец обратить державный взор и на рубежи ближние? Чтобы не просить никого умирать потише... Праздник-то нам все равно попортят...


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