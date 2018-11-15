«Единой России» предложено обновление

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Минфин впервые за пять лет решил взять в долг за рубежом в евро, а не в долларахФото: CHROMORANGE/Bilderbox/
Global Look Press
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В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля

Такой свадьбы в России еще не былоФото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir
Подмосковная свадьба бывшей «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной с королем Малайзии Мухаммадом Пятым интересна не столько как событие светской жизни, сколько как уникальный политический случай. Ничего подобного в нашей истории не было еще никогда. Что означает этот королевский роман для современной России? Подробности...
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Как рядовой приморский депутат сумел пробиться в «Лидеры России»

Наставником Дмитрия Новикова стал бывший глава правительства Сергей СтепашинФото: facebook.com/novikov.dmitriy.vl
Газета ВЗГЛЯД продолжает знакомить с победителями первого конкурса управленцев «Лидеры России». Депутат законодательного собрания Приморского края, тележурналист Дмитрий Новиков был назначен гендиректором телекомпании «ОТВ-Прим» вскоре после победы на конкурсе. Подробности...
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Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

С обновленного «Идзумо» не будут взлетать камикадзеФото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Один из ближайших соседей России стремительно вооружается. Япония готовится переделать свои сравнительно безобидные вертолетоносцы в грозные авианесущие корабли. Как это соотносится с пацифистской конституцией страны и с кем спустя десятки лет после Второй мировой готовятся сражаться японцы? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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«Единой России» предложено обновление

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук
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        • В ближайшие 5 лет

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          «Единой России» предложено обновление

          Дмитрий Орлов
          генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук
          		 28 ноября 2018, 18:10

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          По результатам региональных дискуссий «Обновление-2018», проходивших в ходе подготовки к съезду «Единой России», было собрано более 2 тыс. предложений сторонников и активистов партии с мест. Среди множества тем, поднятых участниками обсуждения, – четыре значимых блока, дополняющих друг друга: работа партии между выборами, поддержка ее первичных отделений, дополнительные задачи в сфере мониторинга местных проблем и новые подходы к кадровой работе.

          Прежде всего сторонники «Единой России» из регионов уверены, что первичные отделения могут стать центрами притяжения для активных жителей и должны быть тесно погружены в местную повестку. Например, из Белгородской области пришло предложение о том, что проект, продвигаемый первичным отделением партии, «перед реализацией должен быть поддержан непосредственно жителями в ходе сбора подписей, голосования или другой формы общественного обсуждения».

          Самим же первичкам некоторые участники дискуссии рекомендуют проводить регулярные опросы для постоянного мониторинга социального самочувствия местных жителей. Перед принятием значимых федеральных и региональных законопроектов открытые дискуссии должны стать обязательными, как предлагают, например, единороссы из Ставропольского края.

          Раньше только самые успешные первичные отделения «старых» оппозиционных партий могли похвастаться столь плотной работой с местной повесткой. Однако и у таких партий сеть сторонников во многих регионах становится менее разветвленной, чем в 1990-х – начале 2000-х годов.

          Развивая собственную сеть первичных отделений, причем не «варящихся в собственном соку», а активно взаимодействующих с активными местными жителями, «Единая Россия» может получить серьезный ресурс для предвыборных кампаний любого уровня. Но дело не только в выборах. Такая первичная сеть, регулярно отслеживающая трансформацию локальной повестки, может стать очень важным каналом обратной связи, позволяющим федеральным властям реагировать на изменения настроений граждан. А ведь именно вопросы эффективного мониторинга ситуации на местах не раз поднимались в последнее время – в том числе и лично Владимиром Путиным.

          Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

          К работе с локальной проблематикой предлагается активнее подключать избранных от партии депутатов Госдумы – через местные и первичные отделения партии. Так, сторонники «Единой России» из Забайкальского края предложили прикреплять федеральных парламентариев на время депутатства к партийной организации по месту избрания. Понятно, что все люди разные, и политики не исключение. Кто-то и сейчас активно работает со своими регионами (в том числе задействовав структуры «Единой России»), кого-то надо подталкивать к более активному включению в такую работу.

          Понятно, что реализовать на деле самые интересные и масштабные планы куда сложнее, чем их предложить. Тем не менее плотная связка первичных отделений, ставших «коллективными лидерами общественного мнения» на местах, с федеральными парламентариями позволит создать эффективный политический механизм, обладание которым может дополнительно и очень значительно повысить конкурентоспособность «Единой России» на рынке «партийного предложения».

          Дискуссии были сфокусированы на кадровой работе партии между выборами. Например, единороссы из Томской области предложили преобразовать «ПолитСтартап», адресованный молодым кандидатам, выходящим на внутрипартийные праймериз, и их командам, в межвыборный проект по примеру «Лидеров России». «Формировать резерв кандидатов в межсезонный период» (то есть вести подготовку и обучение наиболее перспективных кандидатов не только накануне праймериз) предложили активисты «Единой России» из Ивановской и Омской областей.

          Партии предлагается сделать еще один шаг от ситуативного сотрудничества с молодыми перспективными кадрами, не включенными в орбиту Молодой гвардии «Единой России», к долгосрочной работе с талантливыми политиками и к превращению в еще более эффективный социальный лифт.

          Показательно, что с предложениями об интенсификации межвыборной работы с кадрами выступили регионы, которые отличает сложная социально-экономическая ситуация и заметные протестные настроения. Для молодежи из таких регионов очень важны социальные лифты. Долгосрочная работа партии на таких направлениях может в итоге серьезно повлиять на местную конфигурацию политических сил.

          Все эти предложения интересны и значительны, но отнюдь не являются «громом среди ясного неба». О работе на тех же направлениях еще осенью 2017 года, сразу же после назначения на пост исполняющего полномочия секретаря Генсовета партии, заявлял Андрей Турчак. Он предлагал и меры, повышающие престиж работы в первичных отделениях (например, включение их секретарей в федеральные руководящие органы партии), и «разворот в регионы», и развитие «вертикали обратной связи». При этом методы превентивного реагирования на новые вызовы были представлены руководством партии в период, когда многие из этих вызовов большинством наблюдателей даже не фиксировались.

          Сегодняшний интерес активистов «Единой России» с мест к работе в тех же сферах показывает, что федеральное руководство партии точно определяет, какие именно задачи носят стратегический характер.

          «Единая Россия» – не проект, а институт. Это аксиома, которая вновь получает подтверждение в ходе предсъездовских дискуссий. Политический проект создается исключительно «под выборы», институт работает постоянно. У правящей партии и раньше было немало направлений работы, влияющих не только на ее избирательные кампании, но на межвыборную политическую повестку на региональном и муниципальном уровне (те же партийные проекты). Однако партпроекты позволяли влиять на локальную повестку, задействуя федеральные ресурсы.

          Новые направления работы, которые активисты партии с мест предлагают вывести на первый план, могут в случае успешной реализации влиять непосредственно на политический ландшафт на местах.


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