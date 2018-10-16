Ждем, когда Ищенко закричит «Волки!»

Итак, история с выборами губернатора Приморья набирает обороты. Ранее избирком признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона из-за массовых нарушений на выборах. Было много шума, и вот теперь регион ожидают новые выборы. Они пройдут 16 декабря. В октябре региональный парламент принял закон, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.

В ноябре претенденты на губернаторский пост начали сдавать собранные подписи в свою поддержку – как от избирателей края, так и от представителей местного самоуправления. Приём документов на регистрацию кандидатов в губернаторы закончился 18 ноября. Из 22 человек документы, заявивших о намерении участвовать, документы подали только 11.

Избирком Приморья в понедельник зарегистрировал в качестве кандидата Игоря Степаненко, выдвинутого региональным отделением политической партии «Патриоты России», днем ранее – председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Розу Чемерис от партии «За женщин России».

В качестве кандидата зарегистрирован и врио главы Приморского края Олег Кожемяко. Он стал кандидатом-самовыдвиженцем. Кожемяко собрал в свою поддержку значительно больше подписей, чем того требует закон, – более 180 тысяч приморцев поддержали его уже на этом этапе.

Между прочим, в сентябре в голосовании приняли участие всего в 2,5 раза больше человек по всему краю. Кандидат Тарасенко в первом туре получил лишь немногим меньше голосов. А кандидат от КПРФ Ищенко – почти в вдвое меньше.

Из этого количества 8010 подписей было подано для регистрации в избирком, действительными признаны 7850 подписей. Кандидат получил подписи большинства партий, которые имеются среди муниципальных депутатов. Среди них 124 партийных представителя, в том числе КПРФ, «Справедливой России», «Партии Пенсионеров» и другие. В результате избирательная комиссия региона зарегистрировала самовыдвиженца Кожемяко кандидатом в губернаторы.

Таким образом, трое претендентов на пост губернатора получили регистрацию. Пока не известно, будет ли кто-то зарегистрирован кандидатом еще, так как и время подачи подписей уже официально завершено, и процедурные вопросы должны быть соблюдены. Но что абсолютно точно – что самое большое количество голосов избирателей Приморья отдано за кандидатуру Олега Кожемяко.

Хотя на всех желающих участвовать в выборах губернатора Приморья вряд ли стоит обращать особое внимание. Поговорить, прежде всего, хочется об Олеге Кожемяко. Первое, что обращает на себя внимание, это тот факт, что за него подписывались представители всех партий: кроме «Единой России», это и ЛДПР, и «Справедливая Россия», и Партия пенсионеров и даже есть несколько подписей от КПРФ. Кожемяко в данном случае воспринимается как непартийный и даже «надпартийный» кандидат. И это как раз говорит о том, что он всегда был не идеологом, а, прежде всего, человеком дела.

Действительно, если вспомнить биографию Олега Кожемяко, то в ней нет ни одного идеологического заявления: ни либерального, ни коммунистического, ни консервативного. Вообще у нас многие губернаторы грешат разными историями такого плана, когда делают высказывания международного и идеологического характера. А Кожемяко известен делами и решениями: он стоял у истоков создания Камчатского края, объединив Корякский автономный округ и Камчатскую область. В Амурской области он ликвидировал последствия наводнения, там он вытеснил с ключевых позиций представителей старой, вороватой благовещенской элиты, не дав вольготно чувствовать себе криминалу и полукриминалу во власти. На Сахалине Кожемяко также успешно разобрался с коррупцией, которая там процветала. То есть это человек конкретных, эффективных действий.

Именно поэтому и сейчас от него можно ожидать таких же конкретных мер. И такие конкретные действия в региональной политике уже реализуются. К этому можно отнести инициирование закона о детях войны. Кстати, Кожемяко осуществлял меры социальной поддержки детям войны и в Амурской области, и на Сахалине. Он снизил цены на рыбу. И всё это было сделано за такой короткий срок в регионе.

За Кожемяко голосуют и подписываются как раз те, кто является сторонником таких эффективных мер, кто заждался решения насущных проблем.

Врио губернатора уже сделал свои заявления по поводу представителей Приморского края в Совете Федерации. И это известные и авторитетные люди во Владивостоке. На первом месте – действующий член Совета Федерации Светлана Горячева. Помимо того, что Горячева известна, как яркая личность, бескомпромиссный борец с коррупцией, профессиональный юрист и политик, это еще и очень известный, авторитетный, популярный в Приморье человек. На втором месте – лидер регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева. В голосовании в сентябре она заняла третье место. То есть за ней – большая поддержка людей. На третьем месте – олимпийский призер, каноист Иван Штыль.

Таким образом, известные и авторитетные люди были поддержаны Кожемяко, а они, в свою очередь, оказали поддержку ему. И это подтверждает то, что Кожемяко становится консолидирующей для региона фигурой, человеком, с которым многие готовы работать в одной упряжке и одном направлении.

Благодаря своим действиям, а также участию различных политических сил и известных людей в регионе он уже сумел получить достаточно большую поддержку. Согласно краевому законодательству, претенденту на пост губернатора Приморья, выдвинувшемуся в порядке самовыдвижения, для регистрации помимо прохождения «муниципального фильтра» необходимо заручиться поддержкой порядка 7 280 избирателей (0,5% от общего числа избирателей). Однако на данный момент за него отдали свои подписи 180 тысяч избирателей Приморья. Социологические службы фиксируют рост рейтинга врио главы региона.

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На этом фоне хотелось бы вспомнить и о герое прежних выборов – Андрее Ищенко, которого сейчас не поддержала даже собственная партия.

Итак, КПРФ Ищенко не выдвинула, понимая, что с Кожемяко не справится. И сам Ищенко понимает, что такого тяжеловеса, как Кожемяко, ему не победить. В сентябре можно было играть на конфликте с Тарасенко, на общем протесте, набравшим обороты повсеместно, в частности, из-за пенсионной реформы, а не только в Приморском крае.

Однако для избирателя Владивостока Ищенко был достаточно темной фигурой, а тогда, в сентябре, никто особенно и не пытался рассмотреть за этой фамилией реального человека. Когда же Ищенко оказался героем выборов, набрав свыше 40% голосов (пусть даже выборы и признали не состоявшимися), вот тогда все присмотрелись к нему и увидели, что это просто риелтор, имеющий отношение к строительной отрасли.

Строительство – это сегодня такая полутеневая сфера, в которой существует множество проблем, и первым делом – это проблема обманутых дольщиков. Кроме того, стали всплывать какие-то связанные с именем Ищенко скандалы, скелеты в шкафу.

Наверно, его соратникам по партии об этих скелетах известно больше, поэтому они поняли, что в настоящей борьбе, то есть в борьбе с таким опытным и действительно реальным управленцем, как Кожемяко, всё это всплывёт, обнаружится, и Ищенко проиграет. И сам он это хорошо понимал. Результат логичен: КПРФ отказывается от поддержки Ищенко.

При этом очевидно, что Ищенко необходимо сохранить лицо. Именно по этой причине он заявляет, что все-таки пойдет на выборы.

Возникает двойственная ситуация, схожая с той, что была в свое время, когда Ищенко объявлял голодовку, а через несколько часов ее уже прекратил. Сначала коммунисты заявили, что вообще не признают назначения новых выборов, а поэтому не будут никого выдвигать, и ровно то же самое говорит Ищенко, а потом вдруг объявляет, что пойдет самовыдвиженцем и начинает выдвигаться.

При этом никакой особой работы проводить он и не собирался. Например, подписи, которые можно было и нужно было собирать в течение месяца, она начинает собрать только в последние десять дней, по странной какой-то форме, затягивая сбор и сдачу документов до неприличия. А это наводит на определенные размышления.

Все эти странные факты дают основания полагать, что, возможно, человек всё это делал сознательно, чтобы потом, когда вскроются допущенные им нарушения, в том числе формального характера, и избирком на этом основании откажет ему в регистрации, принять позу обиженного и, изображая жертву, заявить о «произволе властей».

Доказательством разыгранного Ищенко спектакля могут служить и некоторые другие факты. Например, сейчас по муниципальному фильтру было отдано 147 подписей: 58 – от партии «Единая Россия»; 44 – самовыдвиженцы; 38 – от партии КПРФ; 3 – от партии ЛДПР; 1 – от партии СР; 1 – от партии Дела, две подписи принадлежат тем, кто депутатами не являются.

Таким образом, как мы видим, больше всего голосов за Ищенко отдала именно «Единая Россия», его никто не блокировал. Хотя изображать жертву всегда проще. И даже удобнее.

Или вот такой факт. Ищенко обратился за поддержкой к депутатам от ЛДПР. Но уже было известно, что все либерал-демократы отдали свои подписи в пользу кандидата Андрейченко. Как-то нехорошо получается. Условно говоря, люди поддержали Андрейченко и сказали об этом Ищенко, а он их все равно уговаривает поддержать еще и его. На том, вероятно, основании, что это де не важно, так как главное принести подписи, а дальше, даже если и признают недействительными, историю можно продолжить в суде. И, конечно, тоже заявить о «произволе властей».

Такие истории известны – когда депутаты получали подписи любыми путями, а дальше – хоть трава не расти. Вот только таким образом можно было здорово подставить Андрейченко.

Хотя, конечно, это показатель методов ведения борьбы нашей оппозицией: дешевый популизм, изображение жертвы. Однако на фоне серьезного государственного опыта и значительной социальной программы Кожемяко все эти трюки Ищенко выглядят нелепо и даже смешно.

Кожемяко уже многое удалось реализовать в регионе. И даст Бог, и столицу ДФО он перенесет во Владивосток. Во всяком случае, все соответствующие инициативы уже заявлены, документы поданы.

Хотя сравнивать Кожемяко и Ищенко – это, на мой взгляд, – все равно, что сравнивать поведение ответственного взрослого человека и маленького ребенка. Когда дитя падает на пол, сучит ногами и кричит, что-то требуя, то мало кто будет его жалеть, скорее, наоборот: найдется немало людей, которые скажут, что его нужно просто поставить в угол.

Ждем, когда Ищенко вновь начнет кричать: «Волки!».