За новой атакой на Порошенко стоит Джордж Сорос

Новый, 2018-й, год для Петра Порошенко как-то сразу не задался. То французская Le Figaro его в коррупции обвинила, то катарская Al Jazeera опубликовала данные о пропавших не без его участия «миллиардах Януковича».

А в довесок грузинский телеканал Rustavi 2 выложил объяснительную, якобы написанную Петром Алексеевичем российской ФСБ в 2007 году при пересечении границы. Сейчас уже разобрались, объяснительная, вероятнее всего, фейк. Но осадок остался.

А главное, стало отчетливо видно, что кроме внутренней оппозиции во главе с Саакашвили к «мочилову» президента Украины присоединились и внешние силы.

Давайте попробуем разобраться, кто это и стоит ли российским экспертам радоваться такому лихому виражу в украинской политике.

Итак, с объяснительной более-менее ясно. Появилась она на грузинском телеканале Rustavi 2.

Хотя на Украине не так много людей, которые по вечерам смотрят грузинские новости, но телеканал связан с Саакашвили, и, в общем, понятно, что разместили этот материал для «легализации». Мол, бумагу не блогер какой-то нарисовал, а серьезное СМИ опубликовало. Как правило, такие размещения делают с предварительными договоренностями с лидерами общественного мнения: мы выкладываем, а вы подхватываете.

Лично я первый раз прочел эти бумаги в блоге экс-советника президента Януковича и наиболее авторитетного украинского юриста Андрея Портнова. Скриншоты документа появились на Facebook менее чем через два часа после эфира «Рустави». А поскольку он, помимо прочего, еще и популярный блогер, то информация разошлась моментально.

Портнов не имеет никаких оснований любить Порошенко – после Майдана он был вынужден уехать из страны и живет сейчас в Европе.

Таких ненавистников Порошенко очень много, все они готовы уцепиться за любую возможность отомстить «кондитеру», на совести которого многие преступления, происходящие в стране.

Стихийная коалиция лидеров общественного мнения объединила по принципу ненависти к Порошенко людей абсолютно разных взглядов и интересов: бывших регионалов, нынешних ветеранов АТО, вечно молодых борцов с коррупцией.

Но мы должны четко понимать, кто запускает эту волну и какой результат она должна принести.

Это явно не Госдеп США!

Иначе не было бы необходимости использовать грузинские и арабские телеканалы. Для уничтожения Порошенко использовали бы «основной калибр» – большие американские СМИ.

А тут только Рекс Тиллерсон на днях мягко пожурил Петра Алексеевича, что, мол, не время заниматься Донбассом, пока на Украине такая коррупция. И порекомендовал продолжить формирование антикоррупционных органов.

Так что ж это за органы такие и кто за ними стоит?

Украинские журналисты связывают кампанию против Порошенко со структурами одиозного миллиардера Джорджа Сороса. Недавняя разгромная статья «Украина: за шаг от клептократии» Густава Гресселя, эксперта Европейского совета по международным отношениям (ECFR), по мнению ведущей телеканала NEWS ONE Надежды Сасс, яркое тому подтверждение.

ECFR – это весьма примечательная организация. Конспирологи считают ее одной из наиболее влиятельных глобалистских структур. Джордж Сорос и его сын лично состоят в ней, являясь одними из ключевых спонсоров Совета.

Вероятно, этим же объясняется и интерес к Украине арабского телеканала Al Jazeera. 10 января телеканал опубликовал секретное решение Краматорского суда, по которому выходило, что спецконфискация и дальнейшее «отмывание» 1,5 млрд долларов из так называемого общака Януковича происходило при непосредственном участии структур, связанных с Порошенко.

Не стоит думать, что Al Jazeera – это какой-то экзотический арабский телеканал. Это огромный медиахолдинг с отделениями в разных странах, работающий на разных языках, а костяк коллектива укомплектован из числа бывших сотрудников BBC и других мировых СМИ. Лично я в бытность депутатом Одесского горсовета дважды давал интервью Al Jazeera по поводу муниципальных конфликтов, а вот российские каналы тогда этим не интересовались совсем.

В арабских странах Al Jazeera информационно прикрывает деятельность фундаменталистов из организации «Братья-мусульмане». И в этой сфере канал тоже сотрудничает со структурами Сороса, который финансирует их отделения в Европе под видом борьбы за толерантность. Претензии к Соросу властей Венгрии Al Jazeera трактовала как проявление антисемитизма и исламофобии.

Кстати, еще в 2003 году телеканал освещал конфликт вокруг института «Открытое общество», через который одноименный фонд работал в России и который в том же году официально свернул свою деятельность.

Популярное оппозиционное украинское интернет-издание «Страна» еще в начале минувшего года назвало сферу интересов Сороса на Украине.

Это газотранспортная система, по которой через территорию Украины в Европу движется российский газ. Прошлый глава правительства Арсений Яценюк и глава государственной компании «Нафтогаз» Коболев выступали за передачу украинской ГТС в управление американским компаниям, интересы которых активно лоббировал Джордж Сорос.

«После победы Дональда Трампа пошли слухи, что за океаном концепция поменялась и компании, интересы которых отстаивает Сорос, вряд ли получат поддержку в Вашингтоне по проекту с ГТС» – цитирует «Страна» информацию своего источника. Соответственно, Порошенко и новый премьер Гройсман не хотят уступать ценный актив опальному американскому бизнесмену.

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Если за атакой на Порошенко стоят структуры Сороса, тогда объяснимо участие в кампании и Михаила Саакашвили, которого тот финансировал во время грузинской революции, и «молодых реформаторов», воспитанных в многочисленных школах и студиях соросовского «Открытого общества», и умеренная поддержка американского посольства.

Украинская политика спустя четыре года постмайданного брожения вернулась к привычному раскладу: противостоянию «бандитов» и «шпионов».

Только теперь роль «донецких бандитов» заняли винницкие и днепропетровские расхитители соцсобственности, а «шпионы» все так же продвигают интересы западного капитала по поглощению наиболее ценных украинских активов.

А российским экспертам и чиновникам, вписываясь в это противостояние, нужно четко понимать, в чем состоят российские интересы и как их в этих условиях продвигать.

Мне кажется странным, при всей нелюбви к Порошенко, делать ставку на структуры американского миллиардера, заинтересовавшегося советской ГТС.

Тем, кому привлечение имени Сороса к украинской борьбе за власть и собственность может показаться неоправданной конспирологией, следует вспомнить, что конфликты с местными элитами все чаще сопровождают деятельность Сороса в регионе.

На слуху, конечно же, Венгрия, уроженцем которой является Сорос и где его структуры выдавливают из политики. Премьер-министр Виктор Орбан, выступая перед Европарламентом по поводу закона об НПО, назвал Джорджа Сороса врагом Венгрии, а также обвинил миллиардера в стремлении навредить всем европейцам.

По мнению венгерского премьер-министра, Сорос «разрушает жизни миллионов европейцев своими финансовыми спекуляциями», а также пытается наводнить Евросоюз мигрантами.

Власти Венгрии готовятся закрыть Центрально-Европейский университет, финансируемый скандальным миллиардером. Это учебное заведение готовило молодых политиков и реформаторов, которые продвигали интересы структур Джорджа Сороса.

Но этим дело не ограничивается. Критика со стороны политиков и ограничения со стороны государственных властей все чаще встречают структуры Сороса в Польше, Македонии, Чехии и даже в Израиле.

По словам экс-премьера Македонии Николы Груевского, «он дей­ству­ет (...) на Бал­канах, в Во­сточ­ной Европе, а в по­след­нее время и в США. Судя по тому, что я читал, в неко­то­рых стра­нах он таким об­ра­зом де­ла­ет день­ги, а в дру­гих дей­ству­ет по чисто идео­ло­ги­че­ским при­чи­нам».

Практически везде влияние Сороса опирается на многочисленных молодых сторонников, реформаторов и либералов, которые считают себя частью глобальной элиты и готовы жертвовать ради собственной карьеры во всевозможных фондах и институтах интересами государств, где были рождены.

Сам Сорос не видит в этом особого противоречия, по его мнению, суверенные финансовые системы, как и суверенные государства, должны в новом мире исчезнуть.

Фактически американский миллиардер в полном соответствии с предсказаниями фантастов создал глобальную финансовую корпорацию, которая имеет признаки государства – например, собственную дипломатическую службу, работающую параллельно Госдепу США и внешнеполитической службе ЕС.

Да, на местах интересы Сороса представляют обаятельные ребята с голливудской улыбкой, но стоит ли думать, что для граждан любой страны они лучше мрачных бандитов и циничных коррупционеров типа Порошенко и его друзей?