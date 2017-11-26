Американская общественность нашла новый объект для травли: вместо режиссеров и актеров, заподозренных в харрасменте, публичной порке подвергся производитель одежды H&M.

Всем наплевать на права женщин-рабынь, шьющих в Камбодже этот масс-маркет за 8 центов в час. Никого не волнует низкое качество ткани и расползающиеся нитки на пиджаках, блузках и платьях. Общественность в едином порыве стала ментально избивать H&M за расистскую рекламу худи с надписью «Лучшая обезьянка в джунглях», в которую был одет афроамериканский мальчонка.

Якобы у всех остальных (белых!) детей были жирафы, тигры и прочие птички, а назвав чернокожего ребенка обезьянкой, маркетологи H&M нанесли несмываемую обиду всем, у кого в роду были темнокожие предки. Мальчику спешно фотошопят корону на всех снимках, крича о сломанной психике и разорванной в клочья самооценке.

Идеи людей и корпораций поменялись: пока первые хотят всех сравнять под одну гребенку, вторые пытаются показывать пластмассовый позитив и говорить об индивидуальности каждого.

Если убрать из всего потока сообщений 98% эмоций и оскорблений H&M, в сухом остатке мы получим за один день разрушенный имидж, разорванный рекламный контракт с The Weeknd и толпу воинствующих феминистов, кричащих об империалистическом заговоре трансконтинентальных корпораций.

Это не оговорка. «Золотой глобус – 2018» отлично показал, как одна идея, возведенная Голливудом в культ, может за считанные месяцы стереть индивидуальность, а в некоторых случаях и половые различия. Так что кроме феминисток за права женщин могут бороться и мужчины.

Это именно то, чего добиваются жертвы и причастные, – создать свой дивный новый мир без жертв и хищников, больных и здоровых, уравнять всех в правах любыми методами. Типичное окно Овертона.

Они решили продемонстрировать это черными нарядами и значками. Так и сказали, да.

«Мы в черном, потому что мы за справедливость, равенство и учет интересов каждого. Мы в черном, потому что хотим, чтобы наши голоса слились с голосами темнокожих женщин, представителей ЛГБТ-сообщества, людей с ограниченными возможностями и жертв сексуального насилия. Время вышло – для дискриминации, харрасмента и абьюза», – сказала одна из участниц «Золотого глобуса» Трейси Эллис Росс.

А теперь посмотрим, как эти идеи, запущенные в народ, работают против него.

Работницу аэропорта в Нью-Джерси за помощь двум семьям с маленькими детьми подвергли остракизму собственные коллеги. Аргументация железная: «Тут все равны, нечего пропускать избранных».

А ведь остальные сотни пассажиров молчаливо стоят и терпят по пять-шесть часов и даже не думают заикнуться о том, что их права ущемляют.

Ладно США – в Китае женщины обвинили местные власти в сексизме из-за того, что те оборудовали специальные места для женщин-водителей, расширив парковку в полтора раза. Вместо благодарности власти получили обвинения в гендерной дискриминации, поскольку «умение водить зависит от опыта, а не от пола».

Дожили! Вместо того чтобы по принципу айкидо использовать силу противника себе на благо и в плюс, эти граждане на волне всеобщей истерии пытаются быть в тренде, равняясь на звезд Голливуда.

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Но только если одним это необходимо, чтобы оставаться в обойме и не вылететь из профессии, остальным хочется хоть пальцем прикоснуться к тренду, получив собственные «15 минут славы».

Хайп – понятие прошлого года, а здравый смысл – нестареющая классика. Чтобы добиться уважения в аэропорту, не обязательно орать о своей высокой культурной должности, а воспользоваться заботой государства в виде специальных парковочных мест не значит показать свою слабость и неумение водить автомобиль.

Попытка объединиться против всего плохого за все хорошее, будь то движение в защиту жертв сексуального насилия, ЛГБТ, бодипозитив и т. д. – прекрасна и не нова. Пусть те, кто пытается добиться своих высоких (и не очень) целей, грызут друг другу глотки, доказывая любовь ко всему миру и необходимость этот мир перекраивать вашим измененным мировоззрением.

Только вот если развитие идей гнилое, как нитки, и получаете вы, фигурально выражаясь, 8 центов в час, не удивляйтесь, почему вчерашние герои, поднимающие свои пламенные сердца, как Данко, заведут вас в дебри. И будут бесконечно манипулировать вашими мозгами, считая недалекими рабами из Камбоджи.