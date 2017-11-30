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30 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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«У детей есть причина бояться Деда Мороза»

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Итоги 2017 года – заметки для учебника истории

Сергей Худиев, публицист, богослов
Что из событий уходящего 2017 года запомнится на десятилетия, может быть, даже на века? Это, конечно, трудно предсказывать, но, пытаясь взглянуть на уходящий год как бы глазами следующего поколения, хочется отметить самое существенное. Подробности...
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          Сергей Худиев

          Итоги 2017 года – заметки для учебника истории

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 30 декабря 2017, 16:00

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          Что из событий уходящего 2017 года запомнится на десятилетия, может быть, даже на века, когда муть событий отстоится и отчетливо проступит самое важное? Что потомки сочтут нужным включить в учебники истории?

          Это, конечно, трудно предсказывать, но, пытаясь взглянуть на уходящий год как бы глазами следующего поколения, хочется отметить самое существенное.

          Победу в Сирии. Да, в отличие от 1945 года, когда мощь нацизма была полностью сокрушена, будущее Сирии – и региона в целом – еще смутно.

          Но светский режим Башара Асада устоял – и прежде всего, благодаря помощи России. И здесь Россия не просто выиграла ход в геополитической игре – речь идет о чем-то гораздо более глубоком. О победе, последствия которой будут видны десятилетия и века спустя.

          Потому что благодаря этой победе Сирия сохранилась как светское многоконфессиональное государство, где христиане и мусульмане различных толков живут в мире между собой, где президент и его супруга в европейской одежде заходят в церковь, чтобы поздравить своих граждан-христиан с Рождеством.

          Фото: Omar Sanadiki/Reuters

          Если бы Россия не вмешалась, это государство было бы уничтожено, христиане (как и алавиты) вырезаны или, в лучшем случае, изгнаны, а территория того, что когда-то было Сирией, на десятилетия превратилась бы в поле бесконечного боя между экстремистскими группировками, состязающимися в кровожадности.

          В этом, увы, невозможно было сомневаться, поскольку мы уже видели, как это происходило в Ираке и Ливии.

          Христианское население Ирака за годы, прошедшие со времени «освобождения», сократилось на 85% – и эта катастрофа, по своим масштабам сопоставимая с Холокостом, не вызвала никаких мер со стороны «мирового сообщества».

          Христиане жили на земле Ирака практически со времен апостолов, при Восточной римской империи, при арабах, при османах, снова при арабах, при христианских, исламских и светских правителях, пока победа сил демократии не ввергла их древнюю родину в хаос, который положил конец их почти двухтысячелетней истории.

          Эта страшная рана не затянется десятилетиями – даже столетиями. Результатом – на века – западного вторжения в Ираке стало почти полное уничтожение христианства в этой стране.

          В Ливии победа тех же демократических сил обернулась подобным же хаосом и бесконечной войной всех со всеми. Так что сегодня в стране, которую сенатор Джон Маккейн предлагал россиянам в качестве «воодушевляющего примера», открыто функционируют невольничьи рынки.

          Та же участь была уготована Сирии – приговор был произнесен, апелляции не принимались.

          Западные медиа постоянно рассказывали, какой кровавый тиран правит Сирией и какие благородные борцы за свободу хотят его свергнуть и как чистая любовь к человечеству требует от западных лидеров вмешаться на их стороне – почти слово в слово повторяя ту же легенду, которая озвучивалась перед уничтожением Ирака и Ливии.

          Бомбардировщики цивилизованных стран уже поднимались в воздух, политические лидеры Запада провозглашали, что Асад «утратил легитимность» и «должен уйти».

          Кое-кто выражал беспокойство о судьбе сирийских христиан – но их не слышали. Так уж устроена свобода слова – говорить могут все, но мощные мегафоны, позволяющие перекричать всех остальных, есть только у некоторых.

          Казалось несомненным, что Сирия обречена – как тем более сирийская христианская община – но тут вмешалась Россия. Одна против «всего цивилизованного мира».

          Благодаря русскому оружию – и русской дипломатии – иракский сценарий, на котором настаивали самые могущественные люди в мире, не осуществился.

          А двухтысячелетняя история христианской Сирии так и не пресеклась, геноцид не состоялся. И десятилетия, и столетия спустя потомки людей, которых Россия не дала уничтожить, будут жить на этой земле.

          А школьники у доски будут рассказывать по учебнику о том, что произошло. Как весь цивилизованный мир согласился с тем, что христиане Сирии должны бежать или умереть. А вот Россия не согласилась.

          А обиды, связанные с Олимпиадой, омрачившие конец года, едва ли кто вспомнит.

          Уходящий год также запомнится грандиозной кампанией по дискредитации американской (и шире – западной) демократии, а также по (местами прямо гротескному) возвеличиванию России, которое мы наблюдали после победы и инаугурации Трампа в США.

          Из «страны-бензоколонки» с «порванной в клочья экономикой» Россия внезапно превратилась в зловещую галактическую империю, которая ни много ни мало навязала США своего ставленника в президенты.

          Запад же из образца для всего мира с наилучшим образом устроенной политической системой превратился в какой-то совершеннейший карточный домик, который вот-вот рухнет из-за того, что русские тролли в социальных сетях пускают враждебные слухи.

          Причем такой дискредитацией Запада и его политических институтов занимались не упомянутые тролли, а ведущие медийные и политические авторитеты США, Великобритании и других западных стран, которые наперебой спешили сообщить городу и миру, что политическая система США (и других государств свободного мира) находится в таком состоянии, что любой желающий, способный нанять команду хакеров, может контролировать эту систему извне.

          Даже если бы российское руководство и осуществляло какую-то программу по «подрыву доверия к западным политическим институтам», оно бы просто не располагало такими возможностями, как западные СМИ и политики – которые как раз сделали (и делают) все от них зависящее, чтобы это доверие подорвать.

          При всей забавности ситуации она должна внушать скорее тревогу: такое падение уровня ответственности американских медийных и политических элит, что они готовы разрушать доверие к системе в целом, лишь бы напасть на неприятного им победителя на выборах – это плохая новость для всего мира.

          Но вернемся в любезное наше отечество. Уходящий год был годом столетия Октябрьской революции – события, которое определяло жизнь нашей страны в течение долгих десятилетий.

          В тени этой Революции прошла большая часть ХХ века, при советской власти люди ожидали в 2017 году каких-то грандиозных торжеств, которых в реальности не произошло.

          Мы вышли из этой тени; товарищи Ленин, Троцкий и другие уже не хватают нас за ноги.

          Революция – это уже событие истории, а не настоящего. Она осталась в прошлом – а мы движемся в будущее, которое будет намного лучше.


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