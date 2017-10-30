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30 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем»

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Единственными очевидными успехами Дональда Трампа на президентском посту стали экономические, их признает даже Владимир Путин. Америке обещаны «чудо» и новая «золотая эра», но все это отнюдь не значит, что структурные проблемы американской экономики близки к разрешению. И очень может быть, что Трамп опять себя перехваливает. Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

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          Главная сенсация 2017 года в американской политике

          Дмитрий Дробницкий
          политолог, американист
          		 30 декабря 2017, 12:00

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          Подводя итоги 2017 года, невозможно не говорить о 45-м президенте Соединенных Штатов Дональде Джоне Трампе.

          Любой лидер США серьезно влияет на все, что происходит в мире. К словам хозяина Белого дома прислушиваются, его действия анализируются со всей тщательностью и зачастую становятся предметом ожесточенных споров. Словом, медийная картина неполна без президента заокеанской сверхдержавы.

          Дональд Трамп по праву занял в этой картине особое место. Потому что с самого начала своей предвыборной кампании он не был похож ни на одного политика, который побеждал в борьбе за президентское кресло в Америке.

          К нему просто невозможно относиться индифферентно. В США его либо горячо поддерживают, либо страстно ненавидят. Чувства американцев остры и искренни. Даже тех, что голосовали за или против Трампа исходя из политического расчета – мол, это «меньшее зло» или «только бы не республиканец, неважно, какой».

          Американские СМИ разошлись в оценке первого года правления нового президента. Разошлись диаметрально. Если в середине 2017-го некоторые аналитики еще делали попытки оценить программу и работу Большого Дональда с определенной долей отстраненности, то к Рождеству «оттенки серого» исчезли. Осталось ослепительно белое и мрачно черное.

          Фото: Bruce R. Bennett/ZUMA/Global Look Press

          Заголовки стали не просто броскими. Они стали лозунгами. Вот несколько примеров.

          Мел Роббинс, CNN: «2017-й стал последним вздохом трампизма». Ронна Макдениэл, Fox News: «Первый год президентства Трампа стал историческим успехом». А в New York Post появился такой заголовок: «Первый год Путина в Белом доме»…

          Нет согласия среди заокеанских экспертов и по вопросу о перспективах расследования так называемого русского дела. Одни утверждают, что очень скоро команда спецпрокурора Роберта Мюллера докопается до «грязных тайн» Трампа (и Путина, конечно, тоже) и импичмент станет неминуем.

          Другие возражают, что под арест и далее под суд могут отправиться сами следователи вместе со всеми их информаторами. Уж слишком политизированную команду собрал Мюллер и слишком много среди них тех, кто спустил на тормозах дело Хиллари Клинтон в 2016 году.

          Более того, как выяснилось, пресловутое московское досье на Трампа, состряпанное бывшим агентом МИ-5 Кристофером Стилом, было использовано для возбуждения самогó «русского дела» и прослушки окружения Дональда, причем агенты ФБР, которые руководили прослушкой, имели личные связи с компанией Fusion GPS, которая и наняла Стила.

          Когда расследовали Уотергейт в 1970-х, аферу Иран-контрас в 1980-х и скандал вокруг Билла Клинтона в 1990-х (дошедшие до стадии импичмента), следствие демонстрировало нейтральность и высокие стандарты беспристрастности. Адвокатам защиты не в чем было уличить следователей, и перечисленные дела дошли до финальных стадий рассмотрения.

          Но в «русском деле» все не так. Ангажированность следствия очевидна. Любой обычный криминальный процесс был бы давно прекращен. Единственное, на что могут надеяться противники Трампа, так это на затягивание расследования, которое будет постоянным источником медийных вбросов о скором отстранении президента от власти и о наличии «явных доказательств» связей Дональда Трампа с Кремлем.

          В июне ведущий телеканала MSNBC Лоуренс О’Доннелл заявил в прямом эфире, что президент «вне всякого сомнения» покинет Белый дом до конца года. Похожие прогнозы делали CNN, The New York Times, Politico, Vox, Huffington Post и прочие медиа. Но всем этим предсказаниям так и не суждено было сбыться.

          В этом смысле главной сенсацией 2017-го стало то, что Трамп устоял. Впрочем, неожиданностью это стало лишь для тех, кто последние два с половиной года слишком серьезно относился к мейнстримным американским СМИ.

          Эти СМИ, которые раньше, хоть и были политизированными и имели явный либеральный уклон, все же сохраняли авторитетность и профессиональные стандарты. За 2016-й им всем должно быть стыдно. 8 ноября 2016-го они могли одуматься и скорректировать редакционную политику. Нет, не начать нахваливать новоизбранного президента, но хотя бы прекратить вести себя как органы пропаганды.

          У них был шанс, но они им не воспользовались. Возможно, дело зашло слишком далеко, и никто уже не мог остановить охватившее наших американских коллег безумие. Или не захотел…

          Среди заокеанских аналитиков много разумных людей, грамотных и честных специалистов. И они с горечью констатируют, что, возможно, американскую «свободную прессу» уже не спасти.

          В медийном цеху закрепилось убеждение, что Дональд Трамп представляет такую страшную опасность для Америки и мира (уточню за них: для либеральной Америки и либерал-глобалистского миропорядка), что противодействие ему можно и нужно осуществлять всеми доступными средствами. И плевать на профессиональные стандарты!

          Более того, нарушение журналистской этики и пренебрежение элементарной чистоплотностью ради достижения политической цели стало цениться как самое «смелое» и «честное» поведение.

          Во время предвыборной кампании Трамп действовал в обход мейнстримных медиа, собирая многотысячные митинги и строча твиты. И как бы ни относиться к иной раз сомнительным высказываниям Большого Дональда в социальных сетях, стоит признать, что его твиттер стал одним из главных СМИ США. Этот феномен будут анализировать, я думаю, еще не один год.

          Став главой государства, Трамп не отказался от прямых каналов коммуникаций с избирателями и продолжил обличать либеральные медиа, называя их «фейковыми новостями» и «самыми бесчестными людьми».

          В конце 2017-го средства массовой информации забили тревогу. Нет, они не испугались репрессий (хотя в полемическом запале предрекали и их). Появился дискурс о вредности самого тезиса о «фейковых новостях».

          В прямом эфире CNN Андерсон Купер и Кристиан Аманпор заявили о «реальной опасности» трамповской риторики в отношении СМИ. В чем опасность? В том, что разговоры о «фейковых новостях» подрывают авторитет американской «свободной прессы» во всем мире, а значит…

          Приведу слова Аманпор: «Это правда очень серьезно. И это надо остановить. Потому что это не только подрывает нашу безопасность, но и доверие к демократии, к нашей борьбе против коррупции во всем мире, подрывает легитимность нашего порядка, мирового порядка в целом».

          Бóльшей откровенности из уст представителя либеральных медиа и ожидать было нельзя!

          Разоблачение и саморазоблачение американских и в целом западных СМИ – это, пожалуй, один из самых значимых итогов первого года президентства Дональда Трампа. Моральный авторитет огромной медийной машины – важнейшего механизма мягкой силы Запада – был подорван. Подорван в международном масштабе.

          Но если говорить не о «демократии» в понимании Кристиан Аманпор, а об американской демократии как таковой, то она, пожалуй, скорее жива, чем мертва.

          Само избрание Трампа и его, пусть и минимальные, успехи в законодательной сфере показали, что система может эффективно сопротивляться избирателю, но у этого сопротивления есть предел.

          Другое дело, что, уже став президентом, Большой Дональд ощутил на себе пресс системы гораздо в большей степени, нежели когда был кандидатом-бунтарем. В интервью агентству Reuters в апреле 2017 года Трамп признался, что недооценил сложность работы президентом.

          Дело тут, конечно, не в том, что дилетант «наконец-то» осознал, что большая политика требует не меньшего профессионализма, чем бизнес, и что бывший бизнесмен (или генерал, как Дуайт Эйзенхауэр, или актер, как Рональд Рейган) не может управлять государством.

          Политик, на мой взгляд, в принципе должен быть дилетантом. «Профессионализм» в политике – это путь к технократическому диктату.

          Очень много плохих вещей в мире произошло именно по вине «профессионалов», которые «знали, как надо». Именно они составляют то «вашингтонское болото», которое не захотели более терпеть избиратели Трампа и которое 45-й президент обещал осушить.

          Проблема в том, что новому хозяину Белого дома было оказано беспрецедентное сопротивление со стороны бюрократии, лоббистов и руководства спецслужб – всех тех, кто составляет так называемое глубинное государство.

          В том, что все эти «милые люди» после десятилетий успешных закулисных игр вынуждены были явить миру свое истинное лицо, тоже огромная заслуга Дональда Трампа.

          Если послушать конгрессменов-старожилов из обеих партий и либеральных экспертов, то «после Трампа» (неважно, в 2019-м, 2021-м или в 2025-м) можно будет вернуться к «нормальной жизни», к бизнесу как обычно.

          Но они выдают желаемое за действительное. Нет, «будущее после Трампа» не будет таким благостным для «вашингтонского болота», даже если оно переживет несистемного президента.

          Да, Большой Дональд не добился пока больших успехов в трансформации американской политики. Более того, он несколько раз был вынужден идти на тактические уступки. Но он сломал нечто очень важное в тщательно настроенном неоконами и либеральными интервенционистами механизме.

          Либерал-глобализм более не воспринимается как данность.

          Даже если это останется единственным достижением Трампа, это уже успех. Причем, соглашусь с Ронной Макдениэл, успех исторический.

          И ведь это только первый его год! Не поэтому ли несистемного лидера так хотят спровадить из Белого дома, выдвигая одно нелепое обвинение за другим?

          Впрочем, неверно было бы сводить деятельность Дональда Трампа на посту президента США исключительно к демонтажу (или попыткам демонтажа) старой системы.

          Один из главных плюсов, который с полным правом может засчитать на свой счет 45-й президент, – это оздоровление экономики.

          Билль о налоговой реформе (отчасти компромиссный и половинчатый) был принят только в конце года и начнет приносить свои плоды уже в 2018-м. Но и безо всяких прорывов в законодательной области Трампу удалось придать американским индустриям приличный импульс.

          За первый год нахождения в Белом доме глава государства отменил более двухсот (!) подзаконных актов, принятых его предшественниками, устраняя административные барьеры, снижая зарегулированность экономической деятельности и снимая ограничения, наложенные в связи с «глобальным изменением климата».

          Трамп также начал – пока без поддержки Конгресса – проводить политику защиты американского производителя и рабочего. Всем, кто собирался вывести производство за пределы Соединенных Штатов для дальнейшего импорта продукции в страну, он пообещал «веселую жизнь».

          Одновременно с этим он начал национальную кампанию «Сделано в США» и пообещал местным предпринимателям режим наибольшего благоприятствования.

          Результаты не заставили себя долго ждать. В американскую экономику – причем в ее реальный сектор – снова стали вкладывать деньги. ВВП начал расти темпами, которые во время предвыборной кампании называли «невозможными» и «сказочными». Сразу несколько крупнейших корпораций начали строить и расширять производства на территории США.

          Было создано два с лишним миллиона рабочих мест, причем около 200 тысяч – в индустриальном секторе Среднего Запада, регионе, который за прошедшие два десятилетия не видел ничего, кроме закрытия производств и упадка. Уровень безработицы в США сегодня является минимальным за последние 17 лет.

          Было разморожено строительство двух важнейших нефтепроводов – Keystone XL и Dakota Access, разрешено бурение на шельфе.

          В принятом налоговом билле предусмотрены меры по поощрению возврата выведенного из страны капитала, введены опосредованные протекционистские тарифы (через «тонкую настройку» налогообложения доходов, полученных за рубежом), а также меры по дальнейшему облегчению жизни энергетиков.

          Но все это заработает только в следующем году, а рост деловой активности и производства начался уже в 2017-м. Либеральные экономисты бросились доказывать, что условия для роста были заложены при Обаме, но им так и не удалось объяснить отток капитала и индустриальных мощностей при прежнем президенте и резкую реверсию тенденции в феврале-марте 2017 года, то есть после инаугурации Трампа.

          С каждым административным ограничением, снятым главой государства, рост экономики ускорялся и в четвертом квартале достиг почти 3,5%. Еще раз напомню, что все те, кто пытается приписать заслугу в этом Бараку Обаме, в ноябре 2016-го называли планку роста в 3% «фантастикой».

          И это тоже очень важный урок этого года. Экономические субъекты очень живо реагируют на обещания, подкрепленные политической волей. Не менее важна для них ликвидация излишних административных барьеров. Предприниматели любят, когда к ним разворачиваются лицом, и с лихвой отплачивают за это инвестициями и созданием рабочих мест.

          Весь экономический рост в США в 2017 году был основан на ожиданиях и ликвидации бюрократических препон. Это феноменальный результат.

          В области миграционной политики и борьбы с опиоидной эпидемией Трамп все еще испытывает сложности с обеспечением обещанной избирателям стены на южной границе США. И все-таки за счет только действий исполнительной власти удалось снизить приток нелегальных мигрантов на три четверти, а наркотиков – на треть.

          И это тоже удивительное достижение. Президент просто позволил правоохранителям выполнять свою работу без оглядки на политкорректность и отменил целый ряд указов Обамы о толерантном отношении к нелегалам. И результат не заставил себя ждать.

          Примерно так же Трамп поступил и в отношении военных, действующих в Ираке. Он существенно упростил правила вступления в боестолкновения и взаимодействия с местными формированиями, одновременно значительно урезав помощь сирийским «умеренным оппозиционерам».

          И тогда началось своего рода соревнование двух антитеррористических коалиций – российской и американской. Результат – быстрый разгром основных сил самопровозглашенного халифата.

          Разумеется, у этого решения были и свои минусы. Ракка и Мосул фактически разрушены. Только во время последнего штурма Мосула погибло 9000 гражданских. Число беженцев просто не поддается подсчету. Но это война, а не «игра против низшей лиги убийц», как охарактеризовал борьбу с ИГИЛ* Барак Обама. И как только война была признана тем, чем она является, победа была достигнута в относительно сжатые сроки.

          При этом внешняя политика остается главным камнем преткновения Дональда Трампа.

          Нам, разумеется, более всего неприятно, что он так и не смог выполнить своего предвыборного обещания по налаживанию отношений с Москвой.

          Россия – системная проблема Трампа.

          «Русское дело» было выдумано его врагами не просто как предлог начать процедуру импичмента. Ведь дело-то не иранское, не северокорейское, не китайское и не катарское. А русское.

          Сдерживание России – это один из главных приводных ремней финансово-политической машины Вашингтона. Именно «старая добрая» конфронтация с Кремлем позволяет держаться на плаву целому классу политиков, лоббистов и бюрократов. Поэтому просто так «новую холодную войну» они не сдадут.

          Осушение «вашингтонского болота» и налаживание российско-американских отношений – разумеется, не тождественные задачи, но они напрямую связаны. Одно без другого не получится.

          Стоит отдать Трампу должное. Несмотря на очевидные тактические риски, он из раза в раз продолжает говорить о важности восстановления доверия между двумя странами. В 2017 году, однако, его слова так и остались словами – Конгресс и значительная часть администрации Белого дома постарались, чтобы в русском вопросе президент остался практически в полной изоляции.

          Что ж, пожелаем Дональду в 2018-м не сдаваться и преуспеть.

          Не забывая при этом, что наше собственное будущее зависит исключительно от нас самих.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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          Что из событий уходящего 2017 года запомнится на десятилетия, может быть, даже на века? Это, конечно, трудно предсказывать, но, пытаясь взглянуть на уходящий год как бы глазами следующего поколения, хочется отметить самое существенное. Подробности...

          В 2018-м на Донбассе нужно действовать на опережение

          Андрей Бабицкий, журналист
          Cписывать в утиль власти Донбасса, как полностью некомпетентные и случайные, мне кажется неоправданно радикальным подходом. Новообразованные государства не только воюют и выживают, но и развиваются. Подробности...

          Десять главных болезней Украины, которыми в 2018-м она переболеет в более острой форме

          Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
          Киевский режим остается стабильным, парламент работает, распоряжения правительства худо-бедно выполняются. В общем, краха, о котором не устают рассказывать иные эксперты, не произошло. Но впереди Украину ждет предвыборный год. Подробности...
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          Глобальные вызовы и локальные ответы 2017 года

          Сергей Бирюков, доктор политических наук, профессор
          Мировая политика продолжает балансировать на фоне постепенно углубляющегося кризиса. Какие же события определили политическое лицо 2017 года? Основные мировые игроки закончили его с различным соотношением потерь и приобретений. Подробности...
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          К концу 2018 года влияние России в мире укрепится еще больше

          Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
          От 2018 года ждут перемен в лучшую сторону, хотя в мире полно предпосылок и для прямо противоположного сценария. Уверенно можно сказать только одно – новый год точно будет богат на политические сюрпризы. Подробности...
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          Семь ключевых тенденций наступающего года в России и в мире

          Эдуард Биров, журналист
          Политические прогнозы в эпоху трансформации глобального миропорядка не менее надежны, чем нынешний прогноз погоды: пообещают снег – жди дождя, если солнце – жди бури. Тем не менее попробую предположить, какие вызовы, тенденции и события ждут нас в 2018 году. Подробности...
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          Почему за нас додумывает белорусский прокурор?

          Татьяна Шабаева, журналист, переводчик
          Речь ведь идет о публикациях не в белорусских, а в российских СМИ. Почему Россия не заявит о своем праве на собственную оценку публикуемых в России материалов? Где российская сторона? Чего она хочет? Какие у нее интересы? Подробности...
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          Главный секрет устойчивости нынешней российской власти

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          Еще месяц назад общим мнением по поводу предстоящей президентской кампании была уверенность в том, что она будет крайне скучной. Вместо этого споры идут до хрипоты, а горячие головы стали допускать возможность второго тура. Подробности...
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          ООН вскрывает преступную деятельность украинских силовиков

          Денис Селезнев, блогер
          Хотелось бы подвести некоторые итоги происходящего вокруг войны на Донбассе, причем опираясь не на данные той или иной заинтересованной стороны, но на очередной ежеквартальный отчет специальной комиссии ООН. Подробности...
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