СМИ подсчитали проведенные Трампом в загородных поместьях дни президентства

Президент США Дональд Трамп провел в своих загородных резиденциях 100 из 340 дней на посту главы государства, пишет Wall Street Journal.

По 40 дней Трамп провел в гольф-клубе в Бедминстере и резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, передает РИА «Новости».

При этом ВВС США подсчитали, что перелеты только в Палм-Бич обошлись бюджету страны в 6 млн долларов. В сумму не вошли расходы на проживание и работу сотрудников секретной службы.

При этом за восемь лет президентства Барака Обамы на его поездки было потрачено порядка 97 млн долларов.

Напомним, в американском штате Вирджиния женщина-велосипедистка показала средний палец кортежу президента США Дональда Трампа. Фото своеобразного «салюта» было сделано в момент возвращения Трампа из гольф-клуба.