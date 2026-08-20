Центр знаний «Машук» подвел итоги четырех лет масштабной федеральной работы

Центр знаний «Машук» за четыре года обучил 100 тыс. участников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Центр знаний «Машук» подвел итоги первых четырех лет своей масштабной деятельности на федеральном уровне. Образовательная площадка за это время провела свыше 400 мероприятий, став федеральным методическим центром развития наставничества. Специалисты центра разработали 46 учебно-методических материалов, треть из которых появилась за последний год, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

«Четыре года работы Центра знаний «Машук» – это масштабная история развития федеральной образовательной площадки. За это время обучение прошли более 100 тыс. участников из всех 89 регионов нашей страны. Важно, что «Машук» перестал быть только внутренней российской площадкой: в программах Центра приняли участие представители 53 государств. Мы создаем сильное профессиональное сообщество людей, готовых брать ответственность за будущие поколения. Особое внимание «Машук» уделяет формированию кадрового резерва для системы образования и молодежной политики. Десятки тысяч специалистов возвращаются в свои регионы с новыми компетенциями, заметно повышая общий уровень профессиональной среды», – заявил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Выпускники создали 25 региональных сообществ, чьи инициативы легли в основу более 3 тыс. проектных предложений, многие из которых уже реализованы.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил значимый вклад инициатив центра в развитие образовательной системы. Конкурс на флагманские интенсивы достигает девяти человек на место. Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул, что выпускники активно вовлечены в просветительскую деятельность в качестве лекторов.

Площадка играет важную роль в гуманитарном развитии Северного Кавказа, организуя мероприятия по гармонизации межнациональных отношений. Заместитель полпреда президента в СКФО Александр Куренной сообщил о проведении ежегодного форума кавказоведов. В 2025 году стартовал формат «Выездной Машук», в рамках которого реализовано 45 программ в различных регионах.

Заместитель гендиректора центра Екатерина Егошина подчеркнула, что задача площадки – создание единого воспитательного пространства. Команда готовит лидеров, способных транслировать современные методики по всей России. Егошина добавила, что в центре продолжают развивать институт наставничества и укреплять общероссийскую гражданскую идентичность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Пятигорске открылся семнадцатый Всероссийский молодежный форум «Машук». Ранее выпускник управленческой программы данного центра знаний Дмитрий Алференко возглавил Кузбасский региональный институт развития профессионального образования.

А в прошлом году для адаптации молодых педагогов на первом рабочем месте запустили специальный онлайн-курс «Цифровой Машук».