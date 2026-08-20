Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
ВС России поразили используемые ВСУ топливно-энергетические объекты
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.
Кроме того удары наносились по местам хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб и 1504 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 214 914 беспилотников, 669 ЗРК, 30 660 танков и других бронемашин, 1 774 боевые машины РСЗО, 36 211 орудий полевой артиллерии и минометов, 69 742 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, в ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия.
Накануне ВС России поразили логистические центры ВСУ и предприятия ВПК Украины.
А до этого поразили резервуары с топливом для ВСУ в порту Одессы.