СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.7 комментариев
Власти Севастополя перекрыли трассу «Таврида» из-за украинских БПЛА
В Севастополе временно ограничили движение транспорта на участке трассы «Таврида» из-за обнаружения нескольких дронов, сообщил глава города Михаил Развожаев.
«Участок дороги с 271 по 275 км трассы «Таврида» перекрыт в обе стороны, улица Чернореченская временно перекрыта», – указал губернатор города в Max
Кроме того, ограничено движение по дороге Штурмовое – Хмельничное. Там нашли несколько украинских дронов.
По словам Развожаева, автомобильное движение на указанных участках будет полностью восстановлено после завершения всех необходимых работ с найденными дронами.
В ночь на 19 августа российские военные отразили атаку дронов на Севастополь.
В ночь на вторник российские силы противовоздушной обороны отразили две атаки дронов ВСУ у города.
При массированном налете беспилотников 1 августа погибла 60-летняя местная жительница.