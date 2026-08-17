Поднявший бунт командир талибов сдался афганским военным

Эксперт объяснил значение взятия Кудиевки в 20 км от Харькова

Эксперт Онуфриенко: Россия расширяет зону безопасности в Харьковской области

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В 2022 году российские силы уже заходили в Харьковскую область и даже вели бои в непосредственной близости от города – недалеко от окружной дороги. Вскоре, однако, войска возвратились на государственную границу России. С того времени Украина существенно укрепила ведущие к Харькову трассы несколькими линиями обороны с блокпостами, долговременными огневыми точками и даже подземными объектами», – напомнил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Спикер отметил: на сегодняшний день вокруг Харькова сформировано полукольцо обороны с несколькими эшелонами укреплений. «Таким образом, занятие Кудиевки, а равно и Казачьей Лопани вряд ли открывает перспективы непосредственного приближения к областному центру», – заметил собеседник.

«Для освобождения Харькова нужна, как минимум, штурмовая группировка численностью 50 тыс. человек. Она должна действовать в городе в тандеме с теми войсками, которые ведут боевые действия и осуществляют охваты областной столицы с флангов», – объяснил аналитик.

«Ситуация сейчас сильно отличается от той, что была в 2022 году. Тогда войска могли успешно действовать, выйдя из зоны поражения ствольной реактивной артиллерии. Теперь же даже одномоментный глубокий прорыв необходимо планировать с учетом дальности действия фронтовых дронов–камикадзе, работающих на расстоянии около 40 км», – детализировал собеседник.

При этом взятие Кудиевки важно для расширения площади, доступной для российских ударных средств. «На момент развала Советского Союза Харьков был вторым по величине городом Украинской ССР. Там колоссальное количество промышленных предприятий, аэродромов, автобусных, трамвайных, автомобильных, железнодорожных депо, вокзалов, товарных станций. С каждым занятым километром мы увеличиваем свои возможности по уничтожению подъездных путей к этому крупнейшем логистическому центру, ухудшая снабжение ВСУ», – пояснил Онуфриенко.

«Кроме того, продвижение российских сил с севера к Харькову означает отдаление ВСУ от российских границ, а, значит, расширение буфера безопасности для жителей и инфраструктуры Белгородской области», – резюмировал эксперт.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Кудиевка в Харьковской области. Также российские силы нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Русские Тишки, Приколотное и Светличное, говорится в канале ведомства в Max.

Участок фронта Кудиевка – Казачья Лопань является фактически воротами в Харьков, приводит ТАСС сообщение в российских силовых структурах. «Кратчайший путь до областного центра лежит именно по трассе Е-105», – отметили правоохранители.

Пор их словам, накануне противник пытался выбить российских военнослужащих из Кудиевки силами штурмовой группы 3-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате комплексного огневого воздействия украинские военнослужащие были уничтожены.

По словам российских силовиков, освобождение Кудиевки не только увеличивает площадь полосы безопасности вдоль российской границы, но и является важным этапом в боях за поселок городского типа Казачья Лопань – некогда крупный логистический центр ВСУ на севере Харьковской области.

Для прикрытия восточного фланга штурмовых групп, ведущих бои в Казачьей Лопани, подразделениям «Севера» также предстоит освободить примыкающие к Кудиевке села Гоптовку и Бугаевку, которые 58-я бригада ВСУ превратила в единый укрепрайон, отметил источник.

Стоит отметить, что Россия продолжает наносить удары также по транспортной и портовой инфраструктуре Одесской области. Эксперты отмечают, что системные атаки все сильнее осложняют работу украинской логистики и свидетельствуют о готовности Москвы продолжать давление на морские маршруты. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как это скажется на снабжении и боеспособности ВСУ.