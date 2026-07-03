Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.0 комментариев
Собянин сообщил о строительстве новых зданий Таганского и Лефортовского судов
В Москве продолжается активное строительство современных зданий для Таганского и Лефортовского районных судов, которое завершится в следующем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Активно строим здание для Таганского и Лефортовского судов», отметил мэр Москвы Сергей Собянин в Max. По словам градоначальника, завершить все работы планируется в 2027 году.
В настоящее время оба учреждения располагаются в постройках, возраст которых превышает сто лет. Их функциональность давно перестала отвечать современным требованиям комфорта и безопасности.
Новое восьмиэтажное здание возведут в Таможенном проезде. Его разделят на две независимые секции с отдельными входами. Внутри планируется оборудовать 36 залов заседаний, а также кабинеты для более чем ста сотрудников, переговорные комнаты и зоны отдыха. После завершения переезда общая площадь двух судебных инстанций увеличится в 4,5 раза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пленум Верховного суда России одобрил проект закона о создании Внуковского районного суда Москвы.