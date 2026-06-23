Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.3 комментария
Путин встретился с выпускниками военных вузов
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники военных вузов могут стать настоящими командирами.
Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших учебных заведений ряда силовых и правоохранительных структур, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
На торжественный прием пригласили более 600 человек, окончивших обучение с отличием. Среди участников были выпускники вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, а также их преподаватели и руководство ведомств.
«Уверен, обретенные знания, навыки и умения позволят вам стать настоящими командирами. А значит, укрепить наш офицерский корпус, внести достойный вклад в обеспечение безопасности страны», – заявил Владимир Путин в ходе своего выступления.
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