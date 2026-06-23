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    23 июня 2026, 13:45 • Новости дня

    Путин встретился с выпускниками военных вузов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники военных вузов могут стать настоящими командирами.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших учебных заведений ряда силовых и правоохранительных структур, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

    На торжественный прием пригласили более 600 человек, окончивших обучение с отличием. Среди участников были выпускники вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, а также их преподаватели и руководство ведомств.

    «Уверен, обретенные знания, навыки и умения позволят вам стать настоящими командирами. А значит, укрепить наш офицерский корпус, внести достойный вклад в обеспечение безопасности страны», – заявил Владимир Путин в ходе своего выступления.

    Месяцем ранее Владимир Путин встретился с первыми выпускниками кадровой программы «Время героев».

    Владимир Путин назвал ветеранов спецоперации солью земли русской.

    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

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    23 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России ответить на любые угрозы

    Путин: Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы

    Путин заявил о готовности России ответить на любые угрозы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

    Президент Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия глава государства подчеркнул способность страны противостоять вызовам.

    «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», – сказал российский лидер.

    Кроме того, президент высоко оценил действия военнослужащих.

    «Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей», – сказал президент России.

    Ранее президент поблагодарил штурмовиков за достойное выполнение боевых задач.

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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

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    22 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по теме наставничества у медиков

    Кремль: Путин проведет совещание о наставничестве среди медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник обсудит с правительством по видеосвязи программу наставничества для выпускников медицинских учебных заведений.

    На встрече будут заслушаны доклады министра здравоохранения Михаила Мурашко и председателя комиссии Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь» Станислава Воскресенского, сообщается на сайте Кремля.

    «Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов», – сообщили в пресс-службе президента.

    Кроме того, 23 июня в Кремле Путин встретится с выпускниками высших учебных заведений силовых ведомств. Президент поздравит офицеров и пожелает им успехов в обеспечении безопасности страны.

    В пятницу Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

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    23 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Путин заявил о неприемлемости западных неоколониальных правил для России

    Путин: Россию не устраивают скрывающие неоколониальные амбиции правила Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Россию не устраивают навязываемые Западом «правила», за которыми скрываются неоколониальные амбиции, неуважение чужого суверенитета, заявил президент Владимир Путин.

    Владимир Путин направил приветствие участникам 12-го международного форума «Примаковские чтения», передает ТАСС. Послание главы государства зачитал его помощник по международным делам Юрий Ушаков.

    «Как известно, страны Запада ратуют за некий мир, основанный на правилах. Однако было не трудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты. Россию, как и очень многих в мире, такие «правила» категорически не устраивают», – говорится в приветствии Путина.

    Президент подчеркнул, что Россия выступает за подлинно демократические основы миропорядка и взаимное уважение.

    «Мы выступаем за иные по-настоящему демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета Безопасности ООН, взаимное уважение и равенство всех стран, свободный выбор ими путей своего развития», – подчеркнул президент.

    Ранее МИД заявил об отказе России принимать неоколониальную политику Запада.

    Владимир Путин сравнил навязываемые западными странами правила с классическим колониализмом.

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    23 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с правительством

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во вторник намерен провести совещание с правительством, в ходе него планируется обсуждать актуальные вопросы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Традиционно будут рассмотрены текущие вопросы, наиболее актуальные вопросы в повестке дня», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По его словам, главной темой станет программа наставничества для выпускников медвузов.

    «Это когда выпускники проходят практику у себя в регионах, не переезжают в другие регионы. Важное мероприятие, будет доклад [министра здравоохранения Михаила] Мурашко», – сказал представитель Кремля.

    Также глава государства поговорит со студентами, которые расскажут о функционировании этой программы.

    В апреле Путин провел рабочую встречу с Мурашко.

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    23 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин решил наградить Президентский полк по случаю 90-летия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен во вторник провести награждение Президентского полка, глава государства вручит ему орден Жукова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Президентскому полку будет вручен орден Жукова, это будет по случаю 90-летия президентского полка», –сказал Песков, передает РИА «Новости».

    По его словам, церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Песков анонсировал церемонию вручения ордена Жукова Президентскому полку.

    В день 90-летия воинской части командир роты Андрей Ушанов рассказал о моральной устойчивости кремлевских часовых.

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    23 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин раскрыл цель заявлений Запада о «российской угрозе»

    Путин: Запад использует «российскую угрозу» для оправдания милитаризации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад использует ложные заявления о выдуманной российской угрозе для оправдания масштабной милитаризации, подчеркнул президент России Владимир Путин.

    «Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты, при этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе», – сказал глава государства во время встречи с выпускниками высших военных учебных заведений России, передает РИА «Новости».

    В конце мая российский лидер назвал бредом слова представителей Евросоюза об угрозе со стороны Москвы.

    Позже глава государства с юмором отверг обвинения в подготовке военного конфликта с западными странами.

    В середине июня президент обратил внимание на враждебные действия Североатлантического альянса против России.

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    23 июня 2026, 14:05 • Новости дня
    Путин назвал главную составляющую успеха российской спецоперации

    Путин: Главная составляющая успеха СВО – это воинские коллективы

    Tекст: Ольга Иванова

    Мужество и профессионализм воинских коллективов играют решающую роль в достижении поставленных целей, превосходя по значимости даже самые современные средства вооруженной борьбы, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия обсуждались ключевые факторы победы и роль командиров в современных условиях.

    «Безусловно, никакие достижения в производстве самых современных средств вооруженной борьбы не заменят мужества и профессионализма наших воинов. Главная составляющая успеха в специальной военной операции - это воинские коллективы», – подчеркнул глава государства.

    На встрече присутствовали выпускники вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Российский лидер добавил, что государство продолжит укреплять авторитет и социальный статус офицеров, поскольку именно они служат примером чести и доблести для подчиненных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее президент назвал ветеранов спецоперации костяком будущего управленческого аппарата страны.

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    23 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин заявил о модернизации российской ядерной триады

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с выпускниками силовых вузов президент России Владимир Путин заявил о последовательной модернизации ядерной триады и росте возможностей других видов вооруженных сил.

    Российский президент на церемонии обращения к молодым офицерам сообщил о масштабной работе по обновлению вооруженных сил страны, передает РИА «Новости».

    Владимир Путин выступил на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

    Обращаясь к офицерам, глава государства отдельно отметил состояние стратегических сил. «В соответствии с государственной программой вооружений последовательно модернизируется ядерная триада, сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует в рамках новой госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы провести модернизацию ядерной триады.

    Президент России Владимир Путин на совещании заявил, что ядерные силы страны являются самыми современными в мире.

    На встрече с выпускниками военных вузов Путин сообщил о поставках в стратегические ядерные силы современных комплексов «Ярс» и модернизированных ракетоносцев Ту-160М.

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    23 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин призвал выпускников военных вузов расти профессионально

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заканчивающие военные вузы студенты должны всю службу заниматься профессиональным ростом, поскольку без знаний не бывает побед, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН.

    «И особо подчеркну – важно и дальше на протяжении всей службы изучать достижения военной науки, расти профессионально. Как отмечал видный теоретик военного дела генерал Михаил Драгомиров, руководитель, преданный своему делу, должен учиться, потому что без знаний не может быть побед», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он поздравил их с успешным окончанием учебы.

    «Товарищи офицеры, дорогие друзья! Сердечно приветствую вас и поздравляю с успешным окончанием учебы. Сегодня мы по традиции чествуем лучших выпускников военных академий, институтов и университетов», – отметил глава государства.

    Выпускники, по его словам, проявили себя в освоении знаний ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ровно год назад президент России поздравлял выпускников военных вузов с успешным окончанием обучения.

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    23 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин напомнил о попытках нацистской Германии выставить СССР агрессором

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов сравнил тактику гитлеровской Германии с современными действиями стран Запада.

    Российский лидер отметил схожесть исторических и современных методов работы западных стран против Москвы, передает РИА «Новости».

    «Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России», – сказал Путин.

    Президент уточнил, что даже после вероломного нападения 22 июня 1941 года гитлеровская Германия пыталась выставить Советский Союз и Иосифа Сталина агрессорами. По словам главы государства, подобные концепции до сих пор обсуждаются в некоторых квазинаучных кругах.

    Ранее Путин отметил усиление попыток переписывания истории Второй мировой войны.

    Глава государства на параде Победы напомнил о решающем вкладе советского народа в разгром нацизма.

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    23 июня 2026, 14:21 • Новости дня
    Путин сообщил о проверке тысячи образцов вооружений в боях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На торжественной встрече с выпускниками вузов силовых ведомств, прошедшей во вторник в Москве, президент Владимир Путин заявил о масштабных боевых испытаниях новой техники.

    По его словам, в минувшем году в реальных условиях было проверено свыше 1000 образцов вооружения и техники, передает РИА «Новости».

    «В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более 1000 образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и многое, многое другое», – сказал российский лидер.

    Глава государства отметил, что с началом спецоперации произошло качественное развитие многих видов вооружений Вооруженных сил. Он добавил, что налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями, а созданный канал обратной связи позволяет собирать данные об эффективности оружия и учитывать оценки военнослужащих на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о тестировании более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники на линии фронта в 2025 году.

    На Параде Победы 9 Мая 2026 года Владимир Путин заявил, что российские специалисты создают и запускают в серию передовые образцы вооружения, опираясь на современный боевой опыт.

    В декабре 2025 года президент Путин на совещании по госпрограмме вооружения сообщил о кратном росте производства наиболее востребованных образцов вооружения по сравнению с 2022 годом.

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    23 июня 2026, 14:25 • Новости дня
    Путин заявил об освобождении исторических земель в зоне спецоперации

    Путин: Россия в зоне СВО освобождает исторические земли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул значимость действий армии в зоне специальной военной операции.

    По словам главы государства, бойцы эффективно возвращают под контроль исторические территории, передает РИА «Новости».

    «Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли», – сказал российский лидер.

    Ранее президент России заявил о ежедневном возвращении исторических территорий страны.

    Глава государства оценил численность российской военной группировки на передовой в 700 тыс. человек.

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    23 июня 2026, 14:33 • Новости дня
    Путин заявил о поддержке Россией равной и неделимой безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна выступает за равную и неделимую безопасность для всех государств.

    По его словам, достичь этой цели возможно только при формировании многополярной системы международных отношений, передает РИА «Новости».

    «Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Убеждены, что добиться этого можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений», – сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о настойчивой позиции России по формированию международной системы равной и неделимой безопасности, исключающей методы диктата или силового давления.

    Путин на церемонии вручения верительных грамот призвал вернуться к предметному обсуждению инициатив России по созданию новой и справедливой архитектуры международной безопасности.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о стремлении НАТО контролировать вопросы безопасности на всем евразийском континенте и навязывать свои правила за пределами Евроатлантики.

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    23 июня 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин поручил спецслужбам помогать российским военным в зоне спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми офицерами силовых ведомств подчеркнул необходимость всесторонней поддержки военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.

    Российский лидер во вторник провел встречу с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия обсуждались ключевые задачи, стоящие перед молодыми специалистами.

    Президент напомнил офицерам о высокой ответственности в сфере борьбы с терроризмом, коррупцией и криминалом. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения законности, а также защиты прав и интересов граждан.

    «И, конечно, важно продолжать помогать нашим воинам в проведении специальной военной операции, оказывать содействие в укреплении безопасности в освобожденных исторических регионах России», – подчеркнул глава государства.

    Напомним, во вторник Путин провел встречу с выпускниками высших учебных заведений силовых структур.

    В начале июня президент поручил местным властям расширить социальную поддержку бойцов спецоперации.

    Позже российский лидер наделил фонд «Защитники Отечества» функциями по оказанию помощи получившим инвалидность ветеранам.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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