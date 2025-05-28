Путин обратился к участникам форума по вопросам безопасности в НЦ «Россия»

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин обратился к участникам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, следует из сообщения в Telegram-канале НЦ «Россия».

В приветствии Владимир Путин напомнил о недавно прошедшем юбилее Победы в Великой Отечественной войне.

«Празднование в Москве вновь показало настрой наших друзей и партнеров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем», – заявил Путин.

«Сегодня особенно важно беречь правду о событиях тех лет, бороться с попытками переписать историю, подвергнуть сомнению решающий вклад народов Советского Союза в Победу над гитлеровской Германией, героизировать нацистских преступников и их пособников», – отметил президент России.

Путин отметил, что последние десятилетия в Восточной Европе и на Украине усилилась тенденция переписывания истории Второй мировой войны.

«В Прибалтике, бывших социалистических государствах, на Украине с ростом националистических настроений начали героизироваться представители нацистских вооруженных формирований, сражавшихся против СССР на стороне Гитлера», – заявил президент.

По его словам, страны Запада и США стараются приуменьшить роль СССР и представить его одним из виновников войны, чтобы оправдать разрушение послевоенного миропорядка.

Российский президент также подчеркнул, что подходы Москвы к вопросам безопасности принципиальны и неизменны.

«Мы убеждены, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, то есть все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет безопасности и интересов других стран», – заявил президент.

Кроме того, Путин отметил авторитет и значимость форума, выросшие за последние полтора десятилетия, он выразил уверенность в том, что насыщенная программа позволит обсудить перспективы создания новой архитектуры глобальной безопасности. Президент обратил особое внимание на широкий состав иностранных делегаций, особо выделив участие государств Глобального Юга и Востока, которые, по его словам, формируют «мировое большинство» и отстаивают суверенитет и право на развитие.

Путин выразил уверенность, что международная встреча высоких представителей послужит выработке новых подходов к укреплению мира и стабильности, а также поможет развитию диалога на благо всех стран и народов.

Форум, проходящий в Национальном центре «Россия», собрал представителей 130 делегаций из 110 стран, включая страны БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, а также Лигу арабских государств, Африканский союз, ОДКБ.

Ранее стало известно, что представители Соединенных Штатов участвуют в XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, которая проходит в Москве.