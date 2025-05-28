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    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

    2 комментария
    28 мая 2025, 10:42 • Новости дня

    Путин обратился к участникам форума по вопросам безопасности в НЦ «Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, следует из сообщения в Telegram-канале НЦ «Россия».

    В приветствии Владимир Путин напомнил о недавно прошедшем юбилее Победы в Великой Отечественной войне.

    «Празднование в Москве вновь показало настрой наших друзей и партнеров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем», – заявил Путин.

    «Сегодня особенно важно беречь правду о событиях тех лет, бороться с попытками переписать историю, подвергнуть сомнению решающий вклад народов Советского Союза в Победу над гитлеровской Германией, героизировать нацистских преступников и их пособников», – отметил президент России.

    Путин отметил, что последние десятилетия в Восточной Европе и на Украине усилилась тенденция переписывания истории Второй мировой войны.

    «В Прибалтике, бывших социалистических государствах, на Украине с ростом националистических настроений начали героизироваться представители нацистских вооруженных формирований, сражавшихся против СССР на стороне Гитлера», – заявил президент.

    По его словам, страны Запада и США стараются приуменьшить роль СССР и представить его одним из виновников войны, чтобы оправдать разрушение послевоенного миропорядка.

    Российский президент также подчеркнул, что подходы Москвы к вопросам безопасности принципиальны и неизменны.

    «Мы убеждены, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, то есть все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет безопасности и интересов других стран», – заявил президент.

    Кроме того, Путин отметил авторитет и значимость форума, выросшие за последние полтора десятилетия, он выразил уверенность в том, что насыщенная программа позволит обсудить перспективы создания новой архитектуры глобальной безопасности. Президент обратил особое внимание на широкий состав иностранных делегаций, особо выделив участие государств Глобального Юга и Востока, которые, по его словам, формируют «мировое большинство» и отстаивают суверенитет и право на развитие.

    Путин выразил уверенность, что международная встреча высоких представителей послужит выработке новых подходов к укреплению мира и стабильности, а также поможет развитию диалога на благо всех стран и народов.

    Форум, проходящий в Национальном центре «Россия», собрал представителей 130 делегаций из 110 стран, включая страны БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, а также Лигу арабских государств, Африканский союз, ОДКБ.

    Ранее стало известно, что представители Соединенных Штатов участвуют в XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, которая проходит в Москве.

    27 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное»

    Путин на заседании набсовета РСВ дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин одобрил запуск второго сезона конкурса «Это у нас семейное», в котором семьи смогут вновь продемонстрировать свои традиции и достижения.

    Владимир Путин дал разрешение на запуск второго сезона конкурса «Это у нас семейное», передает РИА «Новости». Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин на заседании наблюдательного совета сообщил, что подготовительные работы завершены и попросил разрешения на старт конкурса.

    «Конечно», – ответил президент, одобрив начало нового сезона семейного проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что конкурс «Это у нас семейное» прошел успешно.

    Путин отметил, что большое количество участников конкурса свидетельствует о его востребованности.

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    27 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин заявил о признании заслуг советской школы воспитания противниками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин указал, что заслуги советской системы воспитания признавались даже противниками после окончания Великой Отечественной войны.

    Советский Союз сумел добиться Победы в Великой Отечественной войне во многом благодаря школе и воспитанию, основанному на преданности своему Отечеству, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ»), передает ТАСС.

    «И в конце войны, и после уже [противники] говорили, что Советский Союз выиграл войну прежде всего благодаря школе, благодаря тому, что воспитание граждан страны в духе преданности своему народу, своему Отечеству в значительной степени легло в основу Победы в Великой Отечественной войне», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин назвал внутреннюю мобилизацию россиян главной задачей текущего времени.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    27 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин признался, что не считает себя «киборгом»

    Путин на набсовете АНО «РСВ» признался, что не считает себя «киборгом»

    Путин признался, что не считает себя «киборгом»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время заседания набсовета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») президент Владимир Путин поделился личной историей, связанной с необычной характеристикой от знакомого.

    Путин рассказал о том, что один из его близких людей однажды назвал его «киборгом», передает ТАСС. Президент подчеркнул, что это определение не было комплиментом и ему неприятно так себя ощущать.

    «Мне как-то – не так уж давно – один достаточно близкий человек сказал: "Ну ты киборг". Это не звучало как что-то хорошее. Это не очень приятно: чувствовать себя киборгом. Я так не считаю», – отметил глава государства.

    Ранее Путин поделился подробностями своего плотного графика и быта, отметив, что часто ночует в кремлевской квартире из-за большой загрузки.

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    27 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин поручил создать условия для самореализации участников спецоперации

    Путин на набсовете АНО «РСВ» поручил создать условия для самореализации участников СВО

    Путин поручил создать условия для самореализации участников спецоперации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение о создании условий для профессиональной и социальной самореализации участников спецоперации, возвращающихся с фронта.

    В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») один из его участников поднял вопрос поддержки бойцов после возвращения, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин отметил: «Идея, которую вы сейчас изложили, это создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задач в рамках специальной военной операции. Вот сама по себе задача чрезвычайно важна».

    Путин подчеркнул, что в администрации президента и правительстве уже обсуждают и реализуют меры по поддержке ветеранов. Он добавил, что новые предложения также будут учитываться в общей системной работе по этому направлению.

    Ранее Путин заявил о поддержке участников СВО всей страной. Он поручил ввести стандарт региональных мер соцподдержки участникам СВО.

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    27 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»

    Путин на заседании набсовета АНО «РСВ» поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»

    Путин поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ«) положительно оценил идею создания одноименного раздела на «Госуслугах».

    В ходе заседания прозвучало предложение от вице-президента ПАО «Ростелеком» Дмитрия Огуряева создать на «Госуслугах» раздел «Россия – страна возможностей», где были бы размещены полезные материалы и информация о проектах, сообщается на сайте Кремля.

    «Предложение я услышал, хорошее», – оценил Путин.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что уже созданы инструменты, которые позволят быстро реализовать инициативу. Он также отметил, что для этого не потребуется дополнительное финансирование.

    Ранее Путин рассказал о росте числа иностранных участников платформы «Россия – страна возможностей».

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    28 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    Эксперты Bloomberg предупредили о рисках недооценки логики Путина

    Bloomberg сообщил о критической зависимости Украины от американской военной помощи и санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Прекращение военной и экономической поддержки Киева со стороны США усилит позиции Москвы на Украине, что увеличивает риск дальнейшего расширения зоны боевых действий, пишет Bloomberg.

    Последние шаги Кремля в конфликте на Украине подчинены вполне рациональной логике и могут оказаться успешными, если администрация Дональда Трампа не изменит свою политику, пишет Bloomberg. Несмотря на заявления Трампа о том, что Владимир Путин якобы стал непредсказуемым, глава России продолжает реализовывать свои стратегические цели, опираясь на изменившиеся обстоятельства.

    Автор отмечает, что решение США сократить военную помощь Киеву позволило России добиться ощутимых успехов и лишило Украину ряда важнейших возможностей на фронте. В то же время ракетные и беспилотные удары по украинским городам и инфраструктуре не являются проявлением безумия, а имеют четко выверенные цели – прежде всего разрушить системы противовоздушной обороны и подорвать моральный дух украинской стороны.

    Путин, по мнению обозревателя Bloomberg, намерен продвигаться дальше заявленных территориальных притязаний, используя концепцию «буферной зоны» как предлог для новых наступательных операций. Российские войска уже сосредоточены вдоль границ с Сумской областью, и если наступление на этом направлении будет успешным, под угрозой окажутся и другие регионы Украины.

    В то время как большинство европейских лидеров выступают за усиление давления на Москву и увеличение помощи Киеву, администрация США и некоторые восточноевропейские политики склоняются к стратегическому сближению с Россией. Это создает критическую угрозу для Украины, отмечается в материале, поскольку без значительной поддержки США страна рискует потерять шанс сохранить суверенитет и остановить дальнейшее продвижение российских войск.

    По мнению Bloomberg, судьба Украины и стабильность в Европе напрямую зависят от способности Запада переломить позицию Трампа и добиться изменения политики США. Только в этом случае можно будет говорить о реальной перспективе сдерживания Кремля и пресечения его планов по расширению российского влияния в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки из-за позиции Дональда Трампа. В Совбезе ООН на этой неделе пройдут сразу два заседания по украинскому вопросу, одно из которых инициировала Россия для обсуждения препятствий миру со стороны Европы. Сергей Лавров заявил, что русофобские силы стараются склонить администрацию Трампа к повторению политики Джо Байдена в отношении Украины. Россия, по словам дипломата Константина Долгова, показывает готовность как к мирному урегулированию кризиса на Украине, так и к продолжению военной фазы спецоперации, на фоне недавнего массированного авиаудара по украинскому ВПК.

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    27 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин рассказал о жалобе Лукашенко на дефицит картошки из-за экспорта в Россию

    Путин на набсовете АНО «РСВ» рассказал о жалобе Лукашенко на дефицит картошки из-за экспорта в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» президент Владимир Путин рассказал о разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко, который пожаловался на дефицит картофеля из-за экспорта в Россию.

    По словам Путина, белорусский лидер посетовал на нехватку картошки в стране из-за того, что весь урожай был отправлен на экспорт в Россию, передает ТАСС.

    Путин уточнил, что встречался с представителями различных отраслей бизнеса, в том числе аграриями, когда узнал о проблеме с картофелем. «Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: «У нас уже все продали в Россию», – передал детали телефонного разговора российский президент.

    Ранее Россия ввела беспошлинные льготы на импорт картофеля.

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    27 мая 2025, 21:42 • Новости дня
    Эксперт: «Россия – страна возможностей» формирует кадровый резерв страны на десятилетия

    Политолог Данилин: Проекты «Россия – страна возможностей» охватили миллионы россиян

    Эксперт: «Россия – страна возможностей» формирует кадровый резерв страны на десятилетия
    @ Илья Питалев Кредит: РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Платформа «Россия – страна возможностей» уже доказала свою успешность, через ее проекты и конкурсы прошло множество россиян, немало участников получили ответсвенные назначения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник президент Владимир Путин провел заседание набсовета АНО «Россия – страна возможностей».

    «За семь лет работы платформа «Россия – страна возможностей» (РСВ) доказала свою перспективность и успешность. Владимир Путин считает приоритетным направлением подготовку будущих управленцев и рассматривает кадровую политику как ключевой вектор государственной политики. Перед людьми, которые проходят через программы и проекты РСВ, открываются серьезные перспективы», – говорит Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    Политолог особо выделил флагманский проект платформы – конкурс «Лидеры России», отметил значимость проекта «Лидеры России. Политика», конкурса социальных архитекторов, проектов Мастерская новых медиа, «Это у нас семейное» и «Время героев».

    «Через эти проекты прошли миллионы людей. Конкурс «Это у нас семейное» привлек почти 600 тыс. человек. А сотни финалистов конкурсов управленцев РСВ получили высокие назначения. Из них пятеро стали губернаторами, девять – заместителями федеральных министров, 16 – главами городов и муниципалитетов, много депутатов Госдумы», – напомнил собеседник.

    Все это, по его словам, говорит о том, что платформа «Россия – страна возможностей» востребована людьми, «которые видят перспективы». «Платформа РСВ была создана по поручению президента для развития социальных лифтов и с целью обеспечивать кадровый резерв страны на десятилетия вперед», – подчеркивает спикер.

    Он напомнил, что в ходе СВО платформа пополнилась проектом «Время героев», нацеленным на подготовку руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях. «Помимо федерального проекта «Время героев», существуют аналогичные программы в регионах. В тесном контакте с РСВ работает фонд «Защитники Отечества», иногда они действуют сообща по отдельным направлениям», – подчеркнул собеседник.

    При этом, отмечает Данилин, сама платформа не стоит на месте. Знаковый этап в развитии РСВ – запуск на «Госуслугах» отдельного раздела, предназначенного для регистрации и участия в проектах. «Нововведение сделает конкурсы более массовыми: наличие специального раздела на «Госуслугах» позволит эффективнее реализовать потенциал этих проектов», – полагает эксперт.

    Наиболее перспективными кадровыми проектами политолог назвал программы и конкурсы для студентов. «Такие проекты уже существуют. Это, например, конкурс «Твой ход»», – заявил Данилин.

    Во вторник в Екатерининском зале Кремля Путин провел заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

    «Работа платформы «Россия – страна возможностей» ориентирована на интересы людей самого разного возраста, а ее ключевая задача, как мы и планировали изначально, – создать единое широкое пространство самореализации для всех граждан нашей страны вне зависимости от места жительства, профессии или уровня доходов», – сказал президент.

    По его словам, конкурсы платформы позволяют выявлять энергичных, стремящихся к созиданию людей, а победители «также получают программу сопровождения, возможность работать вместе с опытными наставниками».

    «За это время к различным программам этой платформы подключилось более 25 млн человек – масштаб серьезный, что, безусловно, говорит о том, что работа этой программы нужна, актуальна и предлагаемые форматы пользуются вниманием, интересом и доверием со стороны всех ее участников», – отметил глава государства.

    Платформа «Россия – страна возможностей» создана по указу президента в мае 2018 года. За семь лет организацией реализовано более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я – профессионал», Международный строительный чемпионат и другие.

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    27 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Путин назвал внутреннюю мобилизацию россиян главной задачей текущего времени

    Путин на заседании набсовета АНО «РСВ» отметил важность внутренней мобилизации россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») обратил особое внимание на необходимость консолидации и внутренней мобилизации российского общества в современных условиях.

    По его словам, нынешняя ситуация требует максимальной сплоченности и активности не только со стороны отдельных людей, но и общества в целом, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул: «И это чрезвычайно важные вещи, много раз об этом говорил, потому что самая главная ситуация, в которой находимся мы, находится страна, – это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом».

    Напомним, Путин во вторник принимает участие в заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Он сообщил об участии 25 млн человек в программах платформы и отметил ее успех.

    Ранее Путин подчеркивал, что национальное единство важно для успешного развития страны и достижения ключевых стратегических задач. По его словам, успех страны невозможен без единства.

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    27 мая 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин поддержал включение конкурса уличной культуры «Кардо» в нацпроект

    Путин на набсовете АНО «РСВ» поддержал включение конкурса уличной культуры «Кардо» в нацпроект

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал включение международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «Кардо» в федеральный проект «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети».

    С соответствующим предложением на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

    Путин назвал идею хорошей и пообещал реализовать ее. «Хорошая идея. Спасибо, что обратили на это внимание. Сделаем обязательно», – отметил президент в ходе встречи.

    Конкурс «Кардо» нацелен на поддержку одаренных представителей уличной культуры и спорта. В числе дисциплин – хип-хоп, граффити, скейтбординг, рэп, паркур и другие направления. Мероприятие также призвано вдохновить молодежь на развитие творческих и спортивных навыков.

    Ранее Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») заявил, что конкурс «Это у нас семейное» прошел успешно.

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    27 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    Путин пообещал развивать мастерскую управления «Сенеж»

    Путин на набсовете АНО «РСВ» пообещал развивать мастерскую управления «Сенеж»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Современный образовательный центр «Сенеж» получит новые управленческие функции и продолжит развитие кадровых платформ на федеральном уровне, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») заявил о намерении развивать мастерскую управления «Сенеж» и придавать ей новые административные функции, передает ТАСС. По его словам, власти будут опираться на опыт этого центра, в том числе при создании универсальной платформы для подготовки управленческих кадров.

    Мастерская управления «Сенеж» была создана в феврале 2019 года и стала круглогодичным образовательным центром для специалистов со всей России и зарубежья. За это время обучение прошли более 180 тыс. человек из 89 российских регионов и 120 зарубежных стран.

    На базе «Сенежа» проводится более 550 образовательных программ, среди которых особое внимание уделяется развитию управленческих компетенций у молодых специалистов, лидеров, а также участников и победителей проектов платформы «Россия – страна возможностей». Центр также развивает такие направления, как «Мастерская новых медиа», «Женщина-лидер», «Наставничество», «Лидерство в медицине» и другие.

    Кроме того, на базе центра реализуются федеральные проекты, включая программу «Время героев», ориентированную на подготовку управленцев из числа участников спецоперации на Украине.

    Ранее Путин сообщил об участии 25 млн человек в программах «Россия – страна возможностей».

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    27 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    93-летняя блогерша поблагодарила президента за проект «Россия – страна возможностей»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Амбассадор проекта «ТопБЛОГ» Евгения Семенова, которой 93 года, лично поблагодарила президента Владимира Путина за поддержку социальных инициатив в России.

    Во время встречи участников проекта «Россия – страна возможностей» 93-летняя Евгения Семенова, амбассадор проекта «ТопБЛОГ», известная как бабушка Женя, поблагодарила президента.

    Она отметила, что уже пять лет участвует в проекте и является финалистом первого сезона. Евгения Федоровна рассказала президенту: «Я хотела сказать вам, что я уже пять лет топаю с ТопБлогом «Россия – страна возможностей». Я финалист первого сезона, благодаря ТопБлогу я научилась вести социальные сети, где я пишу о своих родных, о конкурсах, в которых я люблю участвовать, о путешествиях, в которые меня зовут».

    Она также выразила признательность главе государства за поддержку граждан: по ее словам, она благодарит президента за все, что он делает для людей, страны и мира.

    Участники встречи отметили достижения Евгении Федоровны и выразили восхищение ее активностью и позитивным отношением к жизни.

    Ранее Путин заявил, что платформа «Россия – страна возможностей» пользуется большой популярностью среди россиян.

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    27 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин: Иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей
    Путин: Иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество иностранных участников платформы «Россия – страна возможностей» увеличивается, несмотря на давление Запада и активную информационную кампанию против России, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ»).

    Число зарубежных участников платформы «Россия – страна возможностей» продолжает увеличиваться, несмотря на информационную кампанию против России, передает Telegram-канал Кремля.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что эти участники разделяют взгляды России и сталкиваются с ситуациями, когда западные элиты превращают свободы и права человека в формальность, игнорируя мнение общества.

    По словам главы государства, многие зарубежные коллеги и единомышленники активно вовлечены в совместную созидательную работу. Путин отметил: «Они даже говорят об этом, видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей, близких людям по всей планете».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что платформа «Россия – страна возможностей» пользуется большой популярностью среди россиян.

    Путин подчеркнул, что традиционные ценности России распространяются за пределами страны и находят одобрение у зарубежных государственных деятелей.

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    27 мая 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин скептически высказался о предложении руки и сердца через «Госуслуги»

    Путин на набсовете АНО «РСВ» раскритиковал предложения руки и сердца через «Госуслуги»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил сомнение в уместности признаний в любви через онлайн-сервисы, подчеркнув важность личного общения и эмоций.

    Путин скептически оценил опцию предложения руки и сердца с помощью портала «Госуслуги», передает ТАСС.

    На заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») он отметил, что подобная функция может быть удобной для экономии времени, но не выражает все эмоции.

    «Знаете, на что я обратил внимание? На предложение руки и сердца через «Госуслуги». Наверное, для того, чтобы время сэкономить, это неплохо. Но вообще-то, все-таки, такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определенные эмоции», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что в жизни нет ничего важнее любви и детей.

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    27 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин допустил участие лидеров конкурса «Лидеров России» в выборах в Госдуму

    Путин на набсовете АНО «РСВ» допустил участие лидеров конкурса платформы в выборах в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Финалисты второго сезона конкурса «Лидеры России. Политика», который завершится в 2026 году, могут принять участие в выборах в Госдуму, заявил президент Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей» ( АНО «РСВ»).

    Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» предположил, что многие участники конкурса «Лидеры России. Политика» могут принять участие в выборах в Госдуму в 2026 году, передает ТАСС.

    Глава государства напомнил, что второй сезон проекта стартовал в декабре прошлого года.

    «Победители будут определены в 2026 году, в год выборов депутатов Государственной Думы нового созыва. И многие из них наверняка также выдвинут свои кандидатуры на суд избирателей, граждан России», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

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    Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине
    В Ростехе заявили о готовности МС-21 пережить Boeing
    В Зеленограде из-за атаки БПЛА повреждено остекление технопарка «Элма»
    Полиция Москвы задержала мужчину за попытку отравить животных в зоопарке

    Почему российская экономика оказалась на грани заморозки

    В экономике России наблюдаются признаки переохлаждения, отмечает Минэкономразвития. Пора бы Центробанку снижать ставку, чтобы не довести ситуацию до непоправимой. Тем более что в последние недели инфляция держится довольно низко – на уровне 3-4%. Однако пойдет ли регулятор на это? Где баланс между сдерживанием инфляции и замедлением экономики? Подробности

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    Роль Европы в войне на Украине поднимут на мировом уровне

    В Совбезе ООН последовательно состоятся два заседания: созванное ЕС и НАТО, а также запрошенное Россией. Москва планирует поднять вопрос о препятствовании европейцев мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению экспертов, это станет достойным ответом на риторику оппонентов и во многом создаст почву для изменения восприятия происходящего простыми европейцами. Подробности

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    Героям СВО нашли сложные задачи на гражданке

    Программе «Время героев» исполнился год. На днях завершился отбор участников второго потока, среди которых есть Герои России и кавалеры ордена Мужества. Как отмечают эксперты, перед участниками программы поставлены новые для них задачи – теперь уже на гражданке. Прошедшие отбор на конкурс боевые офицеры говорят, что им предстоит не менее сложная, чем военная служба, работа. Подробности

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    Неловкую политику Германии усугубило невезение ее канцлера

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заставил мир гадать, что же он такое придумал с ракетами для Украины и какое табу отменил в отношении ударов по России. Ответ явно не обрадует Владимира Зеленского: он получит в Берлине не тот подарок, на который рассчитывал. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Новые санкции США против России. Ждем?

      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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