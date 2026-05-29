Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.0 комментариев
«Новый Херсонес» за два года работы посетили более 5 млн посетителей
Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе установил рекорд посещаемости, приняв пятимиллионного гостя менее чем через два года после открытия.
Пятимиллионным гостем стала юная жительница Севастополя Юлия, обучающаяся в местной Академии хореографии. Комплекс объединяет музеи, храм-парк, археологические зоны и молодежный центр. сообщается на сайте «Моя история».
«За короткое время «Новый Херсонес» стал неотъемлемой частью культурной, духовной и просветительской жизни страны. Пять млн человек менее чем за два года – лучшее подтверждение того, что это место действительно нужно людям», – заявил директор фонда Иван Есин.
Он добавил, что в текущем году комплекс ожидает около 5 тыс. ребят из 48 регионов. Уже 31 мая на территории откроется интерактивное пространство для детей, посвященное Древнему Риму, Византии и Древней Руси.
Летом стартует масштабная программа Большого фестиваля искусств при поддержке Минкультуры. На сцене Грифон-Арены вновь покажут знаменитый мультимедийный спектакль, который посмотрели свыше 70 тыс. зрителей.
В июле 2024 года в Севастополе открылся музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». Уже к 30 августа после старта работы «Новый Херсонес» принял свыше 500 тыс. посетителей.
В июле 2025 года руководитель проекта «Россия – Моя история» Иван Есин рассказал о посещении «Нового Херсонеса» более чем 3 млн человек за первый год работы комплекса.