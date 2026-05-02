Tекст: Дмитрий Зубарев

Аксенов в MAX назвал 2 мая 2014 года «черным днем русской истории». Он напомнил, что в этот день в одесском Доме профсоюзов украинские националисты заживо сожгли десятки людей, назвав случившееся «Одесской Хатынью» и проявлением абсолютного зла, захлестнувшего Украину. Аксенов подчеркнул: «Зло, не встречая отпора, имеет свойство разрастаться, отравлять и захлестывать все вокруг».

По словам главы Крыма, массовое убийство в Одессе осталось по сути безнаказанным. Он отметил, что последствия этой безнаказанности проявляются сейчас – от обстрелов Донбасса и приграничных территорий России до террористических атак в глубоком тылу.

Аксенов выразил уверенность, что все виновные будут наказаны. По его словам, некоторые из убийц «уже в аду», а многих из тех, кто радовался трагедии, позже постигла кара. «Нет никаких сомнений, что по заслугам получит каждый подонок», – добавил он, выразив благодарность и память жертвам трагедии.

Трагедия в Одессе произошла после госпереворота на Украине в 2014 году. Активисты «антимайдана», выступавшие против новых властей, разбили лагерь на Куликовом поле. Националисты разрушили лагерь, а укрывшихся в Доме профсоюзов радикалы подожгли, по убегающим стреляли из толпы. В результате погибли 48 человек, более 250 получили ранения, большинство жертв сгорели заживо.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность в неизбежном возмездии для всех причастных к преступлению.