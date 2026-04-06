Захарова: Германия в милитаристском угаре забыла уроки истории

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, попытки ФРГ вновь стать «главной военной силой Европы» уже приводили к трагедии для всего человечества.

В своем Telegram-канале Захарова, комментируя решение Берлина запретить мужчинам надолго покидать страду без разрешения Бундесвера, подчеркнула, что сейчас новые законодательные инициативы властей Германии действуют постоянно и затрагивают граждан даже в мирное время.

Дипломат отметила, что теперь под требованиями о регистрации для длительных зарубежных поездок оказываются абсолютно все – не только студенты и работники, но и туристы или люди, уезжающие на лечение. Она процитировала Бундесвер, который уверяет, что «до тех пор пока служба в армии остается добровольной, такие разрешения будут якобы выдавать без особых проблем». Однако, по мнению экспертов, с таким количеством оговорок, в случае необходимости, у властей теперь есть все юридические инструменты для ограничения выезда мужчин за границу.

Захарова напомнила, что немецкая пропаганда годами распространяла ложь о России, называя ее «страной, которая использует методы полицейского государства» и «авторитарным режимом». Она подчеркнула, что в итоге эти тезисы выглядят как бессвязный набор западных клише, направленных против России.

Официальный представитель МИД также заявила, что Берлин привык оправдывать свои ошибки внешними причинами, ссылаясь на якобы низкие цены в оборонной промышленности России и Китая из-за государственного контроля. «В результате европейский ВПК проигрывает в эффективности не только российскому и китайскому, но и США», – отметила она.

По словам Захаровой, милитаризация ФРГ – часть стратегии канцлера Фридриха Мерца, заявленной на Мюнхенской конференции по безопасности. Она напомнила, что планируется увеличить численность Бундесвера с 184 до 260 тыс. человек к 2035 году, а всех мужчин с 2008 года рождения обязали заполнять «анкеты готовности». Дипломат с иронией добавила, что в немецких СМИ призыв преподносят как полезный для здоровья, ведь «во время медкомиссии проверяют состояние простаты».

Напомним, в Германии с 1 января 2026 года всех мужчин от 17 до 45 лет обязали получать разрешение у карьера-центра Бундесвера для выезда из Германии на срок свыше трех месяцев.