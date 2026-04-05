В Индонезии устроили акцию у посольства США после гибели миротворцев
Тысячи жителей Джакарты утром 5 апреля собрались у посольства США, чтобы почтить память трех индонезийских военнослужащих, погибших во время миссии ООН на юге Ливана, передает РИА «Новости». Уже к 08:30 по местному времени (04.30 мск) улица Мердека Селатан и прилегающие районы оказались заполнены толпой, которая растянулась до территории Национального монумента. Организатором акции выступило объединение Majelis Ormas Islam, а лозунг мероприятия – «Миллионы молитв за шахидов».
Как отмечает индонезийское агентство ANTARA, в акции приняли участие тысячи человек. Участники, одетые в белое, несли флаги Индонезии и Палестины. На сцене разместили портреты погибших – майора Зулми Адитьи Искандара, сержанта Мухаммада Нур Ичвана и капрала Фаризала Ромадхона, входивших в состав миссии UNIFIL.
Многие пришли семьями, включая детей. Один из участников акции заявил: «Мы пришли сюда, потому что наши солдаты погибли, защищая мир. Но почему миротворцы становятся мишенью? Кто за это отвечает?»
Некоторые протестующие выражали более жесткую позицию. По их словам, США и Израиль несут ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке, а их политика приводит к гибели невинных, в том числе и индонезийских граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индонезии осудили обстрел позиции миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана и потребовали всестороннего расследования гибели своего военнослужащего. Во время штурма американского консульства в пакистанском Карачи охрана дипмиссии стреляла по протестующим, в результате чего погибли десятки человек. В японской Осаке активисты устроили митинг у генерального консульства США, осуждая военные действия Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке.