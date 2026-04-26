В Румынии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника

Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские турбовинтовые самолеты Ан-28 теперь начали запускать перехватывающие беспилотники непосредственно с борта для борьбы с российскими дронами, сообщает The War Zone. Эта новая тактика стала очередным этапом в стремительно развивающемся противостоянии дронов, где обе стороны постоянно внедряют новые технологии и контрмеры.

Видеозапись Ан-28 с подфюзеляжными кронштейнами для двух типов украинских перехватчиков – SkyFall P1-Sun и Merops AS-3 Surveyor – впервые опубликовал украинский пилот и волонтер Тимур Фаткуллин. Он отметил: «Авиационный запуск перехватчика P1-Sun против «Шахедов» уже доказал свою эффективность в реальных боевых условиях. Мы также протестировали несколько других беспилотников во время тренировочных полетов. Можно назвать это дешевыми ракетами класса «воздух-воздух».

По словам Фаткуллина, за все время эксплуатации Ан-28 с помощью вооружения удалось сбить 222 российских беспилотника. Оба типа перехватчиков представляют собой небольшие и относительно недорогие дроны, способные преследовать и поражать цели, аналогичные российским «Герань-3». P1-Sun используют модульный 3D-печатный корпус, могут работать на высоте до 5 тыс. метров и развивать скорость до 450 км/ч.

Merops AS-3 Surveyor оснащен более продвинутыми сенсорами, подходит для борьбы с более сложными целями и может работать автономно либо под дистанционным управлением. Дрон несет боевую часть, поражая цель либо прямым столкновением, либо подрывом на близком расстоянии. По данным армии США, стоимость одного такого аппарата около 15 тыс. долларов, но при увеличении выпуска может снизиться до 3–5 тыс. долларов, что значительно дешевле, чем цена целей, которую он должен сбивать.

Запуск перехватчиков с борта самолета имеет массу преимуществ: минимальное время реагирования, увеличенная дальность и высота полета, а также возможность выбора типа вооружения под конкретную угрозу. Ан-28 способен взлетать и садиться с коротких полос, что важно для условий на Украине, а также может долго находиться в воздухе, осуществляя патрулирование.

Российское производство дронов достигло 2 тыс. штук в месяц и планирует почти утроить эти показатели, что делает вопросы экономичности перехвата особенно актуальными. Использование перехватчиков-дронов позволяет значительно снизить расходы по сравнению с ракетами ПВО и сохранить более дорогие системы для действительно сложных угроз. Эксперты считают, что такие решения наиболее эффективны в составе эшелонированной защиты важных объектов и инфраструктуры.

Малые размеры перехватчиков позволяют вооружать ими не только Ан-28, но и более легкие самолеты и даже вертолеты, расширяя диапазон применения. По разным оценкам, такие платформы уже обеспечивают украинской ПВО до 12% всех сбитых беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные приспособили транспортные самолеты Ан-28 с пулеметами для ночного перехвата российских беспилотников. Глава Армии США Дэниел Дрисколл отметил высокую эффективность недорогих дронов-перехватчиков Merops на украинском театре военных действий. Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о запусках аппаратов P1-Sun с бортов Ан-28 для противодействия российским «Гераням».