Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?
В Румынии у границы с Украиной нашли обломки беспилотника
Обломки беспилотника были обнаружены в румынском уезде Тулча, недалеко от границы с Украиной, сообщило румынское оборонное ведомство.
По данным министерства национальной обороны Румынии, фрагменты дрона нашли между населёнными пунктами Лункавица и Вэкэрень. Информация о находке поступила в воскресенье, однако кому принадлежал беспилотник, не уточняется, передает РИА «Новости».
В оборонном ведомстве отметили: «Периметр был оцеплен сотрудниками министерства внутренних дел. Смешанная группа специалистов минобороны и службы разведки направляется на место для изучения ситуации и изъятия фрагментов для проведения экспертизы». В настоящее время район находки остается под контролем служб безопасности.
Начато официальное расследование произошедшего. Этим занимается прокуратура при Апелляционном суде Констанцы.
Ранее сообщалось, что в Бухаресте российскому послу Владимиру Липаеву выразили протест по поводу падения беспилотника в Галаце, причинившего ущерб частной и государственной собственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осколки беспилотника повредили пристройку к дому и электрический столб в румынском Галаце. Британия заявила, что боевая авиация Соединенного Королевства не пыталась перехватить неопознанный аппарат в районе Галаца.