    Смерть, голод и чувства. О чем вспоминают вернувшиеся из плена куряне
    Эксперты рассказали об уроках Чернобыля
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Названо сырье, которое есть только у России
    В братской могиле в Судже нашли тела 524 мирных жителей
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель
    Стали известны подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    Русский Африканский корпус отбил атаку 2 тыс. боевиков в Мали
    Лихачев исключил «чернобыльский сценарий» на российских АЭС
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    1 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    34 комментария
    26 апреля 2026, 13:22 • Новости дня

    Песков: Киеву нужно набраться воли и принять решения для выхода на договоренности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия неоднократно подчеркивала, что Киеву необходимо проявить волю и принять решения для достижения договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил: «Мы из Москвы неоднократно говорим о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли те решения, которые вы должны принять, чтобы выйти на договоренности», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только на этапе окончательного согласования договоренностей между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что для украинских властей участие во внешних конфликтах стало приоритетнее мирных инициатив для Украины.

    25 апреля 2026, 15:03 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области

    Эксперт Онуфриенко: ВСУ потеряли форпост после освобождения ВС РФ села Бочково

    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области
    Tекст: Андрей Резчиков

    На южном берегу реки Волчья выстраивалась система укрепрайонов противника, но при недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После освобождения села Бочково дальнейшее продвижение ВС России будет сопряжено с меньшими затратами и потерями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В субботу Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Бочково в Харьковской области.

    «Долгое время – еще за год до боев за Волчанск – река Волчья являлась некой «непреодолимой» преградой. А после того, как мы начали наступательную операцию восточнее волчанских хуторов, был освобожден, помимо села Бочково, значительный участок – больше 10 километров по южному берегу реки», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Село Бочково находится на правом берегу. Река Волчья в этом районе течет на запад, поэтому ее правый берег является северным по отношению к руслу. Таким образом, контроль над правым берегом реки Волчья делает Бочково именно форпостом, а не просто очередным селом, потому что преимущество позиций на этом берегу перед левым очевидно.

    «Именно вдоль реки на южном берегу выстраивалась система укрепрайонов противника. При недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После того, как опорные пункты противника сбиты, дальше идти будет легче. За рекой Волчья находятся высоты, которые уже под нашим контролем. Поэтому дальнейшее продвижение будет сопряжено с меньшими затратами и потерями», – пояснил собеседник.

    В сводке Минобороны не случайно сделан акцент на применение FPV-дронов в ходе штурма Бочково. Это означает, что никаких классических атак бронетехникой не было. «Бочково штурмовали малыми пехотными группами при поддержке дронов. Ни на одном из участков фронта с обеих сторон нельзя сосредоточить достаточное количество личного состава и бронетехники для классической атаки. Не говоря уже о том, что преодоление таких водных препятствий как река Волчья с илистым дном на бронетехнике, мягко говоря, неразумно. Это была бы бессмысленная потеря «брони» и личного состава», – добавил Онуфриенко.

    По мере наступления российских войск в Харьковской области единая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) «оттягивается все дальше к югу».

    «Из глубины этой территории удары могут наноситься вплоть до Белгорода. Шебекино и все остальные населенные пункты при существующей дальности дронов и чешских систем залпового огня Vampire в 70 километров находятся в зоне риска, поэтому нам еще достаточно далеко идти на юг. Отбитые у врага пару километров принципиально ничего не меняют для повышения безопасности приграничных районов Белгородской области», – подчеркивает спикер.

    По данным Минобороны, в результате действий военнослужащих 126-го мотострелкового полка группировки «Север» установлен контроль над селом Бочково в Харьковской области.

    По сообщениям украинских источников, российские штурмовики выбили подразделения 159-й механизированной бригады ВСУ в ходе ожесточенных столкновений.

    Также группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Терновой, Избицкого и Шестеровки Харьковской области.

    Село Бочково было форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям. По информации Минобороны, «перед началом штурма военнослужащие активно применяли артиллерию». «Значительную роль сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые круглосуточно вели разведку и передавали точные координаты противника для корректировки огня и использования ударных FPV-дронов», – говорится в сообщении ведомства.

    В сообщении также отмечается, что подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

    Комментарии (8)
    25 апреля 2026, 23:51 • Новости дня
    МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бухаресте российскому послу Владимиру Липаеву выразили протест по поводу падения беспилотника в Галаце, причинившего ущерб частной и государственной собственности.

    Посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии из-за падения беспилотника в городе Галац, передает ТАСС. Румынская сторона назвала случившееся «нарушением суверенитета» и «серьезной эскалацией региональной безопасности», выразив «решительный протест» российскому дипломату.

    Липаев в беседе с корреспондентом ТАСС категорически опроверг обвинения, заявив: «Прежде всего, не установлена достоверно принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским, неясно, каким образом он попал на территорию Румынии: то ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами радиоэлектронной борьбы, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам – эти вопросы остаются без ответа».

    Дипломат отметил, что быстрая утилизация обломков дрона делает невозможной его идентификацию, и предположил, что речь может идти о провокации со стороны Киева.

    Липаев также опроверг утверждение румынского МИД о том, что он признал российское происхождение дрона.

    Румынское Минобороны утверждает, что российский БПЛА нарушил воздушное пространство страны и нанес ущерб хозяйственной постройке и электрическому столбу.

    Президент Румынии Никушор Дан заявил, что это первый случай повреждения румынской собственности в результате подобного инцидента, и власти относятся к этому с полной серьезностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осколки беспилотника повредили пристройку к дому и электрический столб в румынском Галаце. Британия заявила, что боевая авиация Соединенного Королевства не пыталась перехватить неопознанный аппарат в районе Галаца.

    МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева в Бухарест после происшествия. Российский МИД отметил, что Москва намерена использовать вызов посла как возможность разъяснить румынской стороне российскую позицию по внешнеполитическим вопросам.

    Комментарии (14)
    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 16:47 • Новости дня
    Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК

    Алиев на встрече с Зеленским допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК

    Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о перспективах совместного производства военно-промышленной продукции с Украиной.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности совместного производства продукции военно-промышленного комплекса с Украиной, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало после встречи Алиева с Владимиром Зеленским, которая прошла в городе Габала в субботу.

    По словам Алиева, стороны провели обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. Президент Азербайджана подчеркнул: «Имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере».

    Кроме того, на переговорах обсуждалось расширение сотрудничества в энергетической отрасли. О деталях будущих проектов не сообщается.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с Россией на территории Азербайджана.

    Комментарии (9)
    26 апреля 2026, 05:11 • Новости дня
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Неспособность действовать в условиях неопределенности и многозадачности часто вызывает недовольство у работодателей, особенно в современном бизнесе.

    Работодатели все чаще отмечают, что не удовлетворены неспособностью сотрудников работать в режиме неопределенности и многозадачности, передает ТАСС. Об этом рассказала директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

    «Неспособность работать в условиях неопределенности и многозадачности. Сегодня бизнесу нужны люди, которые умеют принимать решения без полного набора данных, мыслить системно и критически», – подчеркнула Хрипченко.

    Эксперт также отметила, что многие работодатели негативно воспринимают имитацию бурной деятельности, когда сотрудники выглядят занятыми, но не отвечают за конечный результат.

    По словам Хрипченко, среди других нежелательных качеств она выделила отсутствие гибкости, нежелание учиться новому и недостаток цифровых компетенций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра стратегических разработок Павел Смелов заявил, что спрос на экономистов, юристов и менеджеров в России ниже предложения из-за «перепроизводства» специалистов.

    На рынке труда России наблюдался дефицит кадров в обрабатывающих секторах на протяжении многих лет. Охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий по мнению россиян в 2026 году.

    Комментарии (3)
    25 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    Фицо: Киев может снова заблокировать «Дружбу» после получения кредита ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    После получения европейского военного кредита на 90 млрд евро украинские власти могут вновь перекрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключил, что Киев может повторно остановить работу нефтепровода «Дружба» после того, как получит кредитные средства от Евросоюза, передает РИА «Новости». Об этом политик рассказал в своем видеообращении.

    «Вчера в ходе неформального разговора с председателем Европейской комиссии я высказал мнение, что меня бы вообще не удивило, если бы после получения военного кредита на 90 млрд евро решил снова сделать «Дружбу» неработающей», – подчеркнул глава словацкого правительства.

    Он добавил, что украинский кризис невозможно разрешить военными методами, урегулирование должно происходить исключительно дипломатическим путем.

    В конце января Украина заблокировала поставки российской нефти в Словакию и Венгрию, объяснив это повреждением трубопровода. Будапешт и Братислава отвергли эту версию, назвав остановку транзита политическим шагом. В апреле словацкие власти подтвердили возобновление прокачки сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия отказалась поддерживать новые антироссийские санкции до полного открытия нефтепровода «Дружба».

    Позже министр экономики республики Дениса Сакова подтвердила восстановление поставок нефти в страну в соответствии с планом.

    В тот же день венгерская компания MOL заявила о возобновлении транзита сырья через украинскую территорию после трехмесячного перерыва.

    Комментарии (5)
    26 апреля 2026, 03:35 • Новости дня
    Названы главные смертельные болезни на ближайшие пять лет

    Онищенко назвал главные смертельные болезни на ближайшие пять лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие пять лет основную угрозу для жизни будут представлять сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп.

    Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил об основных болезнях, которые останутся наиболее смертоносными в ближайшие пять лет, передает ТАСС.

    Он выделил кардиологические, онкологические и эндокринные заболевания как главных лидеров по уровню смертности. Среди инфекционных болезней на первом месте, по его словам, останется грипп, включая его штаммы А и Б.

    Онищенко отметил, что грипп способствует развитию осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой, и усугубляет течение кардиологических заболеваний.

    Эксперт подчеркнул, что на протяжении последних двадцати лет перечень болезней с высокой смертностью практически не менялся. Даже во время активного распространения COVID-19 ущерб от гриппа оставался значительным.

    По его словам, распространение COVID-19 даже способствовало сокращению числа случаев гриппа благодаря введению ограничительных мер.

    Он уточнил, что новые инфекции, такие как оспа обезьян, уже проникли в человеческую популяцию, однако особую угрозу для России продолжает представлять холера, несмотря на то, что седьмая пандемия холеры, начавшаяся в 1960 году, для страны остается малозначимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, половина совершеннолетних граждан России страдает хотя бы одним хроническим заболеванием.

    За последние шесть лет число случаев когнитивных расстройств увеличилось на 10%. В России наблюдается рост числа случаев ожирения среди детей, особенно среди мальчиков.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский самолет Ан-28 получил возможность запускать два типа перехватчиков-дронов для борьбы с российскими беспилотниками, что увеличило эффективность, пишет The War Zone.

    Украинские турбовинтовые самолеты Ан-28 теперь начали запускать перехватывающие беспилотники непосредственно с борта для борьбы с российскими дронами, сообщает The War Zone. Эта новая тактика стала очередным этапом в стремительно развивающемся противостоянии дронов, где обе стороны постоянно внедряют новые технологии и контрмеры.

    Видеозапись Ан-28 с подфюзеляжными кронштейнами для двух типов украинских перехватчиков – SkyFall P1-Sun и Merops AS-3 Surveyor – впервые опубликовал украинский пилот и волонтер Тимур Фаткуллин. Он отметил: «Авиационный запуск перехватчика P1-Sun против «Шахедов» уже доказал свою эффективность в реальных боевых условиях. Мы также протестировали несколько других беспилотников во время тренировочных полетов. Можно назвать это дешевыми ракетами класса «воздух-воздух».

    По словам Фаткуллина, за все время эксплуатации Ан-28 с помощью вооружения удалось сбить 222 российских беспилотника. Оба типа перехватчиков представляют собой небольшие и относительно недорогие дроны, способные преследовать и поражать цели, аналогичные российским «Герань-3». P1-Sun используют модульный 3D-печатный корпус, могут работать на высоте до 5 тыс. метров и развивать скорость до 450 км/ч.

    Merops AS-3 Surveyor оснащен более продвинутыми сенсорами, подходит для борьбы с более сложными целями и может работать автономно либо под дистанционным управлением. Дрон несет боевую часть, поражая цель либо прямым столкновением, либо подрывом на близком расстоянии. По данным армии США, стоимость одного такого аппарата около 15 тыс. долларов, но при увеличении выпуска может снизиться до 3–5 тыс. долларов, что значительно дешевле, чем цена целей, которую он должен сбивать.

    Запуск перехватчиков с борта самолета имеет массу преимуществ: минимальное время реагирования, увеличенная дальность и высота полета, а также возможность выбора типа вооружения под конкретную угрозу. Ан-28 способен взлетать и садиться с коротких полос, что важно для условий на Украине, а также может долго находиться в воздухе, осуществляя патрулирование.

    Российское производство дронов достигло 2 тыс. штук в месяц и планирует почти утроить эти показатели, что делает вопросы экономичности перехвата особенно актуальными. Использование перехватчиков-дронов позволяет значительно снизить расходы по сравнению с ракетами ПВО и сохранить более дорогие системы для действительно сложных угроз. Эксперты считают, что такие решения наиболее эффективны в составе эшелонированной защиты важных объектов и инфраструктуры.

    Малые размеры перехватчиков позволяют вооружать ими не только Ан-28, но и более легкие самолеты и даже вертолеты, расширяя диапазон применения. По разным оценкам, такие платформы уже обеспечивают украинской ПВО до 12% всех сбитых беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные приспособили транспортные самолеты Ан-28 с пулеметами для ночного перехвата российских беспилотников. Глава Армии США Дэниел Дрисколл отметил высокую эффективность недорогих дронов-перехватчиков Merops на украинском театре военных действий. Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о запусках аппаратов P1-Sun с бортов Ан-28 для противодействия российским «Гераням».

    Комментарии (4)
    25 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Число пострадавших после атаки БПЛА в Екатеринбурге выросло до девяти человек
    Число пострадавших после атаки БПЛА в Екатеринбурге выросло до девяти человек
    Tекст: Вера Басилая

    После атаки беспилотника в Екатеринбурге за медицинской помощью обратились девять человек, одна женщина госпитализирована с отравлением продуктами горения, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

    Количество граждан, обратившихся за медицинской помощью после атаки БПЛА в Екатеринбурге, увеличилось до девяти, сообщил в Max Паслер.

    По словам губернатора, среди пострадавших травматических повреждений не зафиксировано.

    Глава региона сообщил, что одна пациентка была госпитализирована из-за отравления продуктами горения, остальные пострадавшие получили необходимую помощь без госпитализации. С жителями поврежденного дома продолжают работать психологи.

    Ранее украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге.

    В результате атаки на жилой дом в Екатеринбурге медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

    Комментарии (2)
    26 апреля 2026, 00:18 • Новости дня
    МИД сообщил об отсутствии россиян среди пострадавших в ходе атак в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате серии террористических атак в Мали российские граждане не пострадали, сообщили в МИД РФ, посольство поддерживает связь с властями.

    МИД сообщил, что российские граждане не пострадали во время недавних нападений террористов в Мали, передает ТАСС. Посольство России в Бамако находится в постоянном контакте с компетентными малийскими ведомствами для уточнения информации о ситуации и безопасности соотечественников, подчеркнули в ведомстве.

    Дипломаты отметили, что 25 апреля вооруженные антиправительственные группировки совершили серию скоординированных атак в столице Мали и прилегающих регионах. «Согласно данным посольства России в Бамако, никто из соотечественников по состоянию на текущий момент не пострадал. Диппредставительство находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами Мали», – заявили в МИД.

    МИД России выразил глубокую обеспокоенность по поводу происходящих событий и подчеркнул, что действия террористов представляют непосредственную угрозу стабильности дружественного России малийского государства.

    Также на Смоленской площади обратили внимание на возможную причастность западных силовых структур к подготовке бандформирований, совершивших нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипмиссия России в Мали осудила нападения исламистов. Российские военные из Африканского корпуса сдержали атаку джихадистов с помощью ударных вертолетов и FPV-дронов.

    Ранее появились сообщения, что в районе главной военной базы Кати возле столицы Бамако прогремели взрывы и раздались звуки стрельбы.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Российские ПВО уничтожили 22 украинских дрона над шестью регионами

    Tекст: Мария Иванова

    Российские системы противовоздушной обороны за шесть часов успешно перехватили и уничтожили более двух десятков украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских беспилотника над российскими регионами, передает Минобороны.

    Атаки были отражены в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени. Вражеские дроны самолетного типа пытались атаковать объекты на территории страны.

    Беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым.

    Ранее в субботу российская ПВО за шесть часов сбила 42 украинских дрона. За прошедшую ночь ПВО сбила 127 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 23:23 • Новости дня
    Посольство России в Мали осудило атаки боевиков в стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипмиссия России в Мали резко осудила нападения исламистов. Боевики утром в субботу атаковали военные объекты почти в десяти городах страны.

    Посольство России в Мали осудило нападения боевиков, которые произошли 25 апреля в разных районах страны, сообщает ТАСС.

    «Посольство РФ в Мали решительно осуждает совершенные 25 апреля подлые нападения вооружённых террористических группировок в разных районах страны. Рассматриваем подобные преступные действия как направленные на подрыв безопасности и стабильности государства», – говорится в заявлении дипмиссии.

    Российские дипломаты подчеркнули, что атаки удалось отбить благодаря решительным и скоординированным действиям Вооружённых сил Мали.

    Посольство выразило солидарность с руководством и народом этой африканской страны, а также поддержало стремление малийского общества к миру, безопасности и устойчивому развитию.

    Дипломаты также выразили соболезнования семьям погибших.

    Ранее Генеральный штаб ВС Мали сообщил, что ситуация в стране находится под контролем властей, несмотря на атаки боевиков в почти десяти городах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Африканский корпус России отбил атаку двух тысяч боевиков в Мали с помощью ударных вертолетов и FPV-дронов.

    Правительственные войска Мали отразили нападения вооруженных группировок на стратегические объекты и приступили к зачистке освобожденных территорий.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 18:14 • Новости дня
    McKinsey: Украине нужно более 800 млрд долларов для восстановления
    McKinsey: Украине нужно более 800 млрд долларов для восстановления
    Tекст: Вера Басилая

    Восстановление экономики и инфраструктуры Украины потребует свыше 800 млрд долларов, причем основные инвестиции должны быть сделаны в первые пять лет, сообщает международная консалтинговая компания McKinsey.

    Для восстановления Украины после завершения конфликта с Россией потребуется более 800 млрд долларов, сообщается в исследовании международной консалтинговой компании McKinsey, передает RT.

    По данным McKinsey, собрать такую сумму будет крайне сложно из-за сохраняющихся высоких военных и экономических рисков в регионе. Эксперты считают, что именно эти факторы могут отпугнуть потенциальных инвесторов и доноров.

    В отчёте компании указывается, что в первые пять лет после окончания конфликта понадобится не менее 360 млрд долларов, которые должны поступать как из внутренних, так и из внешних источников.

    Ранее эстонский премьер Кристен Михал предложил ЕС ввести пошлины на весь российский импорт для финансирования восстановления на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на предложение Кристена Михала заявил о необходимости установить дополнительные сборы на экспорт российских товаров, включая удобрения, в страны ЕС для поддержки оборонной промышленности России.

    Комментарии (5)
    26 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    В Вологде прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вологде представители казачества обсудили итоги года и приняли решения для укрепления деятельности казачьих обществ в регионе.

    Заседание Большого Круга Северо-Западного войскового казачьего общества состоялось в Вологде. Об этом сообщает сайт Совета при президенте России по делам казачества.

    Помощник президента Дмитрий Миронов направил приветствие участникам, отметив важность достижения качественных результатов в поступлении казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил, оказании помощи казакам - участникам СВО и их семьям, патриотическом воспитании подрастающего поколения.

    «Войско за истекший год достигло заметных результатов в своей деятельности. Свидетельством признания заслуг казаков и атаманов стало утверждение президентом Российской Федерации геральдических знаков – герба, знамени и флага Северо-Западного войскового казачьего общества», – говорится в обращении Миронова.

    Атаман Максим Буга отчитался о проделанной в 2025 году работе и выделил ключевые направления, включая патриотическую и военно-прикладную деятельность. По итогам Большого Круга были приняты решения, направленные на дальнейшее развитие казачьих обществ в регионах Северо-Западного федерального округа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества, а также герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов заявил о необходимости усилить работу по информированию казаков об условиях поступления в мобилизационный людской резерв и обратить особое внимание на состояние мобилизационных ресурсов в казачьих обществах.

    Комментарии (4)
    26 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе массированного ночного налета на Севастополь была сбита 71 воздушная цель, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

    О массированной атаке ВСУ на Севастополь ночью сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Max-канале. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. В результате налета погиб один человек, четверо получили ранения.

    Развожаев уточнил, что от атаки пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов. Также повреждены два магазина – в них выбиты стекла, а на улице Загородная Балка у станции технического обслуживания была пробита крыша.

    Губернатор рассказал, что между Родным и Терновкой после падения осколков сбитого беспилотника начался пожар в поле, где загорелась трава. В районе Кара-Кобы произошло возгорание лесной подстилки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек и повреждена контактная линия железной дороги.

    Силы ПВО и мобильные группы отражают очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.


    Комментарии (4)
    26 апреля 2026, 01:17 • Новости дня
    Немецкий робот отключился после работы в зоне Чернобыля

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС робот немецкого производства смог проработать в загрязненной зоне всего несколько часов, после чего отключился из-за особенностей конструкции.

    Немецкий роботизированный комплекс смог проработать в грязной зоне Чернобыльской АЭС всего несколько часов, после чего отключился. Об этом ТАСС рассказал начальник Специального конструкторско-технологического бюро прикладной робототехники Александр Батанов, принимавший участие в ликвидации последствий аварии.

    По его словам, конструкция немецких роботов изначально не была рассчитана на экстремальные условия эксплуатации на Чернобыльской станции. «Один немецкий робот, насколько я помню, проработал в очень грязной зоне несколько часов и вырубился», – заявил Батанов. На следующее утро система вновь включилась, однако робот сразу столкнулся с препятствием.

    Второй немецкий робот также оказался малополезным – его ограничивал короткий кабель и неудачная конструкция катушки кабелеукладчика. Такое ограничение существенно снизило эффективность эксплуатации техники во время ликвидационных работ.

    Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, привела к одному из крупнейших радиоактивных загрязнений в истории. Сильнее всего пострадали северные районы Киевской и Житомирской областей на Украине, Гомельская область Белоруссии и Брянская область России, общая площадь загрязнения превысила 200 тыс. кв. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трагедия на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС изменила принципы работы с мирным атомом и привела к созданию международных конвенций по радиационной защите. Мировая атомная энергетика спустя почти 40 лет после аварии переживает ренессанс благодаря росту спроса на низкоуглеродное электричество.

    Комментарии (0)
    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Смерть, голод и чувства. О чем вспоминают вернувшиеся из плена куряне

    Работа российских властей по возвращению 165 жителей Суджанского района, незаконно удерживавшихся на Украине, завершена. Последние семеро заложников вывезены из плена незадолго до первой годовщины освобождения курского приграничья от ВСУ. В одном из пунктов временного размещения в Курске спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с гражданскими военнопленными киевского режима – людьми очень разными, но оказавшимися в схожих обстоятельствах: оккупация, вывоз на Украину, возвращение в Россию. Подробности

    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»

    Сообщения о том, что ВМС Ирана полностью уничтожены, оказались несколько преждевременны. Как оказалось, три американских авианосных ударных группировки не могут обеспечить судоходство в Ормузском проливе из-за противодействия так называемого москитного флота Ирана. Чем опасны иранские катера для ВМС США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

