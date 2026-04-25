Эксперты Роскачества раскрыли правила выбора мангала

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выбор мангала для пикника или дачи зависит от условий использования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рекомендации Роскачества. Для поездок на природу специалисты советуют отдавать предпочтение складным переносным моделям, которые легко помещаются в багажник, быстро собираются и подходят для компании из четырех-шести человек. Стационарные мангалы больше подходят для дачного участка, при этом толщина стали у них должна быть не менее двух миллиметров, а вес – не менее 10 килограмм.

Эксперты Роскачества отмечают, что переносные разборные мангалы должны весить от трех килограмм – более тяжелые и устойчивые варианты изготавливаются из толстой стали, что увеличивает срок их службы. Дешевые одноразовые мангалы часто весят менее килограмма и быстро выходят из строя.

На устойчивость мангала влияет не только масса, но и форма – трапециевидные конструкции устойчивее прямоугольных, а высокие массивные ножки делают эксплуатацию более удобной и безопасной. Нижняя полка дополнительно понижает центр тяжести, что предотвращает опрокидывание.

Специалисты обращают внимание, что сталь без покрытия со временем ржавеет и деформируется, поэтому лучше выбирать модели из нержавеющей стали или с жаростойкой эмалью. Мангал подлежит замене, если он начал шататься, деформировался, прогорел или покрыт коррозией.

Рекомендованная длина разборных и складных моделей – 45-50 сантиметров, для стационарных – 60-80 сантиметров, чтобы готовить сразу несколько блюд. Оптимальная глубина составляет 12-15 сантиметров: слишком глубокий расходует больше топлива, а слишком мелкий может привести к подгоранию мяса. После использования мангал необходимо очищать от золы, чтобы избежать коррозии, а хранить – в чехле или под накрытием.

Неправильная установка мангала на дачном участке повлечет административное наказание на сумму до 20 тыс. рублей. Приготовление шашлыков на балконе жилого дома грозит гражданам штрафом до 15 тыс. рублей. Стоимость набора продуктов и инвентаря для пикника на четверых человек составила почти 4 тыс. рублей.