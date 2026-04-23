Эксперт рассказал, как не дать себя обмануть при покупке чернозема на дачу

Эксперт Миронов дал соверты по покупке продородного грунта для загородного участка

Tекст: Татьяна Косолапова

«Покупка плодородного грунта является непростой задачей. Согласно закону, лицензия на продажу грунта не требуется, продавать его можно без дополнительных разрешений по обычному договору купли-продажи или поставки. Таким образом приобрести верхний плодородный слой почвы, плодородный грунт (чернозем) покупатель может у частного или юридического лица, оформив договор купли-продажи», – говорит Миронов.

При покупке плодородного грунта эксперт советует уточнить, проводил ли продавец лабораторные исследования и может ли он предоставить протоколы испытаний, подтверждающие безопасность и качество почвы. При получении грунта также стоит оценить его визуально: он должен быть однородным, без камней, сорняков и посторонних включений, не переувлажненным и без резких химических или неприятных запахов.

Эксперт поясняет, что качество плодородного грунта можно оценивать по ряду показателей, даже несмотря на отсутствие лицензирования такой деятельности. В первую очередь речь идет о безопасности: важно, чтобы в почве не превышались нормы по содержанию тяжелых металлов, бензапирена, нефтепродуктов, пестицидов, нитратов, а также по микробиологическим показателям.

Кроме того, оценивается и плодородие грунта. Для хорошего роста растений важны содержание органического вещества, уровень кислотности, а также количество фосфора, калия и азота. В целом благоприятным считается грунт с содержанием органики выше 5%, нейтральной или слабокислой средой и достаточным уровнем основных питательных элементов.

«Но, даже несмотря на все представленные документы, привезенный грунт может не соответствовать заявленным продавцом характеристикам. Поэтому после покупки плодородного грунта (чернозема), верхнего плодородного слоя почвы или любого иного грунта при условии, что при визуальном осмотре не было установлено никаких несоответствий, рекомендуется провести исследования на показатели безопасности и показатели плодородия в аккредитованной испытательной лаборатории», – заключил Миронов.

