Tекст: Дмитрий Зубарев

Логвинов заявил, что доверие Москвы к Украине и её западным гарантам было серьёзно подорвано, передает РИА «Новости». Его комментарий прозвучал в контексте обсуждения возможности принятия резолюции Совбеза ООН по мирным договоренностям по Украине.

«Думаю, не нужно напоминать, что наше доверие к украинской стороне и их возможным гарантам со стороны Запада серьёзно подорвано», – сказал Логвинов.

Он обратил внимание, что западные страны неоднократно нарушали свои юридические обязательства, включая минские соглашения. Минск с 2014 по 2022 год был площадкой для мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе: первый протокол был подписан в сентябре 2014 года, а «Минск-2» – 12 февраля 2015 года. Эти документы предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и другие меры по политическому урегулированию ситуации.

В МИД подчеркнули, что Киев систематически нарушал минские соглашения. После начала спецоперации бывшие лидеры Франции, Германии и Британии – Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Борис Джонсон – признавали, что их страны не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать их исполнения и рассматривали их лишь как способ выиграть время для укрепления позиций Киева.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в многократных нарушениях договоренностей о перемирии.

Украинские власти с самого начала саботировали мирный процесс при поддержке своих западных союзников.