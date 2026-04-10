Представитель Ирана Илахи заявил о личном решении Хаменеи прекратить огонь

Tекст: Вера Басилая

По словам Илахи, Хаменеи контролирует ситуацию в стране и находится в хорошем состоянии. По его словам, верховный лидер продолжает работать, встречается с президентом, официальными лицами и представителями парламента, передает ТАСС.

Илахи также подчеркнул, что решение о прекращении огня было принято лично Моджтабой Хаменеи. Он добавил, что верховный лидер регулярно проводит встречи в своем офисе и лично руководит ключевыми событиями в стране.

Кроме того, по словам эмиссара, в ближайшее время Моджтаба Хаменеи может выступить с обращением к нации. «Мы надеемся, что очень скоро он выступит и обратится непосредственно к людям», – заявил Илахи.

Моджтаба Хаменеи поставил условие одобрения сделки с США, потребовав полного принятия десяти требований Тегерана.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что верховный лидер Ирана находится в добром здравии и продолжает осуществлять руководство страной.

Британская пресса ранее сообщила, что Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии и получает лечение в Куме.

