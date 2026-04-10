Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.
Представитель Ирана Илахи заявил о личном решении Хаменеи прекратить огонь
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи самостоятельно принял решение о прекращении огня в конфликте с США и Израилем, заявил представитель верховного лидера Исламской республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.
По словам Илахи, Хаменеи контролирует ситуацию в стране и находится в хорошем состоянии. По его словам, верховный лидер продолжает работать, встречается с президентом, официальными лицами и представителями парламента, передает ТАСС.
Илахи также подчеркнул, что решение о прекращении огня было принято лично Моджтабой Хаменеи. Он добавил, что верховный лидер регулярно проводит встречи в своем офисе и лично руководит ключевыми событиями в стране.
Кроме того, по словам эмиссара, в ближайшее время Моджтаба Хаменеи может выступить с обращением к нации. «Мы надеемся, что очень скоро он выступит и обратится непосредственно к людям», – заявил Илахи.
Моджтаба Хаменеи поставил условие одобрения сделки с США, потребовав полного принятия десяти требований Тегерана.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что верховный лидер Ирана находится в добром здравии и продолжает осуществлять руководство страной.
Британская пресса ранее сообщила, что Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии и получает лечение в Куме.