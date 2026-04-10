Пекин назвал безумием инициативу Конгресса США о доносах на сотрудничество с Китаем
Призыв американских конгрессменов к ученым и преподавателям США доносить о случаях сотрудничества с Китаем является безумием, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Как заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, призыв американских конгрессменов к ученым и преподавателям США доносить о случаях сотрудничества с Китаем является проявлением безумия, передает РИА «Новости».
Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по стратегической конкуренции между США и Китаем предложил американским исследователям сообщать о контактах с организациями, связанными с китайской оборонной и промышленной сферами, для чего был создан специальный электронный адрес для информаторов.
Мао Нин отметила: «Это показывает, что давление и попытки сдерживания Китая со стороны так называемого специального комитета достигли безумного уровня». По ее словам, в последние годы власти США чрезмерно расширяют понятие национальной безопасности, подрывают научно-технический обмен между странами и усиливают преследование китайских студентов.
Официальный представитель МИД КНР подчеркнула, что такие действия приведут лишь к ослаблению инновационного развития в самих Соединенных Штатах. Комитет по стратегической конкуренции между США и Китаем был создан в январе 2023 года решением Палаты представителей Конгресса.
