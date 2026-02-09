Пользователи Telegram в России столкнулись с массовыми сбоями

Tекст: Алексей Дегтярёв

Данные мониторингового сервиса Downdetector свидетельствуют о резком увеличении отчетов об ошибках, пишет ТАСС.

К 13.00 мск только за последний час на функционирование платформы пожаловались 455 человек. Суммарное количество обращений за сутки достигло 1606.

География неполадок охватывает различные часовые пояса, но лидерство удерживают восточные территории. Больше всего уведомлений пришло из Камчатского края, Сахалинской и Тюменской областей. Также сложности с доступом наблюдаются у населения Магаданской области.

Основная масса претензий связана с работой мобильного приложения, на что указали 44% респондентов. Около 26% заявили об общем сбое системы, а 16% перестали получать оповещения. Проблемы с веб-версией затронули лишь 1% пользователей.

В конце января клиенты «Т-Банка» жаловались на трудности при проведении платежей.