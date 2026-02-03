Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?14 комментариев
Российские военные выбили два взвода ВСУ из Торецкого
Российские военнослужащие ликвидировали два взвода пехоты боевиков ВСУ и отразили все попытки контратаковать в населенном пункте Торецкое на Дружковском направлении ДНР, рассказал командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск «Центр» Олег Лозовой.
Он отметил, что после занятия выгодных позиций российские подразделения начали тщательно зачищать дома по всему населенному пункту. По словам Лозового, «деваться противнику было некуда – либо контратаковать, либо отходить. Но отходить им было некуда, наш солдат был везде». Противник пытался подтянуть резервы, но российская артиллерия полностью перекрыла пути снабжения ВСУ.
По оценкам командира, ВСУ потеряли не менее двух взводов личного состава. После этого украинская сторона прекратила попытки организованных контратак. На завершающем этапе операции сопротивление окончательно ослабло, и по радиоперехвату стало известно о бегстве противника.
Ранее, 31 января, Минобороны РФ сообщило, что силы группировки войск «Центр» освободили Торецкое в ДНР.
