  • Новость часаСК подтвердил обнаружение тела пропавшего в Петербурге мальчика
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Блэкаут откалывает от Зеленского регионы
    Россия передала США свои предложения по нормализации отношений
    В московском метро начали проверять телефоны пассажиров
    ИИ-агентов в соцсети для ботов поймали за обсуждением мира без человечества
    Африканский корпус Минобороны помог отразить атаку боевиков на аэропорт Ниамеи
    МИД назвал интервенцией возможное размещение западных военных на Украине
    Суд Лондона вынес приговор российскому капитану контейнеровоза Solong
    Страны ЕС не согласовали механизм кредита Украине на 90 млрд евро
    Эксперты отреагировали на слова боксера Махмудова о нацизме на Кавказе
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем США пытаются создать альтернативу БРИКС

    Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    24 комментария
    3 февраля 2026, 07:23 • Новости дня

    Российские военные выбили два взвода ВСУ из Торецкого

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие ликвидировали два взвода пехоты боевиков ВСУ и отразили все попытки контратаковать в населенном пункте Торецкое на Дружковском направлении ДНР, рассказал командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск «Центр» Олег Лозовой.

    Российские военнослужащие уничтожили два взвода пехоты ВСУ и отбили все попытки контратак в населенном пункте Торецкое на Дружковском направлении Донецкой Народной Республики, передает РИА «Новости». Об этом рассказал командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск «Центр» Олег Лозовой.

    Он отметил, что после занятия выгодных позиций российские подразделения начали тщательно зачищать дома по всему населенному пункту. По словам Лозового, «деваться противнику было некуда – либо контратаковать, либо отходить. Но отходить им было некуда, наш солдат был везде». Противник пытался подтянуть резервы, но российская артиллерия полностью перекрыла пути снабжения ВСУ.

    По оценкам командира, ВСУ потеряли не менее двух взводов личного состава. После этого украинская сторона прекратила попытки организованных контратак. На завершающем этапе операции сопротивление окончательно ослабло, и по радиоперехвату стало известно о бегстве противника.

    Ранее, 31 января, Минобороны РФ сообщило, что силы группировки войск «Центр» освободили Торецкое в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России также освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

     Российские подразделения освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    2 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    @ melikov05

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции скончался офицер 74-й мотострелковой бригады и Герой России Муслим Муслимов, уроженец Дагестана, сообщил глава региона Сергей Меликов.

    Военнослужащий находился на линии соприкосновения с первых месяцев спецоперации. Он служил в 74-й мотострелковой бригаде, где прошел путь от рядового бойца до офицера и командира подразделения, указал Меликов в своем Telegram-канале.

    В 2024 году министр обороны лично вручил дагестанцу «Золотую Звезду» за проявленное мужество. Под командованием Муслимова мотострелковая рота установила боевой рекорд, ликвидировав за месяц восемь вражеских опорных пунктов.

    Меликов отметил, что лично знал погибшего и считал его искренним и достойным человеком. Глава республики подчеркнул, что для офицера главным приоритетом всегда оставалось выполнение задачи и сохранение жизней подчиненных.

    В мае 2025 года ветеран СВО и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Александрович Гурциев погиб в результате взрыва в Ставрополе.

    Комментарии (9)
    2 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий

    Политолог Шеслер: Между властями Украины и главами регионов растет раскол

    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий
    @ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На Украине усиливается раскол между регионами и центром. Банковая перекладывает на местные власти вину за коммунальные катастрофы. Но у руководителей на местах пока не хватит политического веса стать оппозицией Зеленскому, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Виталий Ким, глава Николаевской области, призвал к мирному соглашению с приоритетом в сохранении жизней, а не территорий.

    «Главы украинских регионов и мэры городов крайне заинтересованы в приостановке боевых действий. Они много заработали на конфликте, получая огромные откаты от военных, пользуясь налоговыми льготами, разворовывая деньги при строительстве укрепрайонов. Но сейчас Зеленский все активнее перекладывает на них всю ответственность за коммунальные катастрофы, отсутствие отопления и электричества», – пояснила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Я знаю из первых уст, что в Николаеве электричество дают на два-три часа в сутки. А ведь город не подвергается каким-то массированным обстрелам энергетической инфраструктуры и разрушениям. И так дела обстоят во многих больших региональных центрах Украины. Отсутствие электричества и отопления, аварии в системах водоснабжения влекут за собой очень большие социальные проблемы», – продолжила собеседница.

    «На этом фоне местные руководители выражают Киеву недовольство и призывают переформатировать отношение центра с регионами. Не исключаю, что они решили делегировать Кима выступить со страниц британского издания от лица весомой части представителей власти», – полагает спикер.

    «Нужно понимать, что эта условная «группа Кима» на самом деле не считает сохранение жизней украинцев важнее территориального вопроса. Сам глава Николаевской области ранее подписывался на все самые безумные инициативы Зеленского. Просто сейчас они видят давление со стороны Киева и призывают Банковую к торгу. Здесь нет места гуманизму, только прагматизм и расчет», – подчеркнула политолог.

    «Ким руководствуется также и соображениями личной физической безопасности. Он прекрасно понимает, что фронт вполне может дойти до Николаевской области. Это грозит концом его политической карьеры или даже более серьезными последствиями», – пояснила она.

    «Но огромная часть украинского истеблишмента, политиков и военных зарабатывают миллионы долларов на конфликте и являются сторонниками его продолжения. Поэтому позицию «группы Кима» можно считать условно оппонирующей Зеленскому. Этот раскол между центром и регионами сейчас стал достоянием общественности и начинает усиливаться», – детализировала эксперт.

    «Впрочем, у региональных властей пока мало ресурсов для того, чтобы составить Банковой реальную политическую конкуренцию. Поэтому нынешний конфликт Зеленский по привычке «заметет под ковер», делая вид, что прорабатывает варианты, предложенные регионами. А на Кима центр примется оказывать административное давление по аналогии с тем, как это делалось в отношении мэра Киева Виталия Кличко», – спрогнозировала Шеслер.

    Ранее Виталий Ким, губернатор Николаевской области, в интервью британскому изданию The Independent призвал к мирному соглашению, в котором приоритет отдается сохранению жизней людей, а не территориям. Публикация вышла в преддверии крупной конференции с участием центральных украинских властей, а также региональных руководителей.

    «Земля важна, но люди все же важнее. Ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы с 1991 года, где украинцы счастливы и не погибают. Но все очень устали», – заявил Ким.

    «Поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении боевых действий и предоставлении гарантий безопасности на будущее, чтобы наши дети могли жить так, как жили мы до начала конфликта», – подчеркнул он.

    В ходе президентских выборов 2019 года Ким возглавлял николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа», а в ноябре 2020 года он был назначен губернатором региона.

    Комментарии (11)
    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 08:58 • Новости дня
    ВС России уничтожили два поезда с боевиками и техникой ВСУ в Сумской области
    ВС России уничтожили два поезда с боевиками и техникой ВСУ в Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе станции Конотоп в Сумской области были уничтожены два эшелона с личным составом и техникой, прибывшие для усиления обороны, сообщили в силовых структурах.

    Два состава с боевиками и техникой ВСУ были уничтожены в районе железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, передает РИА «Новости».

    По данным российских силовых структур, эшелоны прибыли для усиления оборонительных рубежей украинских войск на данном направлении.

    Российские силовые структуры уничтожили железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ в Харьковской области.

    Комментарии (6)
    2 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Актер сериала «Триггер» Ткаченко погиб как герой в зоне СВО
    Актер сериала «Триггер» Ткаченко погиб как герой в зоне СВО
    @ nikolaytkachenko_actor

    Tекст: Вера Басилая

    Актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова», «Нереалити» погиб в зоне СВО в январе 2026 года, сообщил его коллега, актер Рамиз Алиев.

    О гибели актера театра и кино Николая Ткаченко в зоне СВО в январе 2026 года сообщил его коллега, актер Рамиз Алиев, передает ТАСС.

    Ткаченко погиб в январе 2026 года в зоне СВО, заявил Алиев. Он добавил, что не знает подробностей, отмечая, что они общались как коллеги, но Ткаченко, по его словам, «умер как герой».

    Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино. Актерское образование он получил в Театральном институте имени Бориса Щукина, также обучался на Высших курсах киноактера при кинокомпании «Амедиа». В 2021 году артист вошел в труппу Театра современной драматургии, сотрудничал с Бахрушинским театральным музеем, театром-студией «Характер» и выходил на сцену театра «Томас».

    В театре «Томас» Ткаченко исполнил главную роль в комедийной мелодраме «Сказка для взрослых», а также выступил как режиссер спектакля «Ты меня жди…».

    В его фильмографии около 20 работ в кино и сериалах, среди которых «Триада», «Триггер», «Тест на беременность», «Галя, у нас отмена!». Последним на данный момент проектом актера стал сериал «Три плюс три», вышедший в 2025 году.

    Комментарии (5)
    2 февраля 2026, 12:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Придорожное в Запорожской области
    Российские войска освободили Придорожное в Запорожской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Придорожное в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Барвиновки, Воздвижевки, Бойково, Зарницы в Запорожской области и Коммунаровки в Днепропетровской области, сообщается в канале Max Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 320 военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град» и артиллерийское орудие. Уничтожен склад матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ возле Запасного, Веселянки в Запорожской области и Никольского в Херсонской области.

    Уничтожены до 45 военнослужащих и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Тернов в Сумской области и города Сумы.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Революционным, Зыбино и Нестерным.

    При этом противник потерял до 250 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии у Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), Кутьковки, Паламаревки, Петровки Грушевки, Осадьковки и Новоплатоновки в Харьковской области.

    Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, также утрачены бронемашина и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Степановки, Липовки, Никифоровки и Константиновки в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и два склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Белицкого, Гришино, Святогоровки и Красноярского в ДНР, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские военнослужащие освободили Зеленое в Харьковской области. Днем ранее они освободили Сухецкое в ДНР. А в пятницу они зачистили от противника Симиновку в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 09:24 • Новости дня
    Стало известно о запрете ВСУ брать российских военных в плен

    Пленный контрразведчик сообщил о приказе не брать российских солдат в плен

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский контрразведчик рассказал о существовании приказа командования ВСУ не брать российских военнослужащих в плен, а расстреливать их после допроса.

    Командование ВСУ запретило украинским военным брать в плен российских военнослужащих, передает ТАСС. Об этом рассказал пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.

    Мыхайлов также отметил, что украинские бойцы стараются допросить российских военных, а затем расстрелять. Он добавил, что подобная практика распространяется по разным подразделениям.

    Ранее темнокожий наемник Даниэль Жарков заявил, что националисты из «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) получили приказ уничтожать российских солдат.

    Командование «Азова» также предписало транслировать записи жестоких допросов российских военных по радиоэфиру.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России за сутки уничтожили по три пусковые установки РСЗО HIMARS и ЗРК С-300

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены три пусковые установки американской РСЗО HIMARS производства США и три установки ЗРК С-300.

    Кроме того, удары наносились по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА, командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, сообщается в канале Max Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 202 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 977 беспилотников, 649 ЗРК, 27 445 танков и других бронемашин, 1657 боевых машин РСЗО, 33 006 орудий полевой артиллерии и минометов, 53 475 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в выходные ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. В частности, они поразили предприятие ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 01:30 • Новости дня
    Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «дегенератом»

    Глава МИД Украины Сибига оскорбил президента ФИФА Инфантино из-за слов о России

    Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «дегенератом»
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на призыв президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах украинский министр иностранных дел Андрей Сибига оскорбил главу ФИФА.

    «Моральные дегенераты предлагают отменить запреты», – заявил Сибига в соцсетях.

    Он также заявил о «неспособности России» завершить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФИФА заявил о необходимости отмены санкций против российских команд. Он отметил, что действующий запрет не принес желаемого результата и только усилил негативные эмоции среди болельщиков и спортсменов.

    Президент УЕФА Александер Чеферин также указывал, что отстранение российских футболистов не изменило ситуацию на Украине и подверг сомнению действенность подобных санкций.

    Комментарии (2)
    2 февраля 2026, 22:50 • Новости дня
    Британия запросила заседание по Украине в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания, которая в феврале председательствует в Совете Безопасности ООН, намерена провести специальное заседание по ситуации на Украине 24 февраля, сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки.

    Британия, председательствующая в феврале в Совете Безопасности ООН, намерена провести 24 февраля заседание по Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки. Заседание приурочено к четвертой годовщине начала спецоперации на Украине.

    На данный момент в официальном расписании Совбеза заседание пока не значится. В прошлом году Британия уже пыталась инициировать подобную встречу к очередной годовщине, однако Россия заблокировала инициативу, сославшись на несоответствие мандатно-отчетному циклу Совбеза.

    В 2025 году по инициативе США была принята резолюция с призывом к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира между РФ и Украиной. Информации о том, собираются ли США или другие страны вновь выносить аналогичные документы на голосование в этом году, пока нет.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что число стран, голосующих за резолюции Киева в ООН, заметно сократилось по сравнению с началом 2022 года.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что европейские союзники Владимира Зеленского заняты торпедированием мирных инициатив, которые предпринимают власти России и США по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 10:23 • Новости дня
    Пушилин объяснил стратегическое значение освобождения Торецкого

    Пушилин: Освобождение Торецкого позволяет двигаться в нескольких направлениях

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска получили возможность наступать сразу по нескольким направлениям после освобождения Торецкого, а основные бои сейчас идут у ряда важных населенных пунктов, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, российские войска после освобождения населенного пункта Торецкое в ДНР получили возможность развивать наступление сразу в нескольких направлениях, передает «Россия 24».

    Пушилин заявил, что этот населенный пункт находится между Добропольем и Дружковкой и дает возможность продвигаться как в сторону Доброполья с последующим освобождением данного населенного пункта, так и в непосредственном направлении Дружковки на Краматорско-Славянском направлении.

    По словам Пушилина, на Красноармейском направлении основные бои идут в районах сел Гришино, Новое Шахово и Новый Донбасс. Он уточнил, что здесь сосредоточены значительные силы, и бои продолжаются.

    На Краснолиманском направлении, как отметил Пушилин, основные боевые действия фиксируются в районе населенных пунктов Дробышево и Яровая. Здесь также отмечается высокая интенсивность столкновений.

    В Константиновке, по данным главы ДНР, бои продолжаются в районе железнодорожного вокзала. Пушилин сообщил, что поступает информация об улучшении позиций российских подразделений в этом районе.

    Минобороны сообщило, что российские военные освободили Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области.

    С начала 2026 года российские военнослужащие взяли под контроль 24 населенных пункта в разных областях зоны спецоперации, включая Запорожскую и ДНР.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    Песков сообщил о прогрессе в украинском урегулировании по части пунктов

    Tекст: Ольга Иванова

    Процесс урегулирования ситуации на Украине остается сложным, но по ряду вопросов удалось достичь сближения позиций сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

    Украинское урегулирование остается сложным и многовекторным процессом, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге отметил, что по ряду вопросов удалось приблизиться к решениям благодаря обсуждениям, однако по другим вопросам найти точки соприкосновения пока сложнее.

    Он подчеркнул, что в некоторых направлениях сближение позиций уже есть, однако по ряду тем говорить о прогрессе пока рано. Кремль продолжает фиксировать разницу в подходах сторон и отмечает необходимость дальнейших переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится на неделе в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 15:14 • Новости дня
    Обломки БПЛА обнаружили в трех районах Краснодарского края

    Tекст: Ольга Иванова

    Фрагменты беспилотников, сбитых над Кубанью, упали на пустырях, в полях и огородах, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    Обломки беспилотных летательных аппаратов были обнаружены сразу в трех районах Краснодарского края, передает РИА «Новости».

    По данным оперативного штаба региона, фрагменты уничтоженных и перехваченных БПЛА упали в полях, на пустырях и в огородах, миновав жилые и инфраструктурные объекты. Власти подчеркивают, что пострадавших нет, повреждения домов и инфраструктуры также отсутствуют.

    Обломки найдены в Красноармейском районе – на пустыре в станице Старонижестеблиевской, в Гулькевичском районе – в огороде частного дома в городе Гулькевичи и в поле рядом с поселком Венцы. Кроме того, в Кавказском районе фрагменты беспилотников обнаружены во дворе частного дома в станице Дмитриевской и в станице Темижбекской.

    По адресам падения работают оперативные и специальные службы, уточнили в региональном оперштабе. Ранее утром Минобороны России сообщило о четырех сбитых БПЛА на территории Краснодарского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во дворе частного дома в хуторе Трудобеликовском Краснодарского края обнаружили обломки беспилотника.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 21:07 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 12 украинских БПЛА над двумя областями России

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение пяти часов дежурные силы ПВО ликвидировали девять беспилотников над Белгородской областью и три – над Курской.

    Силы противовоздушной обороны России уничтожили двенадцать украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями, передает ТАСС.

    Операция прошла второго февраля в период с пятнадцати до двадцати часов по московскому времени. В Министерстве обороны России уточнили, что девять БПЛА были сбиты над Белгородской областью, еще три – над Курской областью.

    Других подробностей в заявлении не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области.

    Силы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 15 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах страны.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 04:54 • Новости дня
    Италия потребовала олимпийского перемирия на время зимних Игр

    Маттарелла потребовал олимпийского перемирия на время зимних Игр в Италии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Италии Серджо Маттарелла на открытии 145-й сессии Международного олимпийского комитета потребовал олимпийского перемирия во время зимних Игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

    «Мы с непоколебимой решимостью требуем, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось повсюду. Пусть безоружная сила спорта заставит замолчать оружие», – приводит слова Маттареллы РИА «Новости».

    Он отметил, что спорт – это форма мирного взаимодействия, утверждающая братство и честную конкуренцию, и противопоставил его миру, в котором преобладают барьеры и насилие. По его словам, любое насилие приводит к новым конфликтам, нарушает достоинство людей и ухудшает качество их жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с шестого по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступал с инициативой прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал тогда, что Украина использует такие инициативы, как олимпийское перемирие, для перевооружения.

    Вооруженные силы России в январе 2023 года объявили рождественское прекращение огня, однако Киев отказался прекращать огонь, а глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал это перемирие попыткой России выиграть время для перегруппировки войск.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    Из-за атак ВСУ один человек погиб и шесть ранены за выходные в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атак Вооруженных сил Украины в Херсонской области за выходные погиб один мужчина и еще шесть человек пострадали, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    Один человек погиб, шестеро получили ранения в Херсонской области в результате атак Вооруженных сил Украины за прошедшие выходные, сообщил Сальдо Telegram-канале.

    Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что атаки произошли по инициативе «киевского режима».

    Он уточнил, что трагедия произошла в Казачьих Лагерях Алешкинского муниципального округа, где при обстреле частного дома погиб мужчина 1964 года рождения.

    Бригада скорой помощи погибла после атаки украинского дрона в медицинском автомобиле на территории Херсонской области.

    Украинский беспилотник нанес удар по частному дому в городе Старый Оскол в Белгородской области, что привело к пожару и гибели двух человек.

    Комментарии (0)
    Главное
    Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге сознался в его убийстве
    Глава ФИФА призвал отменить санкции против российских команд
    Французский парламент отклонил девятый вотум недоверия Лекорню
    Американский генерал заявил о войне России с Европой
    МОК призвал украинских спортсменов не протестовать против россиян на ОИ
    Дети отравились в детсаду Дагестана из-за нелегального подключения к газопроводу
    Синоптик назвал регионы с отрицательной аномалией температуры

    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска

    Компания SpaceX предприняла меры против использования Россией Starlink в зоне СВО. Беспилотникам с терминалами спутниковой связи ограничили скорость до 90 км/ч. Также планируется ввести «белые списки» для блокировки отдельных дронов. При этом в Киеве сообщили, что эти меры создали проблемы для ВСУ и гражданского населения. Насколько происходящее осложнит задачи российским военным и есть ли варианты для обхода создаваемых блокировок? Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования

    Массовые увольнения русских врачей происходят в Латвии. До этого страна уже сталкивалась с аналогичными мерами против русских учителей и работников железной дороги. Эксперты видят в происходящем прямые параллели с политикой нацистской Германии по отношению к евреям. Но в итоге дискриминация русских выходит боком для самого латвийского государства. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации