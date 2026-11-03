Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина

Tекст: Вера Басилая

О кончине Райкиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Екатерина Райкина появилась на свет 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Она получила образование в Щукинском училище и почти полвека отдала Театру имени Вахтангова. В числе ее известных сценических работ – Зелима в «Принцессе Турандот», Софья в «Дамах и гусарах» и Золушка в одноименной постановке. Широкой публике она также запомнилась по фильму «Благочестивая Марта».

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