Arutz Sheva: Ван Гог продан на Sotheby's за 190,4 млн долларов

Tекст: Игорь Иножарский

Продажа состоялась в среду на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке: полотно 1890 года с цветущими каштанами вдоль деревенской улицы вызвало большой интерес коллекционеров. Покупателем, как сообщается, стал арт-дилер Уильям Аквавелла, хотя аукционный дом официально его не назвал, пишет Arutz Sheva.

Картину в 1909 году приобрел Самуэль Фишер, венгерско-еврейский издатель, основавший крупное издательство в Германии. Наследники настаивают, что полотно продали в 1936 году под давлением нацистских преследований и наложенных на семью финансовых трудностей: работу отправили в Амстердам на хранение, но в итоге продали ради оплаты бегства из Германии. В 1975 году картина попала в собрание аргентинского промышленника Карлоса Педро Блакьера и его жены Нелли Арриеты де Блакьер и более 50 лет не выставлялась публично.

Перед торгами наследники Фишера оспорили продажу, поставив под вопрос добровольность сделки 1936 года и справедливость цены. Sotheby's выступил посредником в соглашении нынешних владельцев с наследниками, его условия не раскрываются. Наследники назвали договор справедливым, а их юрист выразил надежду, что дело поможет другим семьям добиваться возвращения полотен, проданных под давлением в годы нацизма.

Ван Гог написал «Цветущий каштан» в последние месяцы жизни, после переезда в мае 1890 года в Овер-сюр-Уаз к северу от Парижа. На полотне – высокие каштаны в цвету, три женщины с зонтиками и мужчина в соломенной шляпе. Предыдущий рекорд художника составлял 117,2 млн долларов: в 2022 году «Сад с кипарисами» ушел на Christie's.

Картина стала главным лотом торгов, где представили 12 работ из собрания Блакьера – Арриеты; вместе они принесли около 412 млн долларов при оценке примерно в 450 млн. Абсолютный рекорд публичных торгов по-прежнему у «Спасителя мира» Леонардо да Винчи – 450,3 млн долларов в 2017 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду картина Василия Кандинского «Акцентированные углы» принесла на Christie's в Нью-Йорке рекордные для художника 74 млн долларов. Правительство Мексики добилось отмены продажи картины Фриды Кало «Конгресс народов за мир» на торгах Christie's в Нью-Йорке из-за сомнений в законности вывоза полотна из страны. В воскресенье наследники еврейского владельца картины Ван Гога «Цветущий каштан» потребовали от Sotheby's снять полотно с торгов в Нью-Йорке из-за продажи в 1936 году под давлением нацистов.