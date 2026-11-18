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«Акцентированные углы» Кандинского побили ценовой рекорд на аукционе в Нью-Йорке
«Акцентированные углы» Кандинского ушли с молотка за 74 млн долларов
Картина русского авангардиста Василия Кандинского «Акцентированные углы» ушла с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 74 млн долларов, что стало новым рекордом стоимости для работ художника.
Полотно Кандинского продали в рамках масштабных торгов в Рокфеллер-центре на Манхэттене, где выставили около 80 произведений искусства, передает РИА «Новости».
Аукцион занял меньше трех минут, торги стартовали с отметки в 54 млн долларов, покупатель остался неизвестен и участвовал через представителя – глобального президента Christie's Алекса Роттера. Во время торгов ведущие отметили, что картина установила рекорд цены для работ Кандинского.
Организаторы подчеркнули, что на квадратном холсте «Акцентированные углы» «круги, треугольники, острые плоскости взрываются в синем центре», а диагональные линии, тянущиеся к каждому углу, удерживают композицию «в идеальном ритмическом напряжении». Предварительная оценка картины составляла от 60 до 80 млн долларов.
Перед аукционом полотно несколько недель демонстрировали широкой публике, и показ вызывал ажиотаж, зал посещали сотни человек ежедневно. В том же аукционе участвовали работы Пабло Пикассо, Клода Моне, Эдуарда Мане, Пола Сезана и других известных художников.
Куратор искусства Нового и Новейшего времени нью-йоркского музея Хайда Дерин Таньол пояснила, что рекорды цен на работы Кандинского связаны с новаторством автора, которого считают основоположником абстрактной живописи.
Прошлый ценовой рекорд Кандинского принадлежал картине «Мурнау с церковью II», проданной в 2023 году почти за 45 млн долларов; в декабре исполнится 160 лет со дня рождения художника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник картину японской художницы-авангардистки Яёи Кусамы «Путь к бесконечности» в Нью-Йорке за рекордные 15,1 млн долларов продали на аукционе Christie's.
В октябре московский аукционный дом впервые выставил на публичные торги в России ранний пейзаж Василия Кандинского «Летний день. Полдень».
В августе Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на аукционах Sotheby's и Christie's.